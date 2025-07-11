في دورته الخامسة 2025، يعود معرض World Vape Show ليؤكد مكانته كأكبر وأهم منصة عالمية مخصصة لصناعة الفيب ومنتجات النيكوتين البديلة. وعلى مدار ثلاثة أيام حافلة، استضاف مركز دبي التجاري العالمي أكثر من 15,682 زائرًا من 109 دولة، وسط مشاركة ما يزيد عن 300 جهة عارضة تمثل نخبة العلامات التجارية، وشركات التصنيع، وخبراء التنظيم والتوزيع.

شهدت نسخة هذا العام تحولًا نوعيًا في محتواها واتجاهاتها، حيث تم التركيز على محاور جديدة كالتنظيم، والاستدامة، وتوسيع الأسواق الناشئة، في مشهد يعكس نضوج الصناعة وسعيها نحو مستقبل أكثر وعيًا وانفتاحًا.

إعادة التدوير : مبادرة الاستدامة بالشراكة مع Smucci

واحدة من أبرز ملامح المعرض لهذا العام كانت المبادرة البيئية التي أُطلقت بالتعاون مع شركة Smucci Recycling وبالشراكة مع Enviroserve المعتمدة من بلدية دبي ووزارة البيئة، وذلك لتوفير حل عملي ومستدام للتخلّص الآمن من السجائر الإلكترونية. هذه المبادرة أتاحت للزوار التخلص من أجهزتهم المستعملة مجانًا عبر نقاط تجميع ذكية وُضعت في مختلف أنحاء المعرض، أبرزها عند مدخل القاعة السادسة.

بفضل نظام “Scan, Snap, Drop”، أصبح بإمكان الزوار مسح رمز QR، والتقاط صورة لجهازهم، ثم إلقائه في الحاوية الذكية. كمكافأة، يحصل المشاركون على عملات رقمية (Smucci Coins) عبر تطبيق Smucci Drop يمكن استبدالها بعروض ومنتجات حصرية. الهدف من هذه المبادرة ليس فقط تقليل المخلفات الإلكترونية، بل ترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي وإبراز أهمية المسؤولية البيئية في قطاع الفيب.

وأكد منظمو المعرض التزامهم بمواصلة هذه الجهود من خلال إصدار تقرير “أثر الصناعة البيئي” بعد انتهاء الحدث، بالتوازي مع استعراض النتائج الأولية مباشرةً على المسرح ضمن فعاليات المنتدى العالمي للفيب.

المنتدى العالمي للفيب (Global Vape Forum): نقاشات لرسم ملامح المرحلة المقبلة

تميّز معرض هذا العام بإقامة جلسات المنتدى العالمي للفيب (Global Vape Forum) التي اجتذبت نخبة من المتحدثين الدوليين، والخبراء في الشؤون التنظيمية، والبيئية، والاقتصادية المتعلقة بصناعة الفيب. هذه الجلسات التي أقيمت على مدى أيام المعرض، شكّلت منصة حوار حقيقية ناقشت التحديات المستقبلية للصناعة، من جهة الامتثال للتشريعات، مرورًا بمسؤولية العلامات التجارية تجاه البيئة، ووصولًا إلى سلوك المستهلك ودور التوعية العامة.

من بين أبرز الجلسات التي حظيت باهتمام واسع كانت تلك التي ناقشت مستقبل الأجهزة المستدامة، والتي شارك فيها ممثلون من شركة Smucci Recycling ومنظمات بيئية بارزة مثل Capseca Limited، حيث تناولوا أهمية دمج التفكير البيئي في مراحل التصميم والإنتاج، وليس فقط في نهاية دورة حياة المنتج.

كما ناقشت جلسات أخرى سبل التعاون بين المنظمين والمصنعين في تقليل المخاطر وتعزيز الشفافية، إضافة إلى فرص الابتكار في الأسواق المنظمة حديثًا مثل أفريقيا وآسيا. وقد أعرب المشاركون عن تقديرهم العميق لمستوى الحوار والانفتاح الذي وفّره المنتدى، مما يعكس نضج النقاشات داخل القطاع، واستعداده للتحول من مجرد سوق ناشئ إلى صناعة مسؤولة ومتكاملة الأركان.

