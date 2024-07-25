شركة GEEKBAR تفوز في حفل توزيع جوائز لندن للتصميم 2024 بالجائزة الذهبية عن جهاز PULSE X

أعلنت جوائز لندن للتصميم، التي قدمتها مؤسسة الجوائز الدولية، عن فوز شركة GEEKBAR بالجائزة الذهبية في فئة تصميم المنتجات عن جهاز PULSE X المبتكر.

تم تكريم مشاركة GEEKBAR في جوائز لندن للتصميم لعام 2024 مع PULSE X بالجائزة الذهبية لتصميم منتجها الاستثنائي. يمثل PULSE X خطوة ثورية إلى الأمام في صناعة اجهزة الفيب، حيث يوفر للمستخدمين تجربة استخدام متطورة وبسيطة.

لقد كرست شركة GEEKBAR جهودها لدفع حدود الابداع التكنلوجي في قطاع الفيب، حيث يعتبر جهاز PULSE X الجهاز الذي يلبي أعلى معايير الابتكار والموثوقية.

تقنية مبتكرة تخلق تحكمًا ذكيًا بنقرة واحدة

يبرز جهاز PULSE X باعتباره أول جهاز يتميز بتصميم شاشة محيطية منحنية، ويجمع بذكاء بين الجمال التكنولوجي والوظائف العملية. تعمل تقنية عصا التحكم الفريدة الحاصلة على براءة اختراع بنقرة واحدة على دمج التشغيل/الإيقاف مع تدفق الهواء وتنظيم الجهد لأول مرة. من خلال ضغطة بسيطة، يمكن للمستخدمين تبديل الأوضاع بسهولة، وتجنب التنشيط العرضي وتعزيز الراحة التشغيلية بشكل كبير.

تفاعل ذكي يوفر تجربة فريدة

يتميز بردود فعل ضوئية محسنة وتفاعل مع الشاشة، مما يجعل تبديل الوضع واضحًا للغاية. يتم عرض نسبة البطارية المتبقية بشكل دقيق، مما يزيل القلق بشأن البطارية ويضمن راحة البال في جميع الأوقات. يسمح تصميم الواجهة الواضح والبديهي للمستخدمين بتتبع حالة الجهاز دائمًا، مما يجعل الاستخدام خاليًا من القلق.

تصميم جمالي مليء بالحس المستقبلي

ويكمن أهم ما يميز التصميم الخارجي في التكامل السلس لشاشة العرض مع المنتج، مما يتجاوز الحدود التقليدية. تتكامل الشاشات المنحنية بذكاء مع الشكل العام الذي يحطم التقاليد، مما يجعل كل استخدام بمثابة مواجهة قريبة مع التكنولوجيا المستقبلية.

بديل التدخين الصحي لحياة جيدة

إننا ملتزمون بتوفير بديل صحي للمدخنين وتقليل الأضرار الناجمة عن التبغ. من خلال فهم أهمية تنوع النكهات في تجربة التدخين البديلة، قامت GEEK BAR بتطوير نكهات متعددة بدقة مثل Banana Taffy Freeze وLime Berry Orange لتلبية الاذواق المختلفة، مما يجعل رحلة بدائل التدخين أكثر حيوية واكثر متعة.

قال جافين تشانغ، نائب رئيس شركة GEEKBAR: “لقد توج سعي فريقنا الدؤوب لتحقيق التميز بنجاح مع جهاز PULSE X. إن PULSE X ليس مجرد جهاز فيب اعتيادي، لكنه شهادة على التزامنا بتقديم تجارب فيب لا مثيل لها. ”

“يشرفني أن أقف هنا اليوم وأحتفل بحفل توزيع جوائز التصميم العالمي، حيث أظهر الفائزون ما يتطلبه الأمر حقًا لتشكيل مجتمع عالمي”، صرح توماس براندت،

المتحدث باسم IAA. “إنني ألهم باستمرار القدرة الرائعة التي تتمتع بها تقنية التصميم والأفكار المتدفقة باستمرار. لقد قامت لجنة التحكيم الاستثنائية لدينا، من خلال تقييماتهم الثاقبة، بذلك حيث لعبت دورا حاسما في تحويل هذه الإنجازات إلى نجاحات يحتفل بها.”

يؤكد الاعتراف بجوائز التصميم في لندن على تفاني شركة GEEKBAR في إنشاء منتجات تتجاوز توقعات العملاء وتعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الصناعة. مع هذه الجائزة المرموقة، تؤكد GEEKBAR مكانتها كشركة رائدة في صناعة السجائر الإلكترونية، مما يعرض سعيها الدؤوب لتحقيق التميز والابتكار الرائد.