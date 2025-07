يُوصف الميتاتين بأنه “أكثر إدمانًا بثلاث مرات من النيكوتين”، حيث يشغل حيزا كبيرا في وسائل الاعلام. ولكن ماذا تقول الدراسات والأبحاث حقًا؟

نقاط مهمة لفهم هذه الدراسة : الميتاتين جزيء صناعي يتم تحضيره في المختبرات ليحل محل النيكوتين. يأتي من الولايات المتحدة، حيث يُستخدم للتحايل على اللوائح والقوانين هنالك. هناك دراسات قليلة عنه. على الرغم من أن له خصائص كيميائية مثيرة للقلق في بعض النواحي، إلا أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أنه أكثر إدمانًا من النيكوتين.

من أين يأتي الميتاتين ولماذا يُثير القلق؟

خلال الأيام القليلة الماضية، ركزت وسائل الاعلام وبالاخص الفرنسية على موضوع جديد يتعلق بالسجائر الإلكترونية: الميتاتين. فبينما وصفه موقع TF1 Info بأنه “أكثر إدمانًا بثلاث مرات من النيكوتين”، وصفته صحيفة Le Point بأنه مركب “يثير القلق”. من جانبها، تُحذّر اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين (CNCT)، وهي جمعية مكافحة التدخين الفرنسية، من “مركب مُسبّب للإدمان ذو آثار مُقلقة”. ولكن ما هو الميتاتين؟

الميتاتين هو ببساطة اسم تجاري لـ 6-ميثيل نيكوتين، وهو مُشابه للنيكوتين التقليدي. بخلاف الأخير، الذي يُستخرج من نبات التبغ، يُصنّع الميتاتين بالكامل في المختبر. لذا، فهو مركب مُصنّع. و لإنتاجه، يُصنّع الكيميائيون النيكوتين، غالبًا من مُركّبات بتروكيماوية، ثم يُضيفون مجموعة ميثيل 6.

ما هو مُشابه النيكوتين؟

“المُشابه” هو جزيء مُشابه كيميائيًا لجزيء آخر، ولكنه مُعدّل. في حالة 6-ميثيل نيكوتين (أو الميتاتين)، يكون تركيبه مُطابقًا تقريبًا لتركيب النيكوتين التقليدي، ولكن مع إضافة مجموعة كيميائية صغيرة (ميثيل). يُمكن أن يكون لهذا التعديل الطفيف تأثير كبير على كيفية عمل الجزيء في الدماغ.

نشأت هذه العملية في الولايات المتحدة، وتمثل أحدث محاولة من جانب الشركات المصنعة للالتفاف على اللوائح الصارمة للغاية لإدارة الغذاء والدواء (FDA).

في الولايات المتحدة، تتولى إدارة الغذاء والدواء مسؤولية تنظيم المنتجات التي تحتوي على النيكوتين، ويتحايل المصنعون على هذه اللوائح باستبدال النيكوتين بـ 6-ميثيل نيكوتين. وبذلك، يفلتون من قبضة الوكالة، التي لا تملك سوى تنظيم المنتجات التي تحتوي على النيكوتين من التبغ. وبما أن الميتاتين يُصنع من الصفر، ودون استخدام النيكوتين المأخوذ من نبات التبغ، فإن إدارة الغذاء والدواء لا تملك أي سلطة عليها.

مركب محظور في أوروبا

تُسوّق الشركات المصنعة عادةً المنتجات التي تحتوي على 6-ميثيل نيكوتين على أنها “خالية من النيكوتين”. لذلك، يمكن لمستخدم السجائر الإلكترونية الذي يرغب في استخدام منتج خالٍ من النيكوتين للتخلص من هذه العادة قبل الإقلاع عنها تمامًا. على الرغم من أن القدرة الإدمانية الدقيقة لـ 6-ميثيل نيكوتين لدى البشر لم تُوثّق بعد في الدراسات السريرية.

هذا الالتباس الدلالي المحيط بغياب النيكوتين عن الملصق يُشكّل إشكالية أكبر لأنه قد يُضلل المستهلكين بشأن الطبيعة الإدمانية الحقيقية للمنتج.

المشكلة الأخرى، وهي ليست بسيطة، حيث أن 6-ميثيل نيكوتين، أو الميتاتين، مُحظور في فرنسا والاتحاد الأوروبي، كما أشارت منظمة FIVAPE. ينبع هذا الحظر من أن قوانين TPD التي تضع إطارًا تنظيميًا مُحددًا للغاية بشأن المنتجات التي يُمكن، أو لا يُمكن، استخدامها في تركيب السائل الإلكتروني للسجائر الإلكترونية. وقد حددت الدول الاوربية الشروط والأحكام الدقيقة لذلك في قانون الصحة العامة.

