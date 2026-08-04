يُعد بود Pixo Ultra جهاز بود صغيراً بتصميم مستطيل، موجهاً بشكل خاص إلى المستخدمين المهتمين بالتكنولوجيا. ويقدم مجموعة من الخصائص غير المعتادة في عالم أجهزة البود، من بينها شاشة لمس شبيهة بشاشات الهواتف المحمولة، والشحن اللاسلكي، والاتصال عبر البلوتوث.

بود Pixo Ultra … خصائص تقنية متقدمة

يجمع بود Pixo Ultra بين الحجم الصغير وعدد من الوظائف البسيطة والعملية التي قد تجذب عشاق التكنولوجيا. وفي الوقت نفسه، تتيح سهولة استخدامه للمبتدئين التعامل معه دون تعقيد، ليكون خياراً مناسباً لمن يبحث عن جهاز عملي وموثوق يساعده على الانتقال بعيداً عن التدخين.

المواصفات التقنية محتويات العلبة

التكنولوجيا في عالم الفيب

على أحد جوانب بود Pixo Ultra، يوجد منفذ USB-C مخصص لشحن البطارية المدمجة بسعة 1500 مللي أمبير، وهي سعة مناسبة بالنظر إلى حجم الجهاز. وبجانبه زر صغير يُستخدم للتنقل بين القوائم واختيار الإعدادات المختلفة. ولا يعمل الجهاز من خلال الضغط على هذا الزر، بل يعتمد على التشغيل التلقائي بمجرد السحب.

على الجانب المقابل، يوجد زر مخصص للتحكم في تدفق الهواء. كلما تم تقليل فتحات تدفق الهواء، أصبح السحب ضيقاً أكثر. أما عند فتحها بصورة أكبر، فيصبح السحب أكثر تهوية، بما يناسب أسلوب الفيب المباشر المقيّد. وكان زر التحكم في الجهاز الذي اختبرناه ثابتاً جداً، ما يقلل احتمال تحركه من تلقاء نفسه عند وضع الجهاز في الجيب أو الحقيبة.

في الواجهة الأمامية، تأتي الشاشة ملونة وبتباين قوي، كما تتميز بمستوى ممتاز من السطوع. وتعمل الشاشة باللمس بطريقة قريبة من الهواتف المحمولة، مع اهتزاز خفيف عند الضغط عليها أو التنقل بين القوائم المختلفة. ويمكن إيقاف خاصية الاهتزاز للمساعدة على تقليل استهلاك البطارية.

تتضمن القوائم مجموعة واسعة من الإعدادات. ويمكن من خلالها ضبط قوة الفيب، والاختيار بين وضعَي Watts و Smart، وتغيير الرسوم المتحركة على الشاشة، وإدارة البلوتوث، إلى جانب عدد من الخيارات الأخرى.

يمكن لـ بود Pixo Ultra مزامنة الساعة مع الهاتف المحمول من خلال تطبيق ASPR. ويقدم الجهاز كذلك ميزة إضافية غير معتادة، وهي آلة حاسبة مدمجة. وعلى الجهة الخلفية من الشاشة، توجد مساحة مسطحة تحمل شعاراً على شكل صاعقة، وهي المنطقة المخصصة للشحن اللاسلكي. ويمكن للجهاز العمل بقوة تصل إلى 30 واط.

تأتي داخل الصندوق خرطوشتان. الأولى هي خرطوشة Pixo Pod بمقاومة 0.6 أوم، وتعمل ضمن نطاق قوة يتراوح بين 14 و19 واط. وعند إغلاق تدفق الهواء بصورة شبه كاملة، تتيح هذه الخرطوشة استخدام الجهاز بأسلوب الفيب غير المباشر، كما يمكن استخدامها بإعدادات أخرى للفيب المباشر المقيّد. أما الخرطوشة الثانية فهي Pixo Pod بمقاومة 0.4 أوم، وتعمل بقوة تتراوح بين 23 و30 واط، لتقدم سحباً أقوى وأكثر انفتاحاً.

تبلغ سعة الخرطوشة 3 مل، وقد كانت النتائج ممتازة خلال الاختبار. يقدم بود Pixo Ultra نكهات واضحة ودقيقة، مع قدرة جيدة على نقل تفاصيل النكهة دون تشويه. ومع السوائل الإلكترونية ذات النكهات الفاكهية، يضع الجهاز نفسه ضمن الخيارات المتقدمة من حيث دقة وثبات تقديم النكهة.

يتوافق بود Pixo Ultra أيضاً مع خراطيش Pixo ذات الكويل الواحد، بمقاومات تتراوح بين 0.4 و1.2 أوم، ما يوفر خيارات إضافية للمستخدمين الذين يفضلون أسلوب فيب أكثر ضيقاً.