عندما نتكلم عن الاجهزة ذات الاستخدام الواحد – Disposable ، فإن XTRA استطاعت أن تتميز عن أي شركة مصنعة أخرى في تجسيد الجودة والأصالة في منتجاتها. منذ ظهورها في أواخر عام 2016 ، تمكنت اكسترا من تقديم واحدة من أفضل الأجهزة ذات الاستخدام الواحد.

انطلقت XTRA في كاليفورنيا ، كانت بداياتها المتواضعة برؤية واضحة مفادها أن الأجهزة التي تستخدم لمرة واحدة هي مستقبل الفيب. مع ازدياد شعبية هذه الأجهزة ، انطلقت XTRA في رحلة للعثور على أفضل مكان يميزها عن البقية.

بعد عدة أشهر من البحث ، شكلت العلامة التجارية بسرعة أربعة مبادئ توجيهية لنجاح منتجاتها.

احتواء منتجاتها على ألذ النكهات

يجب أن متوفرة وتقدم أداء مرضي

أن تكون أداة قد تساعد المدخنين في الإقلاع عن التدخين

عدم التنازل عن الجودة في التصنيع.

نظرة الرئيس التنفيذي – عمر فداوي

“كنت أرغب في إنشاء علامة تجارية بسيطة الاستخدام وان تكون مليئة بالنكهات أيضًا. لا شيء معقد. كان تركيزي الأساسي هو تقديم سوائل إلكترونية عالية الجودة في جهاز يمكن حمله بسهولة في أي وقت وفي أي مكان والاستمتاع به”

لتحقيق ذلك ، دخلت XTRA في شراكة مع مختصي خلطات النكهات الرائدين ومختبرات النكهات في الولايات المتحدة الأمريكية. قضى الفريقان معًا شهورًا في اختبار مختلف المكونات الخام وإتقان الخلطات التي من شأنها تحقيق توازن بين النكهة وإيصال النيكوتين بكفاءة.

في ذات الوقت ، وبعد عدة زيارات ميدانية لشركات تصنيع الأجهزة الرائدة في الصين ، اختارت XTRA العديد من المصانع التي تعمل وفقًا لمعايير الجودة العالية ومعايير ISO ليكونوا موردي الأجهزة الأساسيين. لقد تمكنوا من تلبية متطلبات XTRA المحددة والدقيقة للغاية والمتعلقة بالمتانة والسلامة وجودة الصنع. متطلبات XTRA كانت غير قابلة للتفاوض أو التنازل. وهنا يذكر فداوي:

“إذا قلنا أن الجهاز يجب أن يقوم بتوصيل x سحبة ، فنحن بحاجة إلى توصيل ذلك الرقم حقا! ضمن معايير الاختبار العام ، أردت التأكد من أن جميع مكونات الأجهزة من البطارية إلى الشريحة إلى المبسم – تعمل جميعها بنسبة 100٪ وأن يتم اختبارها بدقة “

مع الإطلاق الرسمي في عام 2018 لجهاز ORIGINAL مع 1500 سحبة ، أصبحت XTRA واحدة من أفضل 5 علامات تجارية للأجهزة ذات الاستخدام الواحد في الولايات المتحدة الأمريكية. تبع ذلك سريعًا بعد بضعة أشهر طراز Mini 800 puff ولاحقًا MAX 2500.

مع أكثر من 20 نكهة رائعة وتقديم تجربة فيب مثالية ، كانت مبيعات الأجهزة تنمو بسرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

الشرق الأوسط

في أوائل عام 2020 ، أطلقت XTRA علامتها التجارية في الشرق الأوسط ، بدءًا من الإمارات العربية المتحدة. مع تزايد القبول على العلامة التجارية ، أصبحت الإمارات العربية المتحدة السوق رقم 1 لشركة XTRA خارج الولايات المتحدة. سمح ذلك لـ XTRA بإطلاق ليس فقط تشكيلتها الحالية ، ولكن أيضًا تقديم منتجاتها الأحدث مثل Twist و Voltage.

