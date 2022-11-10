في 10 نوفمبر 2022 ، اقامت Geekvape ، إحدى شركات السجائر الإلكترونية الرائدة في العالم ، ندوة عبر الإنترنت حول استكشاف افاق تكنولوجية جديدة في تطوير تقنية اجهزة الفيب.

وقد دعت الندوة خبراء من هذا القطاع لمناقشة “التقدم التكنولوجي والابتكار في الصناعة” على أساس أربعة محاور: اهتمامات المستخدم ، والتصميم الهيكلي للتانكات ، والشرائح الالكترونية والبطاريات ، والتطوير المستقبلي.

الرابط: https://fb.me/e/2UXBV9XpX

وفقًا لبوتي ، مدير التسويق في Geekvape ، فإن غالبية المستخدمين يعانون من تسرب السائل لأسباب مختلفة. يمكن أن يكون للتصميم الهيكلي تأثير كبير على أداء أجهزة الفيب. لتقديم إجابات أفضل ، تم ربط الندوة بمختبر Geekvape Shenzhen. لقد اثبت من خلال تجارب المحاكاة أن تصميم أنظمة تدفق الهواء العلوية والسفلية سلسة وأن مقاومة الهواء متطابقة. ومع ذلك ، يتمتع نظام تدفق الهواء العلوي بكفاءة أكبر ، مما يسمح بتبخر السائل بشكل أكثر فعالية ، وبالتالي الحصول على كمية بخار اكبر ونكهة أفضل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن نظام تدفق الهواء العلوي يساهم بشكل كبير في منع التسرب.

مع وصول مناقشة الندوة إلى ذروتها ، اتفق خبراء الصناعة أنه في جهاز الفيب المتكامل ، يلعب التانك دورًا مهمًا لأنه يحدد النكهة. أداء الشرائح الالكترونية والبطارية سيضمن بدوره حصولك على نفس المذاق بمرور الوقت.

ثم تم الاتصال بمختبرات Geekvape مرة أخرى من أجل فحص كيفية تأثير خلايا البطاريات المحسّنة والشرائح الإلكترونية على تجربة المستخدم. وأوضح المختبر أن الجهد الناتج للمنتج كان له تأثير مباشر على تبخير النيكوتين ، وكذلك توصيل النكهة. وبالتالي ، فإن مستوى واتساق التيار الخارج ضروريان. عند مقارنة التيار الخارج للعديد من المنتجات بنفس قيمة المقاومة الأساسية ، فقد ثبت أن استقرار التيار الخارج من أجهزة Geekvape متفوق بشكل واضح على المنافسين ، وأن الجهاز بأكمله يمكن الاعتماد عليه بشكل أكبر. تتمتع أجهزة Geekvape أيضًا بقدرة تنافسية استثنائية من حيث قدرة الشريحة الالكترونية على التحكم بالتيار الخارج حتى عند استخدام البطارية نفسها.

في ظل تأثير العديد من العناصر مثل شكل وتصميم المنتج ، وطلب المستخدم ، والقواعد ، واللوائح والقوانين ، يجب على الصناعة الاستمرار بالابتكار وتقديم تقنيات جديدة ، وفقًا لجون دن ، المدير العام لجمعية صناعة السجائر الإلكترونية في المملكة المتحدة. كشركة في طليعة السلسلة الصناعية ، جمعت Geekvape التكنولوجيا على مدى فترة طويلة من الزمن ، مما يمنحها القدرة على المضي في التطوير في جميع أنحاء العالم والاستجابة لتحولات السوق.