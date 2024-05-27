تقدم لنا الشركة المصنعة Vaptio جهازها الجديد بود Pado. جهاز صغير الحجم ويحتوي على زر واحد فقط، بسيط وعملي. مزود بـ خرطوشتين، ليسمح لك بتجربة فيب مختلفة.

بود Pado .. بسيط ولكن متكامل

بود Pado

الجزء الأمامي من بود Pado يحتوي على زر واحد تعلوه اضاءة LED، وهو ما يعطيه طابع البساطة. مع ذلك، فهو يحتوي على العديد من الوظائف العملية للغاية في الاستخدام اليومي. ضبط الاعدادات عبر زر التشغيل، مثل مستوى الطاقة، وتدفق الهواء… على الرغم من شكله الصغير، إلا أن بود Pado مريح للغاية عند الاستخدام.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 26 * 14,6 * 102  ملم
وزن البود 43 غرام
الشحن USB-C
البطارية 1000 مللي أمبير
سعة التانك 3 مل
نطاق الاستخدام من 5 الى 22 واط

محتويات العلبة :

  • البود
  • الخراطيش
  • سلك USB-C
  • دليل المستخدم

الحجم والكفاءة

زر خاص بتعديل تدفق الهواء

على أحد جوانب بود Pado، يوجد زر خاص بتعديل تدفق الهواء. كلما كانت الفتحات مفتوحة، كلما زاد كمية الهواء التي تصل الكويل. بفضل الكويلات البالغة 0.6 أوم، من الممكن استخدام البود نمط الفيب المباشر المحدود للغاية. على العكس من ذلك، كلما أغلقت الفتحات، كلما كان السحب أكثر إحكامًا. وهذا الوضع مناسب مع كويلات الـ 1.2 أوم حيث يوفر البود تجربة مشابهة إلى حد كبير لشعور سيجارة التبغ. تعديل تدفق الهواء دقيق للغاية.

زر التشغيل الخاص بـ بود Pado

يتيح لك زر التشغيل في بود Pado بضبط الإعدادات باستخدام مجموعات من الضغطات. ويعلوه مصباح LED على شكل قوس. تنقسم مساحة الإضاءة هذه إلى 3 أقسام للإشارة إلى مستوى البطارية (منخفض متوسط، مرتفع)، والطاقة المحددة (منخفضة، متوسطة، عالية). عند الضغط على الزر مرتين، يمكنك تحديد التشغيل التلقائي أو اليدوي. من الممكن اختيار كلا الخيارين في وقت واحد.

يتم إجراء جميع الإعدادات باستخدام هذا الزر ويتم التحقق من صحتها عبر مؤشر LED الذي يشير، وفقًا الى الإعدادات المختارة. الضوء ساطع جدًا حتى في ضوء الشمس القوي. بود Pado بسيط للغاية.

منفذ USB-C

على الجانب الآخر من بود Pado، يوجد منفذ USB-C مخصص للشحن السريع لبطارية الجهاز المدمجة بسعة 1000 مللي أمبير في الساعة. عمر البطارية ليس الاعلى ضمن هذه الفئة، ولكن الجهاز صغير للغاية. إذا أضفنا الخرطوشتين بمقاومة 0.6 و 1.2 أوم والتي لا تستهلك الكثير من الطاقة، فإن بود Pado لا يحتاج إلى إعادة شحن متكرر خلال اليوم. من الممكن أيضًا الفيب أثناء الشحن.

الخراطيش المرفقة

يتم توفير خرطوشتين مع بود Pado في العلبة. يشار إلى القيمة الأومية للمقاومة على الخرطوشة. واحد له قيمة 0.6 أوم مخصصة للفيب المباشر المقيد للغاية بينما الخرطوشة الثانية بقيمة 1.2 أوم مخصصة للفيب غير المباشر. الخراطيش ذات نظام مغلق، لذلك لا يمكن استبدال الكويل عند تلفه. حيث يجب استبدال الخرطوشة بالكامل.

منفذ اعادة التعبئة في بود Pado مغطى بغطاء من السيليكون. الخزان بسعة 3 مل من السائل الإلكتروني. عند اختبارنا للبود، حصلنا على نكهات ذات مستوى ممتاز، دقيقة وقوية. لقد أنتجت شركة Vaptio اجهزة ممتازة لسنوات عديدة، و بود Pado ليس استثناءً.

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المميزات

  • الحجم والتصميم
  • جودة الفيب والنكهات
  • إعدادات متعددة عبر زر واحد
  • خرطوشتين

العيوب

  • الخراطيش ذات نظام مغلق

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التقييم
الجودة مقابل السعر
جودة الفيب
جودة التصنيع
سهولة الاستخدام
تجربة المستخدم
الخلاصة
بود Pado عبارة عن جهاز بود يقدم تجربة فيب رائعة. صغير الحجم وسهل الاستخدام، ويحتوي على عدد من الخيارات في إعداداته التي يمكن الوصول إليها عبر زر واحد. تسمح لك الخرطوشتين المرفقتين بتوسيع تجربة الفيب الخاصة بك. النكهات ذات جودة ودقة عالية. نحن نأسف فقط كون الخراطيش ذات نظام مغلق.
4.6
المجموع النهائي
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Ahmad AL-FARAJI
مؤسس النسخة العربية من موقع Vaping Post , كنت من المعجبين بقيمة المعلومات التي ينشرها هذا الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية. في بداية 2020 خطرت لي فكرة حول حاجة مستخدم الفيب العربي لمعلومات بهذه الجودة ولكن باللغة العربية. بصفتي مدخنًا سابقًا تمكن من ترك التدخين بفضل الفيب ، شعرت على الفور بالحاجة إلى نقل هذه المفاهيم للحد من مخاطر التدخين.
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review-pado-vaptioبود Pado عبارة عن جهاز بود يقدم تجربة فيب رائعة. صغير الحجم وسهل الاستخدام، ويحتوي على عدد من الخيارات في إعداداته التي يمكن الوصول إليها عبر زر واحد. تسمح لك الخرطوشتين المرفقتين بتوسيع تجربة الفيب الخاصة بك. النكهات ذات جودة ودقة عالية. نحن نأسف فقط كون الخراطيش ذات نظام مغلق.

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