اختبار: Aspire Loomix

يُعدّ جهاز Loomix من الشركة المصنّعة Aspire جهاز بود بسيطًا خاليًا من الإعدادات المعقّدة. وتتيح بطاريته بسعة 1500 mAh، إلى جانب خرطوشته بسعة 3 مل، دخول عالم التبخير بسهولة. ومع مستويين مختلفين للقدرة، يسمح Loomix بتنويع الأحاسيس.

بود لجميع مستخدمي السجائر الإلكترونية

جهاز Loomix من فئة البود، وهو موجّه إلى شريحة واسعة من مستخدمي السجائر الإلكترونية. استخدامه بسيط، ويوفّر وضعين مختلفين للتبخير. وتتوفر خراطيشه بإصدارات عديدة تجعله مناسبًا لجميع أساليب التبخير، سواء الاستنشاق المباشر إلى الرئة أو الاستنشاق غير المباشر من الفم إلى الرئة. النكهات واضحة ومفصّلة. إنه بود سهل الاستخدام.

المواصفات التقنية

أبعاد البود 112 x 25,8 x 15 ملم وزن البود 64 غرام الشحن USB-C البطارية 1500 مللي أمبير/ساعة نطاق الاستخدام تلقائي سعة التانك 3 مل

تحتوي العلبة على:

جهاز البود

كابل USB

دليل الاستخدام

بود في متناول الجميع

على أحد جانبي جهاز Loomix، يتيح منفذ USB-C الشحن السريع للبطارية المدمجة بسعة 1500 mAh. وتتناسب مدة استخدام البطارية مع حجم الجهاز، إذ تسمح بجلسات تبخير طويلة. وإلى جانبه مباشرة، يتيح زر صغير التبديل بين وضعَي Eco وBoost عبر بضع ضغطات متتالية. ويمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن.

وعلى الجانب المقابل، يتيح زر منزلق ضبط تدفق الهواء للحصول على سحب أكثر انفتاحًا أو أكثر إحكامًا. ومع Loomix، يمكن التبخير بالاستنشاق غير المباشر من الفم إلى الرئة (MTL) للحصول على سحب ضيّق. وعند فتح تدفق الهواء قليلًا، يتحوّل السحب إلى سحب مباشر مقيَّد (RDL). وهكذا تمنح الخرطوشة نفسها إحساسين مختلفين بحسب تفضيلات كل مستخدم. ويعمل الجهاز تلقائيًا بمجرد الاستنشاق.

في الواجهة، يظهر مستوى البطارية بنسبة مئوية تحت الطبقة الخارجية للجهاز، بإضاءة كافية لقراءته بسرعة وسهولة. ويشير رمز صغير على شكل برق إلى أن الجهاز في وضع Boost، ويختفي في وضع Eco.

يأتي البود مع خرطوشة Loomix بسعة 3 مل. وتبلغ قيمة المقاومة المدمجة 0.6 أوم، للاستخدام بقدرة تتراوح بين 16 و19 واط. وتتوفر خراطيش أخرى بمقاومات 0.4 و0.6 و0.8 و1 و1.2 أوم، تلبّي احتياجات الغالبية العظمى من المستخدمين.

تتم التعبئة بنزع المبسم، إذ تستقبل فتحة مزوّدة بحشوة مثقوبة طرفَ قارورة السائل. إنه نظام تقليدي وسهل الاستخدام. أما على صعيد النكهات، فالأداء لا تشوبه شائبة: سواء استخدمت سوائل إلكترونية بنكهات الفواكه أو المنثول أو النكهات الحلوة، تتعرّف فورًا على سائلك. والنتيجة دائمًا دقيقة وغنية بالتفاصيل. أما السحب، فمضبوط جيدًا وسهل التعديل ولا ينطوي على أي تعقيد. بود سهل الاستخدام يوميًا، وموجّه بفضل تشكيلة خراطيشه إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين.

باختصار

ما أعجبنا

سهولة الاستخدام

جودة النكهات

تنوّع الخراطيش

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