تطبيق WVS 2025 : تجربة رقمية ذكية

ضمن سعي المنظمين لتحسين تجربة الزوار، أُطلق هذا العام تطبيق رسمي تحت عنوان WVS 2025 App، ليكون بمثابة منصة رقمية شاملة تُغني الزائر عن كتيّبات المطبوعة أو الاستفسارات المتكررة. من خلال التطبيق، استطاع المشاركون تصفّح خريطة المعرض، تحديد مواقع الشركات، متابعة الجلسات اللحظية، والحصول على تنبيهات فورية حول الأنشطة والعروض.

وقد ساهم التطبيق في تسهيل الحركة، وتقليل الازدحام، وتحسين التواصل بين الزوار والعارضين، مما جعله أداة لا غنى عنها في أروقة الحدث، خصوصًا مع تنوع الفعاليات وتشعبها.

منصة The Compliance Clinic : نجاح كبير لمنصة الامتثال التنظيمي

للمرة الأولى، شهد المعرض إطلاق مبادرة The Compliance Clinic بالتعاون مع شركة Inter Scientific المختصة في الاستشارات التنظيمية وتحليل المنتجات. وقد أثبتت هذه المبادرة نجاحًا باهرًا منذ اليوم الأول، حيث جذبت آلاف الزوار من المصنعين والموزعين والجهات الرقابية الراغبين في فهم أفضل لمتطلبات الامتثال العالمية، خاصة في أسواق مثل أوروبا، الخليج، وآسيا.

قدّم الفريق الاستشاري جلسات خاصة مجانية، ناقش خلالها قضايا معقّدة تتعلق بتنظيم النيكوتين، واختبارات المنتجات، ووضع العلامات، وقوانين التغليف. وأشاد العارضون والزوار بالمبادرة التي اعتبروها “منصة حيوية للحوار المفتوح وتبادل المعرفة”، مشيرين إلى أنها لم تمنحهم الثقة فحسب، بل فتحت أمامهم فرصًا لتحسين استراتيجياتهم التنظيمية.

صرّح منظمو المعرض أن نجاح العيادة فاق التوقعات، وأنهم يخططون لتوسعتها في نسخة 2026، استجابةً للطلب المتزايد على التوجيه القانوني في صناعة باتت تتطور بوتيرة أسرع من التشريعات.

مبادرة “مجموعات الشراء الدولية”: فتح أبواب جديدة للأسواق الناشئة

ضمن استراتيجيتها لتوسيع الأثر التجاري للمعرض، أطلقت إدارة World Vape Show مبادرة جديدة تحت عنوان International Buying Groups، استهدفت من خلالها دعوة مجموعات شراء مؤهلة من أربع مناطق حيوية في سوق الفيب العالمي: السعودية، شمال أفريقيا، جنوب أفريقيا، وممثلين كبار من قطاع التبغ العالمي.

تم اختيار هذه الوفود بعد دراسة مستفيضة للسوق، وشملت موزعين، ومديري سلاسل بيع، وتجارًا كبارًا يبحثون عن منتجات جديدة وشراكات طويلة الأمد. وقد جرى تمييز أعضاء هذه المجموعات عبر شارات تعريف خاصة، لتسهيل عملية التواصل والتعارف في المعرض.

هذه الخطوة فتحت آفاقًا جديدة للعارضين الراغبين في دخول أسواق ناشئة، وحققت عائدًا أعلى على الاستثمار من خلال لقاءات عمل مركزة وموجهة. كما ساعدت على بناء شبكة علاقات مهنية فاعلة، وتوسيع الحضور الجغرافي للعلامات التجارية في مناطق غالبًا ما تكون صعبة الوصول تجاريًا.

