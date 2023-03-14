بود Argus Z عبارة عن جهاز صغير, عملي وسهل الاستخدام إلى حد ما. أوتوماتيكي بالكامل ، يقدم اداء مثالي عن طريق توصيل بخار عالي الجودة في جميع الظروف. جهاز مثالي للدخول إلى عالم الفيب أو استخدامه كجهاز احتياطي.

بود Argus Z ببساطة فعال

بأرتفاع يقل عن 10 سم ، بدون ازرار ، بود Argus Z أحد الاجهزة البسيطة والعملية لجميع المبتدئين الذين يرغبون في بدء الفيب دون القلق بشأن الإعدادات. سهل الاستخدام ، ويقدم فترة تشغيل جيدة ويوفر بخارًا جيدًا وهو مخصص للفيب غير المباشر.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 91,45 * 27,5 * 14,8 ملم وزن البود 37 غرام الشحن USB-C البطارية 900 مللي أمبير سعة التانك 2 مل نطاق الاستخدام تلقائي او اوتوماتيكي

محتويات العلبة :

البود

كابل USB-C

دليل المستخدم

جهاز يوفر الأساسيات

بطول يزيد قليلاً عن 9 سم ، فأن بود Argus Z يعتبر من ضمن الأجهزة الصغيرة جدا. التشطيبات ممتازة حيث يشغل المعدن جزء كبير من جسم الجهاز. يوجد في الجزء العلوي من البود منفذ USB-C مخصص للشحن السريع مع بطارية سعة 900 مللي أمبير في الساعة.

فترة التشغيل جيدة للغاية قياسا بحجم الجهاز. من الممكن الفيب أثناء الشحن ، وهي نقطة ايجابية جاءت لتصحيح بعض المنتجات الحديثة للشركة المصنعة التي تفتقد لهذه الوظيفة.

في الجزء العلوي من الجهاز نجد منطقة محززة دائما ما تأتي بلون مختلف قليلا من لون الجهاز. وظيفتها اعطاء الجهاز مسكة مريحة في اليد. يحتوي هذا الجزء على 3 مصابيح LED تضيء عند إنتاج البخار وأثناء إعادة الشحن. والتي تشير الى مستوى البطارية ايضا.

يأتي مع بود Argus Z خزان او خرطوشة. مع مقاومة بقيمة 0.7 أوم ، و بسعة 2 مل من السائل الإلكتروني. البود مخصص للفيب غير المباشر (الفم ثم الرئتين مثل سيجارة التبغ) ، بود Argus Z سهل الاستخدام حيث لا يحتوي على زر تشغيل ، يتم إنتاج البخار تلقائيًا عند الاستنشاق.

تحتوي الخرطوشة على كويل مدمج في الخزان. عند تلف الكويل ، يجب التخلص من الخزان بالكامل واستبداله. إنه عملي إلى حد ما لأنه لا يتطلب أي مهارة معينة عند تغيير الكويل. لكن هذا التغيير الكامل للخرطوشة يعني رمي قطعة كبيرة من البلاستيك ، والتي من شأنها التأثير سلبا على البيئة.

تتم عملية تعبئة الخزان بالشكل التقليدي ، عن طريق رفع غطاء السيليكون للوصول الى فتحة إعادة التعبئة.

بالنسبة لتجربة الفيب ، يعتبر بود Argus Z جهاز ممتاز. لا يتطلب أي اعدادات ولا يحتوي على أزرار. كل شيء أوتوماتيكي او تلقائي.

خاصية التشغيل التلقائي عند الاستنشاق تعمل بشكل ممتاز ولم نلاحظ اي تأخير في الاستجابة.

لاحظنا وجود صوت خافت مع كل سحبة. الصوت ليس مزعج لكن البود ليس صامت. جودة البخار ممتازة والنكهات كذلك خاصة مع السوائل الإلكترونية بنكهة الفواكه. الفيب غير مباشر ، جيد للغاية ومناسب لمحبي الـ MTL.