في أواخر عام 2021 ، سجلت XTRA شعارها رسميًا في الإمارات العربية المتحدة.

الترخيص

مع تطور اللوائح والقوانين المتعلقة بالفيب ، بدأت XTRA في أواخر عام 2019 في تقديم المستندات المتعلقة بأجهزتها إلى إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية ؛ ومع نجاح XTRA في الإمارات العربية المتحدة ، قررت الشركة تسجيل منتجاتها حيث أطلقت في منتصف عام 2021 ، XTRA Rechargeable. تبع ذلك بسرعة التسجيل الكامل لـ Mini 800.

XTRA Rechargeable هو جهاز 1500 سحبة ، تم تعديله ليشمل منفذ شحن USB وفرصة لإعادة تعبئة خزان الجهاز حتى 3 مرات. اليوم ، تُباع الأجهزة التي يعاد شحنها – Rechargeable في متاجر السجائر الإلكترونية المرخصة وبائعي السجائر وعبر شبكة تضم أكثر من 100 محطة وقود ومتاجر صغيرة تديرها Emarat و EPCO و ENOC و Zoom!

نحو المستقبل

يبدو مستقبل XTRA مشرقًا للغاية! شرعت العلامة التجارية في التسجيل رسميًا في البحرين والكويت والسعودية والأردن – مع خطط للتوسع في أوروبا وشمال إفريقيا. لتعزيز قاعدة الموزعين ، عينت الشركة ممثلين رئيسيين في العديد من الأسواق.

أنا متحمس جدًا بشأن مستقبل علامة XTRA التجارية في الشرق الأوسط. نحن نستكشف أيضًا أسواقًا مثل ليبيا وتونس والمغرب والمزيد في جميع أنحاء إفريقيا. أوروبا أيضًا ليست بعيدة جدًا. افكار توسعية مثيرة قادمة!

مكافحة المنتجات المقلدة

لقد اتخذت العلامة التجارية اجراءات حازمة بهذا الشأن ، من خلال الاستثمار في حلول الترقيم والتسلسل المتقدمة. تحتوي جميع منتجاتها على ملصق الهولوغرام الذي يجب على المستخدمين التحقق منه في الموقع الرسمي. علاوة على ذلك ، تؤكد XTRA دائمًا على شراء منتجاتها من البائعين المرخصين و الموثوقين فقط.

لقد أنفقنا ملايين الدولارات لضمان حماية منتجاتنا وبأعلى جودة ممكنة. صحة وسلامة عملائنا هي أولويتنا! عمر فداوي

يتم تشجيع المستخدمين أيضًا على التواصل مع خدمة العملاء بـ XTRA لتقديم أدلة على الشراء في حالة اكتشاف أي منتجات مقلدة.

يتم تمثيل XTRA في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواسطة Vape Mastering. موزع جملة وموزع رئيسي مرخص مقره في دبي ، الإمارات العربية المتحدة.

أعلنت الشركة العالمية XTRA VAPE المتخصصة في منتجات الفيب عالية الجودة للبالغين عن تغييرات هيكلية رئيسية وإطلاق منتجات جديدة في العديد من الأسواق في جميع أنحاء العالم.

منذ إطلاق أول منتج لها – Original 1500 puffs classic في سوق الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل عام 2019 ، تواصل XTRA VAPE النمو بشكل مستمر ، حيث تقدم حلول الفيب – vaping تلبي بل تتجاوز توقعات هذا القطاع والعملاء. على مدى العامين الماضيين ، نمت الشركة لتشمل الآن أكثر من 5 أنواع مختلفة من الاجهزة لتلبية احتياجات شرائح المستهلكين المختلفة.

Covid-19

فترة الوباء ، اصبحت XTRA VAPE معروفة بدعمها لمجتمعات الفيب المحلية والدولية من خلال ضمان إمداد منتجاتها بشكل آمن وموثوق به دون انقطاع. مع بداية 2022 ، دخلت XTRA VAPE في العديد من التغييرات وقامت بإطلاق منتجات جديدة ، بالإضافة إلى بعض الأخبار المثيرة حول دخولها في أسواق جديدة.

