تستمر شركة Vaporesso في اكمال مسيرة سلسلة أجهزة البود الأشهر Xros. ها هو بود Xros 4 الجديد الذي يتميز ببطارية مدمجة بقوة 1000 مللي أمبير في الساعة، و توفر نمطين من الـvaping.

بود Xros 4 الجديد

يحمل بود Xros 4 الكثير من صفات السلسلة الشهيرة. بود بسيط وفعال، يوفر بعض الإعدادات البسيطة. توفر الخرطوشتين المرفقتين إمكانية تغيير نمط الفيب عن طريق تعديل تدفق الهواء. مع 1000 مللي أمبير في الساعة، يعد الجهاز متماسك يؤدي المهمة على أكمل وجه!

المواصفات التقنية

ابعاد البود 120,8 * 24 * 14 ملم وزن البود 52 غرام الشحن USB-C البطارية 1000 مللي أمبير سعة التانك 3 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

الخراطيش

سلك USB-C

دليل المستخدم

بود يمكن الاعتماد عليه

على أحد جوانب بود Xros 4، نجد الزر المخصص لضبط تدفق الهواء الذي يصل إلى الكويل الموجود في الخرطوشة. عندما يكون مفتوح بالكامل، نحصل على فيب مباشر لكن مقيد للغاية. على العكس من ذلك، كلما قمت بإغلاق عدد الفتحات، كلما كان السحب أكثر إحكامًا ويقترب من الفيب غير المباشر المشابه لسيجارة التبغ.

على الجانب الثاني من بود Xros 4، يوجد منفذ USB-C يسمح بشحن البطارية المدمجة بسعة 1000 مللي أمبير في الساعة. يستغرق الأمر 30 دقيقة فقط حتى يتم شحن البطارية بالكامل. مع امكانية الفيب أثناء الشحن.

في الواجهة الامامية من الجهاز يوجد زر التشغيل. يسمح بإنتاج البخار، وضبط الطاقة أيضًا. ترمز ثلاثة مصابيح صغيرة إلى الطاقة المختارة من الأدنى إلى الأعلى.

اعتمادًا على السائل المستخدم ونمط الفيب المطلوب، ستحصل على تجربة فيب مختلفة. يحيط بزر التشغيل قوس مضيء يتم تفعليه في كل مرة يتم الضغط على الزر مع تدرج في الألوان. كما يظهر مستوى البطارية.

يتم إنتاج البخار إما عن طريق الضغط على الزر أو بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق البسيط. زر التشغيل مصمم بشكل مثالي ليتماشى مع التصميم العام للبود. يحتوي بود Xros 4 على قفل يمكنك من استخدام وخزن الجهاز بأمان.

يأتي مع بود Xros 4 خرطوشتين سعة 3 مل في العلبة. الأولى بقيمة 0.8 أوم والأخرى بقوة 0.6 أوم. الكويلات الموجودة فيها من النوع الشبكي وهي مثالية للسوائل الإلكترونية بنكهة الفواكه. تتم التعبئة من الأعلى عن طريق إزالة قطعة الفم أو المبسم. تسمح فتحة إعادة التعبئة بمرور معظم أطراف زجاجات السوائل الإلكترونية.

يتوافق بود Xros 4 مع خراطيش أجهزة البود السابقة من نفس السلسلة Xros و Xros 3 و خراطيش Xros الشبكية، مما يوفر مجموعة متنوعة من الخيارات.

بالنسبة لتجربة الفيب، كما عودتنا Vaporesso الجهاز فعال ودقيق. الخرطوشة خالية تمامًا من التسريب، والنكهات ممتازة.