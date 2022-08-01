حاول قدر الإمكان وضع سيجارتك الإلكترونية في مكان بارد

أتى فصل الصيف حاملا معه موجات الحر الشديدة. بحسب خبراء الأرصاد الجوية, هذا الفصل سيسجل درجات حرارة تعتبر من ضمن الأعلى خلال السنوات الأخيرة.

درجات الحرارة المرتفعة تؤثر سلبا على استخدامنا للسجائر الالكترونية والأجهزة الأخرى التي تعمل بالبطاريات. لذلك من الضروري التفكير مليًا في الأماكن التي تضع فيها جهاز الفيب الخاص بك خلال ها الفصل الحار.

45 ° : هي درجة الحرارة القصوى التي تتحملها بطاريات الفيب

لتجنب أي مشكلة في سيجارتك الإلكترونية ، تذكر أن تبقيها في مكان بعيدًا عن الحرارة المرتفعة! في الواقع ، لم يتم تصنيع هذه الأجهزة لتتحمل درجات حرارة عالية جدًا.

وبالتالي ، تذكر غالبية الشركات المصنعة أنه لا ينبغي أبدًا تعريض البطاريات لدرجة حرارة تزيد عن 45 درجة مئوية حتى تعمل على النحو الأمثل.

يمكن الوصول الى 45 درجة مئوية بكل سهولة إذا تركت جهازك في السيارة على لوحة القيادة مثلا ، او حتى في المنزل إذا كان هناك تعرض مباشر لأشعة الشمس!

نصيحة من الضروري اتباعها إذا كان لديك جهاز فيب به بطارية التي يعتمد عملها على تفاعل الليثيوم في حالة البوليمر (LiPo) ، الذي تعتبر درجة استقراره أقل بكثير مما هو عليه في الحالة الأيونية (Li- أيون).

لذا ، احرص على إبقاء السجائر الإلكترونية الخاصة بك بعيدة عن الحرارة المرتفعة قدر الإمكان لتجنب أي مشاكل!