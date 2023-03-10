يعتبر بود Cyber ​​X جزءًا من مجموعة اجهزة Aspire الجديدة. هذا البود الصغير للغاية ، مجهز ببطارية سعتها 1000 مللي أمبير وهو مزود بخزان سعة 3 مل. مما يضمن بسهولة فترة استخدام طويلة من حيث البطارية وسعة الخزان.

تصميم مبتكر

بود Cyber ​​X عبارة عن جهاز صغير مربع الشكل. أوتوماتيكي بالكامل ، فهو يعمل بنظام الفيب عند السحب. لكن إن كنت لا ترغب في ذلك ، يمكنك استخدامه بالطريقة التقليدية عبر زر التشغيل. الخرطوشة ذات مقاومة ثابتة ، تقدم النكهات بشكل جيد جدًا وتوفر نوعين من تدفق الهواء.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 50 * 52 * 20 ملم وزن البود 65 غرام الشحن USB-C البطارية 1000 مللي أمبير سعة التانك 3 مل نطاق الاستخدام تلقائي و يدوي

محتويات العلبة :

البود

2 من الخراطيش أو الخزانات

كابل USB-C

دليل المستخدم

عمر البطارية

يكشف جسم بود Cyber ​​X ، المصنوع من البلاستيك الشفاف ، عن مجموعة الشرائح الالكترونية. البطارية المستخدمة سعتها 1000 مللي أمبير ومطبوع عليها شكل شبكة ثلاثية الأبعاد مع اسم البود مما يمنح الجهاز مظهرًا مستقبليًا. شعار الشركة المصنعة مطبوع في المنتصف.

الجانب الآخر من بود Cyber ​​X ملون وليس شفافا ، وهو متوفر بستة ألوان مختلفة. مطبوع في الوسط داخل دائرة اسم الشركة المصنعة ، Aspire.

تنطلق من هذه الدائرة أربعة خطوط من اضاءة الـ LED. تشير هذه الإضاءة إلى مستوى البطارية: الأخضر من 60 إلى 100٪ ، والأزرق من 30 إلى 60٪ والأحمر من 0 إلى 30٪. تومض هذه المؤشرات ثلاث مرات باللون الأحمر عند شحن البود ، وثلاث مرات باللون الأخضر عند فصل الكابل وأخيراً عشرين مرة باللون الأخضر عندما يكون مشحونًا بالكامل.

يقع زر التشغيل على احد جوانب البود ، في الجزء السفلي منه.

خمس ضغطات متتالية لتشغيله أو إيقاف تشغيله. يتم استخدامه أيضًا لتحديد وضع التشغيل.

من الممكن استخدام بود Cyber ​​X إما في الوضع التلقائي (السحب فقط للحصول على البخار) ، أو في الوضع اليدوي (بالضغط على زر التشغيل).

لتغيير أوضاع التشغيل ، اضغط على زر التشغيل ثلاث مرات ثم اضغط عليه مرة أخرى لمدة ثلاث ثوان.

يوجد اثنان من أضواء الـ LED ، يحملان الحرفين A و B ، للإشارة الى الوضع المحدد. يشير LED A إلى الوضع التلقائي ، يشير LED B إلى الوضع اليدوي.

البود مزود بمنفذ من النوع USB-C وهو موجود في قاعدة الجهاز. الحد الأقصى لتيار الشحن هو 2 أمبير. من الممكن استخدام الجهاز أثناء الشحن.

خراطيش POD TSX

يأتي مع بود Cyber ​​X خرطوشتين داخل العلبة. واحدة مزودة بمقاومة 1 أوم ، والأخرى 0.8 أوم. ويكون الكويل جزء من الخرطوشة ولا يمكن استبداله.

لذلك سيتوجب عليك تغيير الخرطوشة بأكملها عند تلف الكويل. الجهاز عملي ولا يتطلب أي مهارات خاصة لاستخدامه.

تأتي خزانات TSX POD بسعة تبلغ 3 مل. توجد فتحة التعبئة في الجانب السفلي من الخرطوشة. للوصول إليه ، ما عليك سوى إزالة قطعة من السيليكون.

الفتحة كبيرة بما يكفي للسماح باستخدام معظم زجاجات السوائل الإلكترونية باستثناء الكبيرة جدا. المبسم من النوع المنبسط ، وهو مريح جدا اثناء الاستخدام.

يتم تثبيت الخرطوشة بواسطة قطعتين من المغناطيس القوي. فتحات تدفق الهواء موجودة على الجانبين. اعتمادًا على اتجاه إدخال الخرطوشة ، من الممكن إما الحصول على فيب غير مباشر أو الحصول على فيب مباشر مقيد.

بالنسبة لتجربة الفيب ، فإن خراطيش TSX PODs تقدم النكهات بشكل جيد جدًا. كويل الـ 1 أوم يسمح باستخدام السوائل الإلكترونية ذات نسب النيكوتين العالية ، وهو مثالي للمبتدئين للإقلاع عن التدخين. طيلة فترة الاختبارات لم نلاحظ أي تسريب. نظام الفيب التلقائي سريع الاستجابة وممتع عند الاستخدام. بود Cyber ​​X جهاز جيد جدًا ويستحق التجربة.