بود Trine هو أحدث ابتكارات شركة Innokin. جهاز بود يأتي بميزة جديدة وفريدة، وهي بطاريته القابلة للإزالة. جهاز مصنوع من مواد عالية الجودة، سهل الاستخدام ويوفر أنماط فيب مختلفة.

بود Trine .. صديق للبيئة

عالم اجهزة البود غني بالمنتجات الجديدة التي تصدر بشكل دائم، لكنه يفتقر الى الابتكارات الفريدة. اختارت Innokin، مع بود Trine، أن تقدم جهاز مزود ببطارية قابلة للإزالة مع الحفاظ على راحة وسهولة تجربة البود. بالإضافة إلى جودة الأداء من حيث الفيب والنكهات، فأن بود Trine يعتبر أقل تلويثًا للبيئة بفضل نظام البطارية هذا.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 110,9 * 25,8 * 15,5 ملم وزن البود 51 غرام الشحن USB-C البطارية 1000 مللي أمبير سعة التانك 2 مل نطاق الاستخدام من 6 الى 25 واط

محتويات العلبة :

البود

الخراطيش

سلك USB-C

دليل المستخدم

توجه جديد

في قاعدة بود Trine، تم نقش اسم العلامة التجارية على البطارية التي تأتي بسعة 1000 مللي أمبير في الساعة. قبل ان نبدأ بميزة هذا البود، وهي احتوائه على بطارية قابلة للإزالة، دعونا نذكر بعض الميزات الاخرى. يأتي مع البود خراطيش 0.6 و 0.8 أوم التي يتوافق استهلاك الطاقة فيها مع حجم البطارية. مستوى التشطيب جيد جدًا، لا يوجد شيء بارز وجسم البود مصنوع بالكامل من المعدن ليوفر مقاومة جيدة للإستخدام اليومي.

على أحد جوانب بود Trine، يوجد زر يسمح بضبط تدفق الهواء الذي يصل الى الكويل. اعتمادًا على الخرطوشة المختارة وقيمة المقاومة، نحصل على سحب محكم للغاية (فيب غير مباشر) إلى في مفتوح أكثر (فيب مباشر مقيد). لذلك يوفر بود Trine إمكانية تجربة فيب مختلفة دون تغيير المعدات.

وعلى الجهة المقابلة، يوجد منفذ USB-C يسمح لك بالشحن السريع للبطارية التي تبلغ سعتها 1000 مللي أمبير. مع امكانية الفيب أثناء الشحن.

على الجهة الامامية من بود Trine، يوجد زر تشغيل الذي يعمل أيضًا لضبط الطاقة التي تتراوح من 6 إلى 25 واط. تشير الشاشة أحادية اللون إلى الطاقة المحددة ومستوى البطارية وقيمة المقاومة وعدد السحبات وكذلك الجهد. يتم إنتاج البخار إما عن طريق الضغط على زر التشغيل أو بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق البسيط. لم نلاحظ أي تأخر في الاستجابة بين لحظة الاستنشاق وإنتاج البخار.

بصرف النظر عن الوظائف الكلاسيكية لهذا النوع من الأجهزة، فإن بود Trine يُحدث ثورة في عالم البودات بطاريته القابلة للإزالة.

المبدأ هذا مثر للغاية وعلى مستويات مختلفة. فهو يقلل من مشكلة النفايات، سهولة إزالة البطارية ووضعها في صندوق مخصص والتخلص منها بدلاً من التخلص من البود بالكامل. وهذا يعني معالجة أقل عند التخلص من النفايات التي تؤثر بشكل كبير على البيئة.

توفر شركة Innokin، بطاريات اضافية لـ بود Trine. في حالة السفر، حيث تكون عملية إعادة الشحن معقدة، فيمكنك الحصول على بطارية ثانية مشحونة وما عليك سوى استبدالها.

يمكننا أن نعتقد إلى حد كبير أن مبدأ البطارية القابلة للإزالة سوف يصل الى اجهزة أخرى وربما يصبح معيارًا لدى شركة Innokin وبالتالي من الممكن ان نرى في المستقبل قاعدة شحن مخصصة لهذا النوع من البطاريات.

يتم توفير خرطوشتين مع بود Trine. الخراطيش ذات نظام مغلق (يجب استبدال الخرطوشة بالكامل عند تلف الكويل) وللأسف ما زلنا نرى هذا الأمر يتكرر. كنا نود أن نجد امكانية استبدال الكويل فقط لتكون تجربة الفيب مخصصة بالكامل.

خرطوشة VCAP التي تحتوي على كويل 0.6 أوم مخصصة للفيب المباشر المقيد وينصح باستخدامها بين 20 إلى 22 واط. بينما خرطوشة VCAP التي تحتوي على كويل 0.8 أوم بين 12 إلى 14 واط. وتوجد خرطوشة تحتوي على كويل 1.2 أوم مخصصة للفيب غير المباشر بين 11 إلى 12 واط.

سعة الخراطيش 2 مل. يتم اعادة تعبئة الخزان عن طريق إزالة قطعة الفم أو المبسم. تتيح لك الفتحة إدخال طرف الزجاجة في الخزان لملئه.

مهما كانت قيمة الكويل المختارة، فإن النكهات ممتازة دائما. دقيقة ومفصلة مع الاسترداد المثالي للضربة. يعد بود Trine جهاز مثالي للبدء في الـ vaping أو كجهاز ثانوي للمستخدمين الأكثر خبرة.