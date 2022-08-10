يعد بود Luxe X أحدث ابتكارات العلامة التجارية Vaporesso. جهاز عملي وفعال ، خال من التسريب ويسمح لك بالفيب المباشر وغير المباشر بحركة بسيطة.

خزان بسعة كبيرة

يأتي بود Luxe X بخزان ذو سعة كبيرة تبلغ 5 مل. يعمل بالشريحة الالكترونية Axon وبطارية 1500 مللي أمبير في الساعة ، يمكن لـ Luxe X توفير ما يصل إلى 40 واط. مجهزة بخراطيش بمقاومتين مختلفتين ، ومن الممكن استخدامه في الفيب المباشر أو غير المباشر.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 98 * 21,5 * 21,6 ملم وزن البود 73 غرام سعة البطارية 1500 مللي امبير الشحن منفذ الـ USB-C سعة التانك 5 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

2 خرطوشة

كابل الـ USB

دليل المستخدم

تصميم عصري

على أحد جوانب بود Luxe X ، نجد زر التشغيل. جزء كبير من البود شفاف ، يمكن رؤية الشريحة الإلكترونية بالكامل وهذا يعطي لمسة عصرية. موقع زر التشغيل ممتاز سواء كنت تضغط عليه بإبهامك أو السبابة. تؤدي كل ضغطة إلى تشغيل سلسلة من مصابيح LED الصغيرة الموضوعة في الجزء السفلي من البود. تشير إلى تفعيل بود Luxe X وأيضًا مستوى البطارية. يمكن لـ Luxe X توفير ما يصل إلى 40 واط.

كل من البطارية والشريحة موجودة داخل جزء بلاستيكي مكون من ثلاث طبقات. هذا يمنح Luxe X صلابة كبيرة عند الاستخدام اليومي. على أحد الجوانب نجد شعار الشركة واسم النموذج.

بطارية بسعة 1500 مللي أمبير يمكن شحنها عبر منفذ USB-C الموجود أسفل قاعدة البود. توفر البطارية فترة تشغيل مقنعة بالنسبة لجهاز بهذا الحجم والذي يزيد وزنه قليلاً عن 70 جرامًا ويبلغ ارتفاعه 75.6 مم بدون خرطوشة. يتمتع بود Luxe X بحماية ضد الضغط لفترة طويلة على زر التشغيل ايضا.

أنماط فيب مختلفة

الخرطوشة شفافة ، لذلك من السهل تحديد مستوى السائل الإلكتروني المتبقي دون الحاجة إلى إزالتها. نظام تدفق الهواء يحتوي على منفذين متقابلين تضمن وصول الهواء الى الكويل. لا يتم ضبط تدفق الهواء من خلال ادارة حلقة معينة او تحريك عتلة ، ولكن عن طريق تغيير اتجاه وضع الخرطوشة. يوجد نتوء صغير يقلل من كمية الهواء الداخل للكويل. عندما تدير الخزان ، فإنك تغير التدفق لسحب مفتوح أو مقيد. المبسم مسطح ، وهو مناسب لجميع أنماط الفيب.

يتم توفير خرطوشتين في العلبة. الاولى بقيمة 0.4 أوم والثانية بقيمة 0.8 أوم. يمكن استخدام الاثنين سواء في الفيب المباشر (مباشرة في الرئتين) أو غير المباشر (الفم ثم الرئتين مثل سيجارة التبغ). لذلك يمكننا ، بنفس الخرطوشة ، أن نغير نمط الفيب على مدار اليوم. يجب التخلص من الخراطيش بعد تلف الكويل داخلها ، وهذه هي النقطة السلبية الوحيدة. وهذا يعني المزيد من المخلفات البلاستيكية.

سهل الاستخدام

كل ماعليك فعله لملء الخزان ، رفع الغطاء الموجود أسفل الخرطوشة. حجم فتحة التعبئة مناسب لمعظم رؤوس زجاجات السائل الإلكتروني. مع خزان بسعة 5 مل ، يكون بود Luxe X من ضمن البودات الصغيرة التي لها سعة أعلى من المتوسط. خرطوشة 0.4 أوم تستهلك المزيد من السوائل وهذا أمر طبيعي كونها تحتاج المزيد من الطاقة. خلال اختباراتنا ، مع الخزانين ، لم نلاحظ أي تسريب على الاطلاق. هذه نقطة جيدة لأنها غالبًا ما تكون اكثر مشكلة مزعجة في البودات. النكهات رائعة ، خاصة نكهات الفواكه. إنتاج البخار عند الفيب المباشر مثالي.

المميزات

سعة الخزان

سعة البطارية

التصميم العصري

جودة الفيب

أنماط فيب مختلفة DL و MTL

العيوب