عين Vaping Post على أبرز محطات الحدث

وكما هو معتاد في كل نسخة من معرض World Vape Show، كان لفريق Vaping Post حضور ميداني مكثف نقل من خلاله أدق التفاصيل التي ربما لم تلتقطها عدسات الإعلام التقليدي. تنقّل الفريق بين أجنحة العارضين، والتقى بممثلي علامات تجارية من مختلف القارات، وغطّى جلسات النقاش المباشرة، وواكب عن قرب اتجاهات السوق وتقلباته، ناقلًا بذلك صورة شاملة وواقعية عن تطور الصناعة من الداخل.

من أبرز ما رُصد خلال التغطية هذا العام، هو التحول الملحوظ في لغة الخطاب داخل الصناعة: لم تعد المحادثات تقتصر على الأداء والنكهات فقط، بل باتت تتناول جوانب أكثر تعقيدًا مثل التنظيم، والامتثال، والمواد الخام، وإعادة التدوير، ومخاطر المبالغة في النيكوتين. هذا التغيير في الوعي تجسّد بوضوح في النقاشات التي دارت بين العارضين والزوار، وكذلك في طريقة تقديم المنتجات نفسها، التي أصبحت أكثر احترافية وشفافية.

كما رصد فريقنا عودة قوية لبعض العلامات الكلاسيكية التي أعادت ابتكار نفسها من خلال تقنيات تبخير محسنة وتصاميم أكثر استدامة. مقابل ذلك، ظهرت شركات جديدة برؤى طموحة تركز على المسؤولية المجتمعية والابتكار الآمن. وقد لفت انتباهنا مدى استعداد بعض هذه الشركات لتخصيص منتجات خاصة بالأسواق العربية، من حيث النكهات والتغليف وحتى التسويق، ما يؤكد أن المنطقة باتت تحت المجهر العالمي.

ومن اللافت أيضًا هذا العام، الطابع الاحترافي الذي أظهرته الشركات العربية المشاركة، وعلى رأسها تلك القادمة من السعودية والإمارات ومصر والعراق، حيث لاحظنا تطورًا ملحوظًا في عروضهم من حيث الجودة، والتوافق مع اللوائح، والاهتمام بتجربة المستخدم. لم تعد هذه الشركات تكتفي بعرض منتجاتها ضمن السوق المحلي، بل أبدت رغبة واضحة في التوسع نحو أسواق آسيوية وأوروبية، وهو ما يؤكد انتقالها من دور المستورد إلى موقع الشريك الصناعي والتجاري.

أما على مستوى المؤثرين، فقد أتيحت لفريقنا فرصة لقاء عدد من صانعي المحتوى الذين أثبتوا أنهم لم يعودوا مجرد واجهات دعائية، بل أصبحوا يلعبون دورًا حقيقيًا في تشكيل ذوق المستهلك وتوجيه السوق. بعضهم شارك في جلسات الحوار المفتوحة، وناقش علنًا مسألة التنظيم والشفافية في صناعة الفيب، ما يعكس نضوجًا في العلاقة بين العلامات التجارية والمجتمع الرقمي.

التغطية الميدانية لـ Vaping Post هذا العام لم تكن فقط لنقل الخبر، بل للمشاركة في فهم التحولات العميقة التي تمر بها الصناعة. ومن خلال العدسة العربية، قدمنا قراءة فريدة للسوق الإقليمي والدولي، واضعين بين أيدي جمهورنا كل ما هو جديد، موثوق، ومحايد.

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مستقبل الصناعة كما ظهر في دبي

مع اختتام فعاليات World Vape Show 2025، تتضح مجموعة من الرسائل الجوهرية. أولها أن الامتثال التنظيمي لم يعد خيارًا بل ضرورة، وثانيها أن الأسواق الناشئة تمثل المحرك القادم للنمو، وثالثها أن الاستدامة ومفهوم اعادة التدوير بدأ تتحول إلى معيار تنافسي لا يقل أهمية عن جودة المنتج. أما الرسالة الأهم، فهي أن هذه الصناعة التي وُلدت من رحم الابتكار، لا تزال قادرة على التجدد… شرط أن تحافظ على توازنها بين السرعة، والمسؤولية، والشراكة.

موقع World Vape Show الرسمي : https://worldvapeshow.com/dubai