في حضور ممثلين عن شركات التبغ وشركة ANDS والشركة المتحدة. قامت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر برئاسة عصام النجار بتنظيم ندوة لتعريف المستوردين على كافة القوانين والقرارات المنظمة لفحص واختبار منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية.

كون السجائر الإلكترونية تعد من الأنواع الحديثة والمستوردة للسوق المصري وخاصة بعد رفع قرار الحظر عن استيراد الفيب. فقد تم استحداث مواصفات قياسية لها من خلال الهيئة العامة للمواصفات والجودة وذلك خلال العام الماضي 2022.

وأكد النجار أنه تم تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات من شأنها إعطاء تصاريح خاصة باستيراد الفيب بكافة أشكاله، وتم استحداث بند جمركي خاص به، لافتاً إلى أن تلك اللجنة قامت بإعطاء تصاريح لأكثر من 12 شركة لاستيراد الفيب .

وأضاف أن الشعبة حاليا تعمل بالتعاون مع مصلحة الضرائب في مناقشات لاستحداث بند ضريبي منفصل وخاص بكل نوع من أنواع الفيب (السجائر الاكترونية – النكهات والسوائل – أجهزة الفيب ذات الاستعمال الواحد) للحفاظ على خزينة الدولة وحماية المستورد، مشدداً على أنه بدون هذه الإجراءات سيحدث ازدواج ضريبي.

قامت المهندسة صفاء صابر رئيس الإدارة المركزية للواردات غير الصناعية والدكتورة منى البرقوقى بتقديم شرح مفصل عن كيفية سحب العينات وطريقة إخراج بطاقة البيانات الخاصة بمنتجات التبغ والسجائر الإلكترونية مع تفصيل للقرارات والمنشورات الصادرة.

قدمت كذلك الدكتورة سحر عطية رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية والدكتورة علا النمر المدير العام للمعامل الغذائية والكيميائية – فرع المطار تفاصيل الفحوصات المعملية التي تجرى على هذه المنتجات في المعامل المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة من حيث المواصفات القياسية للتبغ وبدائله، كما تم عرض الفحص المعملي للسجائر الإلكترونية بمختلف أنواعها ، كل هذا في مدة أقصاها 48 ساعة.