يُعد بود Luxe X3 من شركة Vaporesso جهازاً مخصصاً للفيب المباشر، بدءاً من السحبة المباشرة المقيّدة وصولاً إلى سحبة أكثر انفتاحاً وقوة، بحسب قيمة الكويل المستخدم. وتتيح سعة الخزان والبطارية استخدام الجهاز لفترات طويلة من دون القلق من نفاد شحن البطارية أو السائل الإلكتروني.

بود Luxe X3 … مخصص للفيب الكثيف

يأتي بود Luxe X3 ببطارية مدمجة بسعة 2600 مللي أمبير، وهي سعة كبيرة بالنسبة إلى جهاز يحافظ على حجمه الصغير. ورغم أن الجهاز مخصص أساساً للفيب المباشر، يمكن الحصول على سحبة أكثر تقييداً باستخدام الخراطيش والكويلات المتوافقة معه. وبفضل بساطة إعداداته، يقدم الجهاز تجربة استخدام سهلة وممتعة.

المواصفات التقنية محتويات العلبة

بطارية ممتازة وخيارات متعددة للكويلات

يوجد على أحد جانبي بود Luxe X3 زر مخصص للتحكم في تدفق الهواء. وعند ترك أكبر عدد ممكن من فتحات الهواء مكشوفاً، تصبح السحبة واسعة ومباشرة. وكلما أُغلقت هذه الفتحات، أصبحت السحبة أكثر تقييداً. ومع الخراطيش المرفقة، تبقى تجربة الفيب مباشرة، لكنها تختلف في مدى تقييدها بحسب قيمة المقاومة. ويتميز نظام التحكم في الهواء بالدقة والثبات، إذ لا يتحرك من موضعه أثناء الاستخدام.

في قاعدة بود Luxe X3، يوجد منفذ USB-C يتيح الشحن السريع للبطارية المدمجة بسعة 2600 مللي أمبير. وتوفر هذه البطارية مدة استخدام قريبة من بعض الأجهزة التي تعمل ببطارية خارجية من نوع 18650، لكن ضمن تصميم أصغر بكثير. وأسفل المنفذ مباشرة، يوجد زر صغير لقفل الجهاز، وهي إضافة عملية أثناء حمله أو وضعه في الحقيبة، كما تغني عن الحاجة إلى الضغط المتكرر على زر التشغيل لإطفائه.

في الواجهة الأمامية من بود Luxe X3، تعرض شاشة ملونة المعلومات الأساسية بشكل واضح ومن دون تعقيد، مثل قوة الواط المحددة ومستوى شحن البطارية المتبقي. ويتيح الزر التحكم في قوة الفيب، رغم أن الجهاز يضبط الواط تلقائياً عند تركيب الخرطوشة. ويمكن كذلك استخدام الزر لإنتاج البخار، أو الاعتماد على التشغيل التلقائي عند السحب.

يأتي الجهاز مع خرطوشتين داخل العلبة. الأولى هي خرطوشة Luxe X بمقاومة 0.6 أوم، وهي مناسبة للفيب المباشر المقيّد، بينما توفر خرطوشة Luxe X بمقاومة 0.4 أوم سحبة أكثر انفتاحاً وقوة، مع إنتاج أكبر للبخار. وتبلغ سعة كل خرطوشة 5 مل.

تتم تعبئة السائل الإلكتروني بالطريقة التقليدية، من خلال رفع السدادة المصنوعة من السيليكون المرن. وتتناسب فتحة التعبئة مع معظم رؤوس عبوات السائل الإلكتروني.

يتوافق بود Luxe X3 أيضاً مع خراطيش Luxe X و Luxe XR، بالإضافة إلى كويلات GTX ابتداءً من مقاومة 0.3 أوم. ويمنح هذا التنوع في الخراطيش والكويلات الجهاز مرونة كبيرة، ويجعله مناسباً لمعظم احتياجات مستخدمي الفيب.

أما من ناحية تجربة الفيب، مع بود Luxe X3 لا توجد ملاحظات سلبية تُذكر. فالنكهات واضحة وغنية بالتفاصيل، سواء عند استخدام السوائل الإلكترونية بالفواكه أو النكهات الحلوة والمركبة. ويظل أداء النكهة ثابتاً وموثوقاً، ومع إضافة بطارية الجهاز الكبيرة وسهولة استخدامه، يصبح Luxe X3 خياراً ممتازاً لمحبي الفيب المباشر.