الـ Osmall 2 عبارة عن بود صغير بوزن الريشة حرفيا. خالي من الأزرار ويعمل بشكل تلقائي بالكامل ، مخصص للفيب غير المباشر. بسيط وفعال ، بالاضافة الى انه بسعر مغري.

بود صغير وخفيف الوزن

بود Osmall 2 عملي وسهل الاستخدام. يعد التشغيل التلقائي مهما جدا لبدء تجربة الفيب بهدوء دون الحاجة إلى القلق بشأن الإعدادات. جهاز مثالي للمبتدئين في الفيب غير المباشر – MTL.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 111 * 30 * 39 ملم وزن البود 156 غرام سعة البطارية 2000 مللي امبير الشحن منفذ الـ USB-C سعة التانك 5 مل نطاق الاستخدام من 5 الى 60 واط

محتويات العلبة :

البود

قطع غيار

كابل الـ USB

دليل المستخدم

بسيط و عملي

ما يميز بود Osmall 2 انه بسيط. شكل الأمواج المطبوع على الجهاز تعطيه مظهرًا عصريًا. القبضة ممتازة. بوزن 25 غرامًا ، يمكن حمل الجهاز في كل مكان تقريبا. في الجيب ، في الحقيبة ، لن تقلق ابدا عند حمله واستخدامه. لا يتطلب أي ضبط اعدادات ، يتم إنتاج البخار عند الاستنشاق دون الضغط على أي زر. سهل وبسيط.

أثناء اختباراتنا ، كان المشغل التلقائي يعمل بشكل رائع. لم نلاحظ أي تأخير بين الاستنشاق وإنتاج البخار. يأتي البود بسعر مناسب ، لذلك يعتبر بود Osmall 2 مثاليا للبدء بتجربة الفيب.

يتم إعادة شحن بود Osmall 2 عبر كابل USB-C. مجهز ببطارية سعة 450 مللي أمبير ويعمل بنظام الشحن السريع. ولكن عند الاستخدام المكثف ، من الضروري إعادة شحن الجهاز عدة مرات خلال اليوم. وهذا امر طبيعي نظرا لحجم الجهاز وسعة البطارية.

يوجد الخزان في الجزء العلوي من البود. مثبت بالمغناطيس الذي يؤدي وظيفته على أكمل وجه. خلال اختباراتنا ، لم نلاحظ أي تلاعب جانبي أو فقدان للأتصال الخرطوشة بالبطارية. خرطوشة شفافة يمكنك بسهولة تحديد مستوى السائل الإلكتروني المتبقي. ولكن عليك الانتباه ، عندما يكون الخزان فارغًا ، من الضروري إخراج الخرطوشة لتجنب احتراق الكويل.

تجربة استخدام بود Osmall 2

سعة الخزان 2 مل. لإعادة التعبئة ، ارفع الغطاء الأحمر الموجود على الجانب ثم تقوم بصب السائل الإلكتروني. تبلغ المقاومة في الخزان 1.2 أوم. مثالي للفيب غير المباشر (الفم ثم الرئتين مثل سيجارة التبغ). الهدف هنا هو إنتاج كمية صغيرة من البخار مناسبة تمامًا للمبتدئين الذين يرغبون في العثور على إحساس قريب من سيجارة التبغ. بالنسبة لتجربة الفيب ، كانت النتيجة أكثر من مرضية. النكهات موجودة. سعة 2 مل متوافقة مع سعة البطارية. Osmall 2 خال من التسريب.

مع ميزة التشغيل التلقائي ، فإن بود Osmall 2 هو منتج ممتاز ويعتبر بديل مثالي للتدخين و بتكلفة أقل. النقطة السلبية الوحيدة هي ان الكويل مدمج في الخرطوشة ، وهذا يعني أنه عند تلف الكويل يجب رمي الخرطوشة واستبدالها بأخرى جديدة. وهذا يعني المزيد من المخلفات البلاستيكية ، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ الحفاظ على البيئة.

المميزات

تصميم رائع

جودة الصنع

الوضع الذكي يعمل بشكل ممتاز

جودة النكهات

خال من التسريب

العيوب