جهاز يجمع بين البود والطقم ، بود E100 أو Aegis Eteno هو أحدث إبداعات Geekvape. مستوحى من نفس تصميم الشركة المصنعة لأجهزتها السابقة ، فهو محمي بالقطع المطاطية السميكة. متين ، لا يخشى Aegis Eteno ظروف الاستعمال القاسية.

بود أم مود

النظرة الأولى ، قد تعتقد أن Aegis Eteno هو جهاز مود مع تانك. ولكن ، هو عبارة عن جهاز بود يعلوه خزان أو تانك مثبت بنظام مغناطيسي. بود أو مود ، لن نختلف كثيرا حول التسمية. على أي حال ، يسمح لك Aegis Eteno بالفيب بقوة عالية لإنتاج كميات كبيرة من البخار.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 134,5 * 39,6 * 33 ملم وزن البود 150 غرام الشحن USB C او شاحن خارجي انماط الفيب واط, التحكم الحراري, النمط الذكي والنمط المنحني سعة التانك 4,5 مل نطاق الاستخدام بين 50 و 70 واط

محتويات العلبة :

البود

قطع غيار

كابل USB

كويلات

دليل المستخدم

الرجوع إلى الأساسيات

اعتمدت النماذج الأولى من مجموعة إيجيس على المتانة بشكل خاص. فقد تميزت سلسلة إيجيس لمقاومتها ظروف الاستخدام القاسية. على الرغم من متانة المنتجات الاخرى ، إلا أنها أقل حماية من خلال العديد من التعزيزات والقطع المطاطية. مع بود Aegis Eteno ، تقدم الشركة المصنعة Geekvape مزيجًا من الصلابة والتصميم الجميل.

مدعوم بطبقات سميكة من المطاط ، لا يخشى البود من السقوط على الأرض. لكن المتانة لا يجب ان تتفوق على المظهر الخارجي ، ولهذا استعملت Geekvape في هذا الجهاز أحدث تصاميمها.

على أحد جوانب البود ، يوجد زر القفل الشهير للشركة المصنعة الذي يمكنك من قفل الجهاز في جزء من الثانية.

يؤكد استخدام الجلد الصناعي رغبة العلامة التجارية في إنشاء جهاز مقاوم وسهل الصيانة ومع ذلك ، المحافظة على مستوى تشطيب ممتاز. لن تلاحظ وجود حواف حادة أو أشكال غير نظامية. التصميم المتناسق المعهود من Geekvape.

يعمل بود Aegis Eteno ببطارية من طراز 18650. يتم الوصول إلى حجرة البطارية عبر غطاء لولبي في الجزء السفلي من البود. يحتوي الغطاء على حلقة تسهل الإمساك بالغطاء. يتميز بود Aegis Eteno أنه مقاوم للغبار والمياه. وبالتالي ، فإن حجرة البطارية محكمة الغلق ولا تحتوي على أي فتحات. يحتوي الجهاز على جميع وسائل الحماية الكلاسيكية الموجودة في أجهزة الفيب الحالية.

على الجانب الأمامي يوجد شاشة ملونة. ياعلى الشاشة يوجد زر التشغيل وفي الاسفل يوجد زر ضبط الاعدادات. بالإضافة إلى منفذ USB-C مخصص لتحديث الشريحة الإلكترونية أو لشحن البود. الجهاز مغطى بالبلاستيك (المطاط) السميك والمرن الذي يمتص الصدمات أثناء السقوط. يعتبر Aegis Eteno البود المثالي لظروف الاستخدام القاسية.

يعمل Aegis Eteno بواسطة شريحة AS Chip 3. قوائم الإعدادات متعددة وكاملة. يوجد وضع ذكي يضبط ويوفر الطاقة المناسبة وفقًا لمقاومة الكويل. يوجد ايضا نمط الواطية ، والتحكم الحراري ، والوضع المنحني – curve. بالنسبة لجهاز بود ، تعدد الأنماط ليس له فائدة حقيقية. ولكن وجودها يعطيك إمكانية تحويل البود الخاص بك إلى جهاز مود باستخدام محول منفذ 510. ومن الممكن بعد ذلك ربط Aegis Eteno بالتانكات المفضلة لديك. يوفر الجهاز طاقة قصوى تبلغ 100 واط. لكن مع بطارية بحجم 18650 ، تعتبر هذه الطاقة عالية جدًا وبالتالي سيكون نفاذ البطارية أسرع مما تتصور.

الجزء العلوي من البود هو المكان المخصص لتركيب الخرطوشة. والذي يعمل بنظام مغناطيسي قوي. خلال اختباراتنا ، لم نلاحظ وجود حركة جانبية للخرطوشة حيث كان التثبيت ممتازا. أثناء السقوط على أرض صلبة ، ستنفصل الخرطوشة عن الجهاز ، وهو أمر طبيعي ، لكن دون أن تنكسر.

الخزان او الخرطوش

توفر الخرطوشة في جهاز Aegis Eteno سعة 4.5 مل من السائل. تميزت Geekvape في ما يسمى بتانكات ذات تدفق الهواء العلوي. وهو ما يميز هذا الخزان ، لن تقلق من تسرب السائل اطلاقا.

كما ذكرنا ، توجد فتحات الهواء أعلى الخرطوشة حيث يتم إعادة توجيه الهواء إلى الأسفل عبر قنوات جانبية. الفتحات كبيرة ويمكن تعديل كمية الهواء الداخل عبر حلقة متحركة. حركة الحلقة مثالية ، ليست قوية للغاية ولا مرتخية للغاية.

لملء الخزان بالسائل الإلكتروني ، عليك فصل الجزء العلوي عن باقي الخرطوشة عن طريق دوران بسيط قدره 1/4 دورة. فتحتين كبيرتين لتعبئة التانك بـ 4.5 مل من السائل. المبسم – Drip tip من النوع 810 ويمكن استبداله.

لتغيير الكويل ، قم بسحبها الكويل القديم وإدخال الجديد بكل بساطة. تستغرق العملية بضع ثوانٍ فقط. الفتحة تسمح بدخول الكويل باتجاه واحد فقط. تضمن مجموعة الأختام او الحلقات المطاطية إحكام وتثبيت الكويل في الخزان. لم نلاحظ أي تسرب خلال اختباراتنا. مرة أخرى ، نستطيع رؤية خبرة شركة Geekvape متجسدة في بود Aegis Eteno بشكل واضح.

يأتي مع الجهاز اثنان من الكويلات داخل العلبة. الكويلات من سلسلة P الشبكية Kanthal. تم تصميم الكويل 0.4 أوم للاستخدام بين 50 و 60 واط بينما يتطلب الكويل 0.2 أوم 60 إلى 70 واط. في كلا الكويلين ، فإن إنتاج البخار مثالي والنكهات رائعة. مع بود Aegis Eteno يمكن استخدام أنواع أخرى من الكويلات من الشركة المصنعة.