بود جديد ينضم لعائلة بودات Xros من شركة Vaporesso. نقدم لكم اليوم بود Xros 3 وهو أكبر قليلاً من البودات السابقة ، يأتي مع خرطوشتين جديدتين واحدة مخصصة للفيب الغير مباشر والأخرى للفيب المباشر المقيد.

بسيط وعملي

بتصميم بسيط للغاية ، يجمع بود Xros 3 بين الميزات الأساسية للاجهزة المخصصة للمبتدئين وبين الأداء الذي يلبي متطلبات المستخدمين الأكثر خبرة. مع امكانية التحكم بتدفق الهواء ، يكون مناسبًا لأنماط الفيب المباشر والغير مباشر. بود بسيط ولكنه فعال جدا.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 115,1 * 23,6 * 13,7 ملم وزن البود 45 غرام الشحن USB C البطارية 1000 مللي أمبير سعة التانك 2 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

كابل USB

دليل المستخدم

بود Xros 3 مثالي للمبتدئين

أسفل بود Xros 3 ، يوجد منفذ USB-C المخصص للشحن السريع. مع بطارية بسعة 1000 مللي أمبير ، ستكون مدة الشحن قليلة جدا. التشطيبات ممتازة ، بدون حواف حادة او اجزاء مدببة. وزن البود 45 جرام ، لن تحس بوجود Xros 3 في الجيب أو الحقيبة.

على أحد الجوانب ، يوجد زر التشغيل المخصص لإنتاج البخار ، وكذلك تشغيل أو اطفاء الجهاز. يمكن الفيب إما بالضغط على هذا الزر أو عن طريق الاستنشاق مباشرة بفضل نظام التشغيل التلقائي. من الممكن أيضًا الفيب أثناء الشحن. على الجانب الآخر ، توجد قطعة صغيرة تسمح لك بضبط تدفق الهواء. يعمل نظام تدفق الهواء مع الخرطوشتين لتقديم الفيب غير المباشر (الفم ثم الرئتين مثل سيجارة التبغ) أو الفيب المباشر (مباشرة في الرئتين).

مكان الخرطوشة في الأعلى. يتم تثبيتها بواسطة قطعتين قويتين من المغناطيس لتضمن لك ثباتًا ممتازًا. لم نلاحظ أي مشكلة لهذا الخصوص خلال مرحلة الاختبار. والجهاز خالي من التسرب أيضا.

سعة الخرطوشة هي 2 مل. فتحة إعادة التعبئة سهلة الوصول. الفتحة مغطاة بغشاء مرن لتسهيل إدخال طرف الزجاجة وضمان إحكام الغلق حتى عند وضع الخرطوشة بشكل افقي.ننصح باستخدام علب السائل ذات الأطراف الرفيعة لمزيد من الراحة.

يأتي مع بود Xros 3 خرطوشتين جديدتين. الاولى بقيمة 0.6 أوم والثانية بقيمة 1 أوم ، كلاهما من النوع الشبكي ومن مجموعة Corex المشهورة بتوصيل النكهات. في اختباراتنا ، حصلنا على نتائج أفضل مع السوائل الإلكترونية بنكهات الفواكه والنعناع. هذا لا يعني ان النكهات المعقدة أو نكهات التبغ غير جيدة ، ولكنها تتطلب الفيب على تدفق هواء قليل جدا للحصول على بخار دافئ لإبراز النكهات.

البود مزود بفضل شرائح Axon التي تكتشف قيمة المقاومة في الكويل تلقائيًا ، وتوفر الطاقة المثلى لكل كويل.

بود Xros 3 Mini

تقدم شركة Vaporesso نسخة أصغر من هذا الجهاز وهو بود Xros 3 Mini. يأتي بنفس البطارية ، والفرق هنا هو في فتحات تدفق الهواء ، التي هي ثابتة وغير قابلة للتغيير. من المستحيل هنا تعديل السحب أثناء الفيب. الامر ليس مزعجًا في حد ذاته ، ولكنه أقل تنوعًا. يعتبر الـ Xros 3 Mini بود مثالي للمستخدمين الذين لا يريدون أي تعديل أو ضبط في جهاز الفيب الخاص بهم.

سواء كان بود Xros 3 أو نسخة Mini ، فإن الأداء في الإثنين كان جيد جدًا. يتوافق إنتاج البخار مع حجم البود بشكل ممتاز. يمكنك بسهولة تغيير الخرطوشة للحصول على فيب مختلف في كل مرة. سواء كنت مبتدئًا أو خبيرًا في الفيب ، فإن بود Xros 3 مثالي للإقلاع عن التدخين أو كجهاز احتياطي. بدون اي ضبط للإعدادات ، لا يتطلب أي مهارة معينة لاستخدامه. نتمنى لو كان بإمكاننا تغيير الكويل داخل الخرطوشة حيث يجب التخلص من الخراطيش بالكامل عند تلف الكويل.