بدأت شركة Dr Vapes بأنتاج السوائل الالكترونية في عام 2014 في المملكة المتحدة. بعد سنوات من الخبرة والتجارب المتزايدة قادته إلى إنتاج سوائل مثل “All Dat Stuff” و “The Panther Series” التي حازت على جوائز عالمية.

تستمر شركة Dr Vapes في انتاج نكهات السوائل الالكترونية المبهرة. هذه المرة تقدم لنا نكهة Tobacco Kings مزيج من النكهات الرائعة. ان كنت من محبي نكهات التبغ فأن هذه النكهة لك , الطعم الاصلي للتبغ المجفف مع الكراميل!

كانت تجربة هذه النكهة مفاجأة بعض الشيء لأننا توقعنا شيئًا مختلفًا إلى حد ما. عادة مع نكهات التبغ ، يتبادر إلى الأذهان مباشرة نكهة قوية جدًا!

ولكن نكهة Tobacco Kings اكثر تعقيدا من ذلك , حيث يصاحب نكهة التبغ والكراميل لمسات من عدة نكهات تعمل مجتمعة لتقدم لك النكهة المثالية لهذا السائل.

في كل سحبة ستتذوق نكهة التبغ والكراميل بشكل واضح , وهنا يأتي دور نكهات الزبدة والمكسرات (اللوز) لتعطي هذا السائل المزيد من الابعاد. من الرائحة والسحبة الاولى ستعرف انك امام نكهة معقدة , ستتذوق طبقات مختلفة من النكهات.

تكون نسبة الجليسيرين النباتي – VG في هذا السائل اعلى من 50% ويأتي بحجمين , 30 مل مخصصة لملح النيكوتين – Salt ويتوفر بنسبتين 25mg و 50mg. و علبة الـ 60 مل التي تكون مخصصة للنيكوتين العادي ونسب النيكوتين هي: 3mg و 6mg و 12mg و 18mg.

ان كنت من محبي نكهات التبغ المعقدة او كنت قد اقلعت عن التدخين حديثا , ننصحك بتجربة هذه النكهة.