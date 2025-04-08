بود Argus G3 هو عبارة عن جهاز بود بسيط مجهز ببطارية مدمجة بسعة 1500 مللي أمبير في الساعة. بفضل خاصية الفيب التلقائي ووضع توفير الطاقة الملائمة، يتميز الجهاز بسهولة الاستخدام، وتقديم نكهات جيدة جدًا. منتج فعال للغاية.

بود Argus G3 .. البساطة

يُعد بود Argus G3 تكملة لمجموعة اجهزة Argus. جهاز بود صغير مزود ببطارية 1500 مللي أمبير في الساعة وخاصية السحب التلقائي، ويأتي مع خرطوشتين بنمطين مختلفين من الفيب. الجهاز بسيط ويعمل بشكل ممتاز سواء للاستخدام الجانبي أو للبدء في تجربة الفيب.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 120 * 26,4 * 15,1 ملم وزن البود 60,5 غرام الشحن USB-C البطارية 1500 مللي أمبير سعة التانك 2 مل نطاق الاستخدام من 5 الى 30 واط

محتويات العلبة :

البود

الخراطيش

سلك USB-C

دليل المستخدم

خرطوشتين .. نمطين للفيب

يوجد في قاعدة بود Argus G3، منفذ USB-C يسمح بالشحن السريع للبطارية المدمجة بسعة 1500 مللي أمبير في الساعة. عمر البطارية متوافق مع استهلاك الطاقة للجهاز. مع امكانية الفيب أثناء الشحن. يعرض الجهاز على الشاشة عند الشحن مؤشر للوقت المتبقي قبل الوصول إلى الشحن الكامل.

على أحد جوانب بود Argus G3، يوجد زر مخصص لتعديل تدفق الهواء. مما يسمح لك بتغيير نوع ونمط الفيب، من فيب غير مباشر ضيق إلى فيب مباشر مقيد للغاية. التحكم دقيق ومناسب للخراطيش المرفقة مع Argus G3.

على الجانب الآخر من بود Argus G3، نجد زر مخصص لتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله، ولكن أيضًا لضبط الإعدادات المختلفة باستخدام سلسلة من الضغطات المتتالية. لا يعتبر هذا الزر بالفيب عند الضغط عليه، حيث يتم إنتاج البخار بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق.

يمتلك بود Argus G3 شاشة ملونة ويمكنه توفير طاقة قصوى تبلغ 30 واط. تتطلب الخرطوشة الأكثر استهلاكًا للطاقة حوالي 24 واط. ومع ذلك، كن حذرًا، إذا كنت تستخدم السجائر الإلكترونية بهذه القوة طوال اليوم، فسوف تحتاج إلى شحن البطارية عدة مرات. تتوفر ثلاثة انماط للـ vape أو بالأحرى وضع واحد و ثلاثة أنماط. الوضع الذكي يحدد الطاقة وفقًا لقيمة مقاومة الخرطوشة. مع امكانية زيادة أو تقليل الطاقة إذا لزم الأمر.

الوضعان الآخران هما الوضع الرياضي ووضع الموسيقى. ليس لديهم وظيفة محددة فيما يتعلق بتجربة الفيب ولكن طريقة العرض يتغير.

يأتي مع بود Argus G3 خرطوشتين في العلبة وهي من النوع المغلق. لذلك فمن الضروري تغيير الخرطوشة بالكامل عند تلف الكويل.

لـ اعادة تعبئة الخزان الذي يأتي بسعة 3 مل، ما عليك سوى رفع غطاء السيليكون للكشف عن فتحة التعبئة، والتي تقبل معظم أطراف زجاجات السائل الإلكتروني.

تتمتع الخرطوشة بمقاومة تبلغ 0.4 أوم مخصصة لفيب مباشر ديناميكي مقيد إلى حد ما. تستهلك هذه الخرطوشة الطاقة بشكل كبير. أما الخرطوشة الأخرى فتأتي بمقاومة 0.7 أوم موجهة لفيب غير مباشر أكثر إحكامًا. النكهات دقيقة للغاية والاستعادة العطرية لا تشوبها شائبة.