كشفت شركة Geekvape للتو عن جهاز T200 – Aegis Touch ، وهو احد أكثر أجهزة الفيب التي تعمل باللمس ذكاءً على الإطلاق. يمتلك الجهاز الجديد لمسة الشركة المصنعة لسلسلة اجهزة Aegis ، وهدف Geekvape في إطلاق هذا المنتج الجديد المثير واضح إلى حد ما: وضع أعلى المعايير للمنتجات التي تعمل باللمس في هذه الصناعة.

تابعوا أحدث فيديو توضيحي لجهاز Aegis Touch

تشارلز من Geekvape ، المدير التنفيذي لخط الإنتاج لخطوط Aegis و Z و Sonder ، يناقش الإلهام لـ GEEKVAPE T200 (Aegis Touch) ، قائلاً: على مدار تاريخ شركة Geekvape ، قمنا بصنع عدد من المنتجات المبتكرة ، بما في ذلك- تانكات Z المعروفة ومودات إيجيس. وهذه المرة ، نذهب إلى أبعد من ذلك لأن زبائننا يبحثون دائمًا عن مودات مبتكرة ومذهلة ، وقد استمعنا مرة اخرى إلى جمهورنا Geekfams.

تم تصميم جهاز GEEKVAPE T200 (Aegis Touch) بهدف طرح جهاز مود سهل الاستخدام للجميع ،يعمل مع تانك Z Sub-Ohm 2021 الذي يأتي بتدفق هواء علوي ومن دون التسريب اطلاقا.

مميزات جهاز Geekvape T200 Aegis Touch

1. امكانية تعديل القوة الكهربائية ودرجة الحرارة بسهولة فائقة.

2. سهولة التنقل بين القوائم وتغيير الأوضاع.

3. امكانية تعديل سطوع الشاشة بسهولة.

4. سهولة رؤية جميع المعلومات على الشاشة دفعة واحدة لأننا نقدم أكبر شاشة.

5. اختر من بين أربعة سمات وخلفيات واجهة مستخدم ديناميكية لتلبية النمط الذي تريده.

حتى الآن ، نعتقد أن Aegis Touch هو أكثر أنواع المودات سهولة في الاستخدام في العالم.

ما هو الفرق بين Aegis X و Aegis Touch؟

كل من Aegis X و Aegis Touch عبارة عناجهزة مود مع شاشات كبيرة. بالتأكيد جمهور Geekvape لديهم فضوللمعرفة الاختلاف بين هذين الجهازين. وفقًا لتشارلز ، “إن Aegis Touch عبارة عن منتج بشاشة تعمل باللمس بالكامل مع حماية تصنيف IP68 بتقنية Tri-proof الجديدة الخاصة بنا. في حين أن Aegis X عبارة عن جهاز بشاشة كبيرة مزود بتقنية الحماية الثلاثية من الجيل الأول. “

“هذه المرة ، نقدم تانك Z Sub-Ohm 2021 مع كويل Z0.15 XM ليعمل مع اجهزة Aegis Touch. وسيكون كويل Z0.15 XM له ضعف العمر الافتراضي للكويلات العادية ، بالاضافة الى ان التانك الجديد يحتوي على ميزة جديدة وهي نظام حماية للأطفال “.

سلسلة Aegis Touch مجهزة بوظائف موازنة البطارية التلقائية و A-lock. وفي الوقت نفسه ، جعلت تقنية الحماية الثلاثية الجديدة Aegis Touch أخف وزنا وأكثر أحكاما.

Geekvape هي العلامة التجارية الأكثر شعبية في أكثر من اثني عشر دولة حول العالم ، و Aegis Legend 2 هو احد اكثر الاجهزة مبيعًا في العالم. تبتكر GEEKVAPE باستمرار لتقديم أفضل تجربة فيب لمستخدميها ، ونأمل أن نرى المزيد من المنتجات المثيرة في المستقبل.