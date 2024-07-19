تقدم شركة Innokin جهاز بود Trine Q أسطواني الشكل مزود ببطارية قابلة للإزالة. البطارية القابلة للتبديل ميزة جديدة في هذه الفئة من الاجهزة. والتي أصبحت أكثر شيوعًا في منتجات Innokin في الاونة الاخيرة. جهاز يقدم نكهات ممتازة، ولكن هناك متسع للتحسين.

بود Trine Q مع بطارية قابلة للتبديل

يتبع بود Trine Q خطى جهاز Trine ببطاريته القابلة للإزالة. يتميز البود بتصميم أنبوبي ويأتي مع خرطوشتين لنمطين من الـ vaping. جهاز فيب موثوق، ويوفر نكهات جيدة جدًا.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 127,4 * 20 ملم وزن البود 49 غرام الشحن USB-C البطارية 1050 مللي أمبير سعة التانك 3 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

قطع غيار

الخراطيش

سلك USB-C

دليل المستخدم

بود مثالي .. ولكن

يتميز الجزء العلوي من بود Trine Q بزر دائري صغير مسؤول عن انتاج البخار عند الضغط عليه. الزر محاط بمصباح LED يشير إلى تفعيل الجهاز بالإضافة إلى مستوى البطارية عبر رمز اللون. يتم وضع الخرطوشة في الجزء العلوي من البود. في الصورة، يمكنك رؤية غطاء السيليكون الذي يجب رفعه لملء الخزان.

على الجانب الآخر من زر التشغيل، يوجد منفذ USB-C يسمح بإعادة شحن البطارية القابلة للإزالة. تسمح الفتحة الموجودة بالأعلى للهواء بالمرور وصولا الى الكويل. سنعود إلى هذا لاحقا.

يتميز بود Trine Q ببطاريته القابلة للإزالة، وهو نظام موجود بالفعل في سلسلة أجهزة Trine من شركة Innokin.

إن مفهوم البطارية القابلة للتبديل يوفر سهولة كبيرة في الاستخدام بالاضافة الى تقليل من التأثير البيئي لنفايات البطاريات . تلتزم Innokin بقضايا حماية البيئية لسنوات من خلال من خلال استخدام علب من الورق المقوى والورق المعاد تدويره. ومع ذلك، فقد بقينا نفتقر إلى هذه المسؤولية بما يخص البطاريات. تبلغ سعة البطارية في بود Trine Q الـ 1050 مللي أمبير في الساعة وخرطوشة مزودة بكويل 0.6 أوم ويعمل بين 17 إلى 20 واط. كنا نرغب في المزيد من عمر البطارية خاصة وان قطر البود 20 ملم.

ليس هناك شك في أن الشركة المصنعة ستعمل على تحسين هذا الجهاز بهدف الحصول على عمر بطارية اكبر، حيث نرى ان هذا النهج المسؤول بيئيًا مهم جدا وعلى جميع الشركات المصنعة اتباعه.

بالطبع، مع مبدأ البطارية القابلة للإزالة، من الممكن دائمًا شراء بطارية ثانية لتتمتع بفترة تشغيل أطول دون القلق بشأن الشحن. بود مريح للغاية في الاستخدام خاصة عندما يكون الشحن مستحيلاً.

يوجد أسفل الخرطوشة زر يسمح لك بفتح أو إغلاق ثلاث نوافذ تعمل على تعديل تدفق الهواء. من غير المعتاد ان يكون نظام تدفق الهواء أسفل الخرطوشة، ولكن بمجرد ضبطه، لن تضطر الى ضبطه مرة أخرى. يعد نطاق الضبط مهمًا بالنسبة لـ بود Trine Q حيث يسمح لك الحصول على فيب مباشر محكم إلى فيب مباشر مفتوح.

يأتي مع بود Trine Q خرطوشتين من نوع (Qcap). واحدة بقيمة 0.6 أوم للاستخدام بين 17 إلى 20 واط والثانية 0.8 أوم للاستخدام بين 13 إلى 15 واط. سعة الخزان 3 مل وهي متناسقة مع اجهزة البود بهذا التنسيق.

الخراطيش ذات نظام مغلق. حيث يجب استبدال الخرطوشة بالكامل بمجرد تلف الكويل وتغير النكهات.

يأتي بود Trine Q أيضًا مع 5 فلاتر من الورق والقطن يمكن تركيبها بدلاً من قطعة الفم او المبسم. خاصية مثالية لجميع المستخدمين الذين يرغبون في الحصول على إحساس قريب من إحساس سيجارة التبغ. كل فلتر تأتي قطعة بلاستيكية تساعد في الحفاظ على شكله وصلابته.

بالنسبة لتجربة الفيب، فإن بود Trine Q فعال للغاية. النكهات ممتازة، ويتم التحكم في تدفق الهواء بشكل مثالي. فيب رائع، خاصة مع نكهات الفواكه. جهاز سهل الاستخدام للغاية ليكون جهاز مثالي للمبتدئين.