باختصار، يُجيز قانون TPD النيكوتين الطبيعي، المُستخرج من نبات التبغ، وكذلك النيكوتين الصناعي، شريطة دراسته وتقييمه. وإلا، يُطبق عليه حظر رسمي.

بما أن الميتاتين لم يُبلّغ عنه، ناهيك عن أنه لم تتم دراسته، فإن استخدامه محظور.

يجدر الإشارة أيضًا إلى أن 6-ميثيل نيكوتين ليس نظير النيكوتين الوحيد المستخدم في بعض منتجات التدخين الإلكتروني. فيما يلي نظرة عامة مقارنة على أشكال النيكوتين الرئيسية الموجودة في منتجات التدخين الإلكتروني حول العالم، وخاصةً في الولايات المتحدة الأمريكية.

المركب الأسماء التجارية التركيب / النوع مُصرّح به حسب TPD؟ النيكوتين التقليدي وأملاح النيكوتين — قلويد طبيعي مستخلص من التبغ نعم 6-ميثيل نيكوتين Metatine™, SpreeBar نيكوتين معدل (ميثيل في C6) لا نيكوتيناميد Nixamide™, Nixotine™, Nic-Safe™ مشتق من فيتامين B3 لا النيكوتين الصناعي TFN™ (Tobacco-Free Nicotine) تركيب مطابق للنيكوتين الطبيعي نعم

مركب يحاكي النيكوتين لكنه لم يُثبت شيء

النقطة الأخرى التي أثارتها بعض المقالات تتعلق بالقدرة الإدمانية لـ 6-ميثيل نيكوتين. وفقًا لبعض المصادر، يمتلك هذا الجزيء قدرة إدمانية “تصل إلى 3.3 أضعاف من قدرة النيكوتين”. ولكن ينبغي الانتباه من هذه النقطة.

حاليًا، لا يستند هذا الادعاء، الذي تناقلته العديد من وسائل الإعلام، إلى أي أساس علمي حقيقي، ويجب اعتباره مجرد استقراء صحفي. هناك دراسات قليلة جدًا حول 6-ميثيل نيكوتين، وقليل منها فقط يركز على آثاره الدوائية. 1، 2، 3 من بينها دراسة 4 من عام 1998، قارنت 59 نظيرًا للنيكوتين، بما في ذلك 6-ميثيل نيكوتين.

خلص هذا البحث، الذي أُجري على الفئران، إلى أن “المشتقات الميثلية الـ 6 من حلقة البيريدين (التركيب الدقيق للميتاتين) تُظهر قوة إدمانية تفوق قوة النيكوتين بثلاثة أضعاف”. شكلت هذه الدراسة أساسًا لتأكيد أن الميتاتين أكثر إدمانًا من النيكوتين.

لكن زيادة الفعالية لا تعني بالضرورة زيادة احتمالية الإدمان. بل تعني ببساطة أن كمية الميتاتين المطلوبة لتنشيط مستقبلات النيكوتين في الدماغ أقل بثلاث مرات من النيكوتين.

كما أشارت هذه الدراسة إلى تقارب أعلى لـ 6-ميثيل نيكوتين مع مستقبلات النيكوتين مقارنةً بالنيكوتين التقليدي.

في حين أن هذين العنصرين يُشكلان نموذجًا دوائيًا يُشير بالفعل إلى احتمالية إدمان أكبر، إلا أنهما لا يكفيان لاستنتاج أن الميتاتين أكثر إدمانًا.

ظاهرة الإدمان عملية معقدة ومتعددة العوامل. فبينما تعتمد جزئيًا على فعالية المركب وتقاربه مع مستقبلات النيكوتين، فإنها تعتمد أيضًا على سرعة تأثيره، ومدة تأثيره، وكيفية تنشيطه لمراكز الدماغ، والأهم من ذلك، السلوكيات المُستحثة. وهذه جوانب لم تكتشفها هذه الدراسة.

وعلى هذا الأساس، يمكن القول أن الميتاتين له ملف دوائي أكثر إدمانًا من النيكوتين من الناحية النظرية، ولكن لا يوجد دليل تجريبي يؤكد ذلك حاليًا.

