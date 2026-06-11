يُعد بود Luxe Q3 من شركة Vaporesso أحدث إضافة إلى سلسلة Luxe الشهيرة، وهو نظام بود صغير الحجم يجمع بين التصميم الأنيق وسهولة الاستخدام والأداء الموثوق. يتميز الجهاز بتشغيل بسيط للغاية، حيث لا يحتاج سوى إلى تعديل تدفق الهواء للحصول على تجربة فيب تناسب تفضيلات المستخدم. ومع بطارية مدمجة بسعة 1450 مللي أمبير وقدرة تصل إلى 20 واط، يوفر بود Luxe Q3 تجربة فيب مستقرة ومريحة طوال اليوم.

جهاز بود بتصميم أنيق

يتميز بود Luxe Q3 بأبعاد مدمجة للغاية، إذ يقترب ارتفاعه الى 10 سنتيمترات، ما يجعله سهل الحمل والاستخدام في مختلف الظروف. يعتمد الجهاز على فلسفة البساطة، حيث لا يحتاج إلى إعدادات معقدة أو تعديلات متعددة، مع الاستفادة في الوقت نفسه من بطارية كبيرة مقارنة بحجمه. كما تمنحه التشطيبات المتنوعة والألوان المتوفرة مظهرًا عصريًا جذابًا، بينما يقدم أداءً ممتازًا من حيث جودة النكهات.

المواصفات التقنية محتويات العلبة

بود Luxe Q3 … صغير الحجم وفعال

يضم بود Luxe Q3 على أحد جانبيه زرًا منزلقًا للتحكم في تدفق الهواء الواصل إلى الكويل داخل الخرطوشة. كلما زادت كمية الهواء الداخلة، أصبحت السحبة أكثر انفتاحًا وبرودة، مع الحفاظ على تجربة مناسبة للفيب المباشر إلى الرئة (DTL). وعلى العكس من ذلك، يؤدي تقليل تدفق الهواء إلى الحصول على سحبة أكثر ضيقًا، أقرب إلى تجربة الفيب غير المباشر (MTL). لذلك يُنصح بضبط هذا الزر وفقًا لنوع الخرطوشة المستخدمة والتجربة المطلوبة.

في الجزء السفلي من بود Luxe Q3 يوجد منفذ USB-C الذي يسمح بشحن البطارية بسرعة وسهولة. وبفضل البطارية المدمجة بسعة 1450 مللي أمبير، يوفر الجهاز استقلالية مريحة تتناسب مع حجمه الصغير، ما يجعله خيارًا عمليًا للاستخدام اليومي. كما أن أبعاده المدمجة تسمح بحمله بسهولة في الجيب أو استخدامه بيد واحدة دون أي صعوبة.

يأتي الجهاز بدون كابل شحن، وهو العيب الوحيد الذي لاحظناه خلال تجربتنا.

لا يحتوي بود Luxe Q3 على شاشة عرض، وهو خيار ينسجم مع فلسفة التصميم البسيطة والأنيقة التي اعتمدتها Vaporesso. وتضفي اللوحة المعدنية الصغيرة الموجودة في الواجهة لمسة جمالية راقية على هيكل الجهاز، فيما تعرض مؤشرات LED الموجودة أسفلها مستوى شحن البطارية المتبقي. وتضيء هذه المؤشرات أثناء الاستخدام أو خلال عملية الشحن.

كما لا يحتوي بود Luxe Q3 على زر تشغيل، إذ يعتمد بالكامل على نظام السحب التلقائي، حيث يبدأ إنتاج البخار بمجرد الاستنشاق، ما يجعل تجربة الاستخدام أكثر بساطة وسلاسة.

يأتي بود Luxe Q3 مزودًا بخرطوشتين مختلفتين لتلبية احتياجات المستخدمين. الأولى من نوع Luxe Q بمقاومة 0.6 أوم ومخصصة لعشاق الفيب المباشر إلى الرئة، بينما توفر خرطوشة Luxe Q الثانية بمقاومة 0.8 أوم سحبة أكثر تقييدًا تناسب الفيب غير المباشر. ويمكن التمييز بين الخرطوشتين بسهولة من خلال اللون، حيث تأتي خرطوشة 0.6 أوم باللون البرتقالي، بينما تأتي خرطوشة 0.8 أوم باللون الأحمر.

أما من ناحية النكهات، فيقدم بود Luxe Q3 أداءً ممتازًا بالفعل. إذ تظهر نكهات السوائل الإلكترونية بوضوح ودقة ملحوظة، مع إبراز التفاصيل الدقيقة لكل تركيبة. سواء كنت من محبي الفيب المباشر أو الفيب غير المباشر، فإن الجهاز قادر على تقديم تجربة غنية ومتوازنة تبرز الخصائص الكاملة للسائل الإلكتروني المستخدم.