في أواخر عام 2021 ، اتخذت إدارة XTRA VAPE قرارًا بنقل مقر الشركة الرئيسي إلى دبي ، الإمارات العربية المتحدة. كانت الإمارات العربية المتحدة هي السوق الرئيسي المتنامي لشركة XTRA VAPE بعد الولايات المتحدة ولا تزال تمثل منصتها الأساسية للتوسع ونمو المنتجات. مع مجتمع أعمال نابض بالحياة ، ولوائح وقوانين محسّنة وقربها جغرافيا من أوروبا وإفريقيا ، ستبدأ XTRA VAPE الآن من دبي أعمالها إلى العالمية – مع الحفاظ على روابط التوزيع الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

كان نقل عملياتنا إلى دبي خطوة منطقية نظرًا لقرب الدولة من الأسواق الجديدة والدعم اللوجستي والتنظيمي. بينما تظل الولايات المتحدة واحدة من أكبر أسواقنا ، كان هدفنا أن نتمكن من الوصول بسهولة إلى الفرص الجديدة وتعزيز سلسلة التوريد لدينا عمر فداوي

أضاف فداوي

لن ننسى ايضا دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت سباقة في مكافحة وتقليل تأثير Covid-19. كان هذا أيضًا عاملاً قادنا إلى التحول ، بالإضافة إلى بيئة الأعمال المعززة والسرعة في إدارة وتوسيع أعمالنا “

التوسع

كان عام 2021 عامًا متناميًا لـ XTRA VAPE بالنسبة لـ 2020 في كل من المبيعات والتوسع. شهد عام 2021 تسجيل XTRA VAPE ودخوله في أسواق جديدة. تشمل:

الإمارات العربية المتحدة

الكويت

مصر

الاردن

روسيا

المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي (عبر TPD)

كما تعمل الشركة على استكمال امتثالها للأسواق الأخرى في كل من الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.

الجوائز العالمية

بالإضافة إلى ذلك ، كانت 2021 و 2022 مميزة حيث فازت XTRA VAPE والعلامة التجارية الشقيقة KIEF VAPOR بالعديد من الجوائز – لا سيما

– أفضل أجهزة الاستخدام الواحد في حفل توزيع جوائز Vaporound السنوي في دبي لعامي 2021 و 2022

– أفضل أجهزة الاستخدام الواحد في معرض World Vape Show 2022

كان هذا المعرض هو ثاني أكبر معرض يقام في المنطقة ، حيث يستضيف أكثر من 150 علامة تجارية من جميع أنحاء العالم ويشير إلى عودة المنطقة إلى مكانتها عقب الوباء.

يتحول سوق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بسرعة إلى أكبر منطقة تصدير لدينا مع نمو سنوي يتجاوز 50٪ على أساس الوحدة. هذه أسواق ذات لوائح وقوانين منظمة وإمكانيات غير مستغلة. أسواق مثل المملكة العربية السعودية وروسيا ومصر – على سبيل المثال عمر فداوي - الرئيس التنفيذي

تسر XTRA VAPE أن تعلن عن إطلاق أحدث أجهزتها – FLOW. يمكن للجهاز توصيل 5500 سحبة تقريبًا. ببطارية قابلة لإعادة الشحن مع خزان بسعة تصل إلى 12 مل. يحتوي على نظام تدفق الهواء وزر تبديل ويستخدم شريحة إلكترونية تعتبر الأكثر تقدمًا لتقديم تجربة فيب فريدة من نوعها. تم إطلاق الجهاز في الأصل مع 10 نكهات وهو اليوم يشمل 17 نكهة مميزة تم تصميمها حصريًا لـ XTRA VAPE.

تم إطلاق الجهاز رسميًا في الولايات المتحدة الأمريكية في معرض Champs Trade Show في لاس فيغاس في أوائل عام 2022 ، تلاه سوق الشرق الأوسط في الأسبوع التالي.