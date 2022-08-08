تشير الدراسة المنهجية التي أجرتها منظمة كوكرين ، وهي منظمة دولية يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة ، إلى أن السجائر الإلكترونية ستكون أكثر فعالية في الإقلاع عن التدخين من بدائل النيكوتين الأخرى.

يحلل معهد كوكرين بانتظام أحدث الأبحاث العلمية حول هذا الموضوع وتقوم بنشر تحديثات مستمرة. مع كل إصدار جديد تقوم به المنظمة ، سيتم تحديث هذه المقالة.

مقارنة بين السجائر الإلكترونية وبدائل النيكوتين السجائر الإلكترونية / العلاج ببدائل النيكوتين السجائر الإلكترونية

الخالية من النيكوتين / مع نيكوتين

السجائر الإلكترونية / الطرق الأخرى التوقف عن التدخين ✔ X ✔ X ✔ X تحسن وظائف الرئة ✔ X = = = = أحادي أكسيد الكربون = = ✔ X ✔ X ضربات القلب ✔ X ✔ X ✔ X الاوكسجين في الدم = = X X ✔ X ضغط الدم = = = = = = مستويات المواد السامة = = X X ✔ X ضرر جسيم بالصحة = = = = = = ضرر أقل خطورة = = = = X ✔

وسيلة إيضاح الجدول :

✔ : ايجابي

= : لا يوجد دليل واضح على وجود فرق

X : نقص البيانات



تم التحديث في مايو 2022 (ملف PDF) بين يونيو 2021 وأبريل 2022 ، حددت منظمة كوكرين 9 أبحاث جديدة تفي بالمعايير المنهجية التي كانت تبحث عنها لتضمينها في مراجعتها. يشير هذا التحديث الأخير أيضًا إلى أن 25 بحثا آخر قيد التنفيذ. تشير أحدث الأرقام التي تم تحديثها من قبل العلماء إلى أنه خلال محاولة الإقلاع عن التدخين ببدائل النيكوتين التقليدية (الأدوية وما إلى ذلك) ، كان معدل النجاح هو 6٪. في حالة استخدام السيجارة الإلكترونية ، تزداد هذه النسبة بين 9 و 14٪. وهكذا يظل الـ vape ، أكثر فاعلية بمرتين من العلاجات “المعتادة”.

تحديث سبتمبر 2021 (ملف PDF) في هذا الشهر ، تم تضمين 5 دراسات جديدة في تحليل معهد كوكرين. هذا لا يدعو إلى التشكيك في النتائج التي سبق ذكرها من قبل المنظمة ، والتي تستمر في الادعاء بأن معدلات الإقلاع عن التدخين أعلى بين الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية عنها بين أولئك الذين يستخدمون العلاج ببدائل النيكوتين.

تحديث أبريل 2021 (ملف PDF): ممكن ان تكون السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين أكثر فاعلية من عدم وجود طريقة أخرى للإقلاع عن التدخين.

لا ترتبط السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين بآثار ضارة خطيرة.

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي يتم الإبلاغ عنها مع السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين هي : تهيج الحلق أو الفم ، والصداع ، والسعال ، والشعور بالغثيان. تضاءلت هذه التأثيرات بمرور الوقت مع استمرار الناس في استخدام السجائر الإلكترونية. ومع ذلك ، نحن بحاجة إلى أدلة أكثر موثوقية للتأكد من تأثيرات السجائر الإلكترونية ، وخاصة تأثيرات الأنواع الأحدث من السجائر الإلكترونية التي توفر كميات أعلى من النيكوتين.

استخدام السجائر الإلكترونية مرتين أكثر فاعلية من المنتجات الاخرى

في أوائل عام 2019 ، توصلت دراسة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine إلى استنتاج مفاده أن استخدام السجائر الإلكترونية لها تأثير مضاعف تقريبًا في الإقلاع عن التدخين على عكس استخدام بدائل النيكوتين الأخرى (بقع ، علكة ، إلخ).

اليوم ، نشرت منظمة كوكرين مراجعة منهجية (1) حول استخدام السجائر الإلكترونية للإقلاع عن التدخين. كان الهدف منها هو دراسة عدد الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين لمدة 6 أشهر على الأقل بفضل الفيب ، وعدد الأشخاص الذين قد يكونون قد عانوا من الآثار السلبية لهذه الممارسة.

حدد الباحثون 50 دراسة شملت ما مجموعه 12430 مدخنًا بالغًا. تمت مراجعة جميع هذه الأبحاث وتم مقارنة السجائر الإلكترونية مع ببدائل مختلفة:

اللصاقات أو علكة

الفارينيكلين

المرذاذ الشخصي الخالي من النيكوتين

الدعم النفسي

ومن دون أي مساعدة

استخدم الباحثون دراسات من الولايات المتحدة (21 دراسة) ، والمملكة المتحدة (9 دراسات) ، وإيطاليا (7 دراسات) ، وأستراليا (دراستان) ، واليونان (دراستان) ، بالإضافة إلى دراسة بلجيكا وكندا ، وبولندا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وسويسرا وأخيراً تركيا.

الاستنتاج

بعد إجراء تحليل لجميع الدراسات التي تم ذكرها ، استنتج الباحثون الآتي:

من المحتمل أن يفوق عدد الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين لمدة ستة أشهر باستخدام السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين عدد أولئك الذين يستخدمون العلاج ببدائل النيكوتين أو السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين.

قد تساعد السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين المزيد من الأشخاص على الإقلاع عن التدخين أكثر من العلاج النفسي.

لكل 100 شخص يستخدمون السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين للإقلاع عن التدخين ، قد ينجح 10 في الإقلاع عن التدخين ، مقارنة بـ 6 فقط من كل 100 شخص يستخدمون العلاج ببدائل النيكوتين أو السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين.

لا يسبب الفيب أو السجائر الإلكترونية تأثيرات أكثر ضررا من البدائل الأخرى.

على الرغم من أن موثوقية الأدلة تعتبر “معتدلة” بسبب قلة عدد الدراسات (50 دراسة) ، فإن الدراسة التي قامت بها منظمة كوكرين تؤكد أن السجائر الإلكترونية هي أداة فعالة جدا للإقلاع عن التدخين وتبدو أكثر فعالية من البدائل الأخرى.

(1) Hartmann-Boyce J، McRobbie H، Lindson N، Bullen C، Begh R، Theodoulou A، Notley C، Rigotti NA، Turner T، Butler AR، Hajek P. السجائر الإلكترونية للإقلاع عن التدخين. قاعدة بيانات كوكران للمراجعات المنهجية 2020 ، العدد 10. رقم: CD010216. DOI: الرابط هنا

