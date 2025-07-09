طقم GTX One Pro هو أحدث أجهزة شركة Vaporesso. مع ندرة الاطقم (مجموعة متكاملة) في السوق، من الرائع رؤية جهاز يقدم نمطين من الفيب بتصميم صغير الحجم ليوفر تجربة فيب متكاملة.

طقم GTX One Pro .. حجم مثالي

طقم GTX One Pro يتميز بحجم صغير. يتناسب في اليد بشكل مريح ولا يشغل مساحة كبيرة. بفضل بطاريته المدمجة التي تأتي بسعة 3000 مللي أمبير/ساعة، يمكنه توفير ما يصل إلى 40 واط، وتوفير فيب مباشر محدود وغير مباشر ايضا. جهاز سهل الاستخدام، مثالي للمبتدئين في التدخين الإلكتروني.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 86 * 22,7 * 30 ملم وزن المود 88,4 غرام الشحن USB-C البطارية مدمجة 3000 ميللي امبير الطاقة القصوى 40 واط اقصى قطر للتانك 20 ملم اوضاع الفيب واط, تلقائي ابعاد التانك 22,2 * 54 ملم سعة التانك 3 مل وزن التانك 50,7 غرام نطاق الاستخدام بحسب الكويل نظام اعادة التعبئة من الاعلى

محتويات العلبة :

المود

التانك

سلك USB-C

كويلات

مبسم – Drip tip

خزان احتياطي

قطع غيار

دليل المستخدم

مود GTX One Pro .. بسيط وعملي

مود GTX One Pro، بحسب التشطيب الذي ستختاره، مغطى بطبقة مضادة للحساسية من جلد صناعي مزخرف بألوان عصرية متنوعة.

يتسع الجزء العلوي من مود GTX One Pro لتانكات بقطر أقصى يبلغ 20 ملم. صُممت المجموعة ليتم استخدام المود مع التانك المرفق الذي يوفر تناسق مثالي من حيث التصميم.

جميع ازرار الخاصة بوظائف التشغيل في الجزء الأمامي من المود. يوجد زر تشغيل و شاشة أحادية اللون تعرض جميع المعلومات الأساسية. أسفلها مباشرةً، زر قفل يُتيح لك قفل الجهاز في ثوانٍ معدودة.

زران صغيران يُتيحان لك التنقل بين قوائم الاعدادات وضبط الطاقة.

وأخيرًا، منفذ USB-C يُتيح لك الشحن السريع للبطارية المدمجة التي تأتي بسعة 3000 مللي أمبير/ساعة. عمر بطارية ممتاز لجهاز بهذا الحجم.

يحتوي مود GTX One Pro على العديد من الخيارات، مثل وضع Pulse من Vaporesso، الذي يُتيح قائمة بخيارات الطاقة المتغيرة، ووضع Eco، ووضع Smart، الذي يضبط الطاقة تلقائيًا وفقًا لقيمة مقاومة الكويل … وظائف أساسية وبسيطة تُلبي احتياجات معظم مُستخدمي السجائر الإلكترونية.

تانك X Tank T صغير وسهل الاستخدام

صُمم التانك المرفق مع طقم GTX One Pro بدقة متناهية. يأتي معه قطعتين من المبسم : الأول مخصص للفيب غير المباشر والآخر موجه للفيب المباشر.

يمكن فك الجزء العلوي من التانك عبر دورانه ربع دورة للوصول إلى فتحات التعبئة. معظم رؤوس الزجاجات متوافقة مع تانك X Tank T، ولكن لمزيد من الراحة، يُفضل استخدام الرؤوس الرفيعة. ويأتي التانك بسعته 3 مل، وهي سعة ممتازة لهذه الفئة من الأجهزة.

تقع مداخل الهواء في الأعلى (تدفق هواء علوي) لتجنب أي خطر تسرب. حلقة تدفق الهواء مرقمة من 1 إلى 3، وهو ما يتوافق مع عدد الفتحات التي تسمح بدخول الهواء. تانك X Tank T سهل الاستخدام، وهذه الأرقام تُسهّل عملية التعديل والتحكم.

لتغيير الكويل، العملية بسيطة جدا. ما عليك سوى فك القاعدة وإدخال الكويل الجديد. لا أكثر ولا أقل.

يأتي مع المجموعة اثنان من كويلات GTX. الأول GTX Mesh بمقاومة 0.6 أوم مُخصص للاستخدام بقوة 20 إلى 26 واط، اما الثاني فهو GTX Mesh ايضا لكن بمقاومة 1.2 أوم وهو مخصص للاستخدام بقوة 8 إلى 12 واط.

تُعد كويلات GTX، التي اعتمدتها العلامة التجارية لسنوات عديدة، رائدة في إنتاج نكهات مثالية، وهي متوفرة بكثرة و متوافقة مع العديد من الطرازات.

يتميز طقم GTX One Pro بنكهات رائعة، كما أن ثبات النكهة مع مرور الوقت أمر ملحوظ. كما يتوافق الجهاز مع كويلات 0.4 و0.8 أوم لإثراء تجربة الفيب الخاصة بك.

في حين أن طقم GTX One Pro مُصمم للمبتدئين الذين يبحثون عن جهاز كلاسيكي أكثر من البود، إلا أنه مناسب أيضًا للمُستخدمين الأكثر خبرة الذين يبحثون عن منتج بسيط وفعال.