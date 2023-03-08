منذ ان تم تشريع الفيب في عام 2019 ، زادت معدلات استخدام السجائر الالكترونية بين الطلاب في الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير.

23٪ من الطلاب في الإمارات استخدموا السجائر الإلكترونية في الشهر الماضي.

في أغسطس 2019 ، أكدت هيئة الرقابة على المستهلك التابعة لحكومة الإمارات ، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA) ، أن اللوائح الجديدة المعروفة باسم UAE.S 5030 ستسمح بالبيع القانوني للسجائر الإلكترونية وأجهزة الفيب. أضافت الهيئة التنظيمية أنه سيُطلب من الشركات المصنعة تلبية المعايير الجديدة ، بما في ذلك التحذيرات الصحية المماثلة لتلك الموجودة على علب السجائر التقليدية.

قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ، عبد الله المعيني ، إن القلق من انتشار السجائر الإلكترونية غير المنظمة كان من بين الأسباب وراء هذا القرار. وأضاف أن العديد من المستخدمين لديهم “نقص في المعرفة بالمكونات المستخدمة” ، وأنه من خلال تنظيم المبيعات ، يمكن لـ ESMA ضمان معايير الجودة والسلامة.

وفي الوقت نفسه ، وجدت دراسة حديثة أن ما يقرب من ربع الطلاب ، بنسبة 23٪ ، في الإمارات استخدموا السجائر الإلكترونية في الشهر الماضي. أجرى الدراسة باحثون من مستشفى مودسلي هيلث والأمل للطب النفسي في دبي وجامعة ليفربول جون مورس في المملكة المتحدة ، و نشروا نتائجهم في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة.

أشارت البيانات المجمعة أيضًا إلى أن الطلاب الذكور كانوا الأكثر في استخدام السجائر الإلكترونية مقارنة بالإناث. وأوضح الباحثون أن “هذا يتفق مع الأبحاث السابقة حول تدخين التبغ بين طلبة الجامعات في الإمارات العربية المتحدة”.

الفيب اقل خطورة مقارنة بتدخين التبغ. حيث يوفر الفيب فرصة حقيقية للمدخنين في الإقلاع عن هذه العادة. منذ عام 2015 ، قدرت وزارة الصحة البريطانية أن الـفيب “أقل ضررًا بنسبة 95٪ على الأقل” من التدخين.

تخضع منتجات الفيب لنفس قوانين السجائر

وفي خبر آخر ، أعلنت بلدية دبي في وقت سابق أن استخدام أجهزة الفيب سيخضع لنفس القوانين التي يخضع لها مستخدمو السجائر التقليدية. قال نسيم محمد رافع ، القائم بأعمال مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي: “ستراقب البلدية أي مخالفة تتعلق باستخدام السجائر الالكترونية في الأماكن العامة”. “سيتخذ المتخصصون في البلدية الإجراءات اللازمة لتعقب المخالفين الذين يدخنون السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة”.

سيواجه مستخدمي الفيب الذين يتم ضبطهم وهم يستخدمون أجهزتهم في المناطق غير المخصصة للتدخين غرامات تصل إلى 1000 درهم (240 يورو) ، في حين أن أولئك الذين يخالفون الشروط المحددة للمناطق المخصصة للتدخين يمكن أن يدفعوا ما يصل إلى 2000 درهم.