دراستان مسحوبتان من النشر، والخطأ نفسه في البيانات، ومنظمة تعرض على الأطباء الباحثين عن فرص الإقامة الطبية نشر أبحاث مقابل المال. صورة تكشف جانبًا من مشكلة منهجية أوسع داخل بعض الأبحاث العلمية المتعلقة بالسجائر الإلكترونية.

باحث شارك سابقًا في دراسة سُحبت أيضًا

في عام 2023، نشر فريق مكوّن من 14 باحثًا أمريكيًا دراسة بعنوان: «استخدام السجائر الإلكترونية وانتشار أمراض الرئة بين سكان الولايات المتحدة: تحليل لبيانات مسح NHANES»، وذلك في المجلة الطبية Journal of Investigative Medicine. وكانت الدراسة محجوبة خلف نظام اشتراك مدفوع، ولم يكن متاحًا للعامة سوى الملخص العلمي (Abstract). وقد أشار هذا الملخص إلى أن المشاركين المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) كانوا أكثر عرضة بمقدار 11.28 مرة للانتماء إلى مجموعة مستخدمي السجائر الإلكترونية مقارنة بمجموعة غير المدخنين.

وفي مطلع يونيو/حزيران 2026، نشرت مجلة Journal of Investigative Medicine إشعارًا رسميًا بسحب هذه الدراسة من النشر. وأوضحت المجلة أن الباحثين في هذه الدراسة لم يتمكنوا من تقديم ردود مقنعة على عدد من الملاحظات التي أثارتها هيئة التحرير بشأن «دقة البيانات» المستخدمة، إضافة إلى وجود تساؤلات حول الدور الفعلي لكل واحد من الباحثين الأربعة عشر المدرجين ضمن قائمة المؤلفين.

والحقيقة أن هذه الدراسة كانت تثير العديد من علامات الاستفهام منذ البداية. أولًا، لأنها استندت إلى بيانات المسح الأمريكي NHANES، وهو مسح وطني يشمل نحو 5,000 شخص سنويًا. وقد أوضح الباحثون أنهم استخدموا بيانات تمتد على أربع سنوات، أي ما يعادل تقريبًا 20 ألف مشارك. لكن الدراسة نفسها تحدثت عن 178,300 مشارك. وهو تناقض واضح يشير إلى احتمال وجود خطأ في معالجة البيانات أو في التحليل الإحصائي المستخدم.

وثانيًا، لأن النتيجة التي تحدثت عن زيادة الاحتمال بمقدار 11.28 مرة تُعد رقمًا استثنائيًا ومبالغ به إلى حد كبير. ومن المرجح جدًا أن يكون هذا الرقم ناتجًا عن إدراج مدخنين سابقين مصابين بالفعل بالمرض انتقلوا لاحقًا إلى استخدام السجائر الإلكترونية. إلا أن الدراسة كانت من النوع المقطعي (Cross-sectional)، وهو تصميم بحثي لا يسمح بتحديد هذا النوع من العلاقات الزمنية أو التمييز بين الأسباب والنتائج. ومع ذلك، لم يُشر الباحثون إلى هذا القيد المنهجي في الملخص العلمي للدراسة.

أما السبب الثالث الذي يدعو للتشكيك في النتائج، فهو أن العمر الوسطي لمستخدمي السجائر الإلكترونية المشاركين في الدراسة كان 25 عامًا فقط. وبما أن مرض الانسداد الرئوي المزمن من الأمراض التي تحتاج عادة إلى عقود من الزمن حتى تتطور، فإن الإبلاغ عن وجود حالات من هذا المرض لدى مشاركين بهذا العمر الصغير كان ينبغي أن يدفع الباحثين إلى التحقق من البيانات والتوقف عند هذه الملاحظة بشكل جدي. إلا أن الدراسة لم تتناول هذه المسألة أو تناقشها بأي شكل من الأشكال.

“كانت الدراسة المسحوبة من النشر تحتوي على الخطأ نفسه الذي أدى إلى سحب دراسة سابقة عام 2022.”

ومن بين الباحثين في هذه الدراسة المسحوبة من النشر الباحث أورفيش باتيل (Urvish Patel)، وهو اسم معروف نسبيًا في مجال الأبحاث المتعلقة بالسجائر الإلكترونية. ففي عام 2022، سُحبت من النشر أيضًا دراسة كان هو أحد مؤلفيها، ونشرتها مجلة Neurology International. وكانت تلك الدراسة تربط استخدام السجائر الإلكترونية بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، كما احتوت على الخطأ نفسه المتعلق بحجم العينة المستمدة من بيانات NHANES.

وفي ذلك الوقت، وصف عالم الإحصاء الحيوي ميغيل هيرنان، من كلية هارفارد للصحة العامة Harvard T.H. Chan School of Public Health، تلك الدراسة بأنها «بدت وكأنها مزحة»، مضيفًا أن أي «مجلة علمية تحترم نفسها ما كان ينبغي لها أن تنشرها».

ويُعرف باتيل أيضًا بصفته مؤسس منظمة مقرها ولاية تكساس تُدعى Research Update Organization، وهي جهة تعرض خدمات النشر السريع للأبحاث الطبية لصالح أطباء تخرجوا خارج الولايات المتحدة ويسعون للحصول على برامج إقامة طبية داخل البلاد. ووفقًا لموقع Retraction Watch، الذي استند إلى تحقيق نشرته مجلة Science عام 2024، فإن عددًا من المشاركين في دراسة السكتة الدماغية دفعوا أموالًا مقابل إدراج أسمائهم ضمن قائمة المؤلفين، دون الإفصاح عن ذلك داخل الدراسة.

وقد يفسر هذا السياق بعض المخاوف التي أثارتها مجلة Journal of Investigative Medicine بشأن الدور الحقيقي لكل واحد من المؤلفين الأربعة عشر الذين وقعوا على هذه الدراسة الجديدة التي انتهى بها الأمر إلى السحب من النشر.

المصادر :

1, 2 Dirisanala S, Laller S, Ganti N, et al. RETRACTED: E-cigarette use and prevalence of lung diseases among the U.S. population: a NHANES survey. Journal of Investigative Medicine. 2023;71(6):613-622. doi:10.1177/10815589231167357

3 Patel, U., Patel, N., Khurana, M., Parulekar, A., Patel, A., Ortiz, J. F., Patel, R., Urhoghide, E., Mistry, A., Bhriguvanshi, A., Abdulqader, M., Mehta, N., Arumaithurai, K., & Shah, S. (2022). RETRACTED: Effect Comparison of E-Cigarette and Traditional Smoking and Association with Stroke—A Cross-Sectional Study of NHANES. Neurology International, 14(2), 441-452. https://doi.org/10.3390/neurolint14020037