باتت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تستحوذ على قسم كبير من حياتنا اليومية. ويتم استخدامها لأغراض عديدة ، الترفيهية منها والعلمية والتجارية.

اكثر مايميز منصات التواصل الاجتماعي هي القدرة على الوصول إلى جمهور محدد. الأمر الذي فتح المجال للمؤثرين باستهداف فئة معينة من الجمهور. يستطيع صانع المحتوى اليوم ان يستهدف فئة عمرية معينة ، بلد أو مدينة معينة ، ذكور او اناث ، بل حتى تتبع بعض العادات مثل استخدام منتج معين.

تعتبر منصة YouTube من الوسائل الأكثر شعبية لدى الملايين حول العالم. تتيح لك هذه المنصة الوصول الى الملايين من مقاطع الفيديو ، الترفيهية والعلمية بما في ذلك القنوات والمقاطع المتعلقة بالسلوكيات الصحية.

مع تزايد شعبية السجائر الالكترونية او الفيب ، كان وجود وسائل التواصل الاجتماعي مختصة بهذا المجال أمرا مهما جدا. تكمن أهمية وجود قنوات متخصصة في هذا المجال في نشر التجارب الناجحة للمدخنين ممن استطاعوا ترك التدخين بمساعدة الفيب. و نشر إرشادات وطرق استخدام الاجهزة. الاهم من هذا هو نشر الدراسات التي تثبت سلامة وصحة استخدام السجائر الإلكترونية كوسيلة فعالة لترك التدخين.

بدأنا نشهد في الاونة الأخيرة انتشار واسع لقنوات الفيب على اليوتيوب، كل منها تناقش مواضيع مختلفة ، المراجعات والتجارب الشخصية في استخدام مختلف أجهزة الفيب ، و النصائح والحلول لبعض المشاكل التقنية وغيرها.

Onz Vape

يعتبر الاونز من أوائل صانعي المحتوى العرب المتميزين في مجال الفيب على منصة يوتيوب. جودة التصوير والاضاءة والاسلوب الفكاهي الذي يتمتع به هي أكثر ما يميزه.

هو من اطلق هاشتاج (اطفيها وارميها – عبيها واديها). و أول يوتيوبر عربي قام بزيارة مصانع الشركة العملاقة Vaporesso في الصين. اشتهر بمقطع حرب الفيب الذي حصد أكثر من مليون مشاهدة ، تكلم فيه عن الحملة الشرسة التي تشنها السياسات والوسائل الإعلامية على الفيب. وتكلم ايضا عن تجربته الشخصية مع السجائر الالكترونية وتأثيرها الإيجابي على صحته.

أعد لكم فريق Vaping Post بالعربي هذه المقابلة مع Onz Vape وقام بالإجابة عن أهم الأسئلة التي تدور في أذهان المتابعين..

ما هو عمل الـ Onz قبل قناة اليوتيوب ؟

درست الإعلام واحترفت المونتاج والتصوير والإخراج وعملت في مجموعة من القنوات الفضائية وشركات الإنتاج قبل أن أستقل و اعمل لحسابي، كان هذا يحدث بالتوازي مع انطلاق قناة اليوتيوب تحديداً في نهاية فترة العمل بالقنوات الفضائية.

تجربتك مع الفيب متى بدأت وكيف؟ وهل كانت موفقة؟

قرأت في آواخر ٢٠١٢ عن وسيلة تحاكي (التدخين) يمكنك الامتناع بها عن (التدخين). مع الاستمرار في الحصول على ما أحتاج من النيكوتين دون التعرض لمخاطر التدخين فقررت التعمق لأفهم أكثر. بحثت كثيراً على الانترنت وقرأت للكثير من المصادر قبل أن أحسم أمري بأن هذه الوسيلة ( تستحق التجربة ) .

ومن هنا بدأت رحلة البحث عن اقتناء أول جهاز وسائل. وذات مساء بعد بحث اشتريت أول ( جهاز وسائل نيكوتين ) للتوقف عن التدخين في بداية ٢٠١٣. لا أستطيع القول بأنها كانت التركيبة الأفضل لأن لدينا اليوم ما هو أفضل وأسهل بكثير. ولكنها كانت بداية كافية لإتمام المهمة بنجاح ، لأنه في نفس ذلك المساء كانت علاقتي بتدخين التبغ انتهت بشكل قاطع (بدون مبالغة) في يوم وليلة.

متى قررت التوجه لصناعة المحتوى؟ ولماذا اخترت الفيب.

عشت عاماً مليئاً بالشغف تجاه هذا الاختراع الرائع ذو القدرة على خفض الخطر. مع استكمال محاكاة العادة( عادة التدخين) من خلال استنشاق بخار النيكوتين بدلا من دخان التبغ. قد كان حلاً منطقياً بشدة بالنسبة لي رغم وجود العلكة و لصقات النيكوتين في ذلك الوقت. ولكن محاكاة التدخين كانت الطريقة الأسهل والأكثر منطقية بالنسبة إلي .

كنت عضواً في مجموعة (جروب فيس بوك ) من المهتمين بالموضوع. عدد أعضائه لم يتجاوز ال ٣٠٠ شخص في هذا العام .. وكنا نقوم بنقل تجاربنا لبعضنا بعضاً من خلال هذه المجموعة. وكنت مع مجموعة من السادة الأعضاء نقوم بتقديم المساعدة لكل الأعضاء الجدد والإجابة عن أسئلتهم بشكل دوري. حتى استنتجت أن هناك بعض الأسئلة المتكررة لدى كل من هو حديث الإنضمام. فقررت عمل محتوى مرئي يجيب على هذه الأسئلة بطريقة أسهل من محاولة إيجاد الإجابات في منشورات المجموعة والتعليقات عليها. وبما أني أملك أدوات صناعة المحتوى ، فلم لا أفعل ؟

وقد كان .. ومن هنا كانت البداية .

هل حققت هدفك؟ وكيف ترى ردود أفعال متابعيك؟

أن احلامي بخصوص هذا المجال تطورت مع الوقت ففي البداية والنهاية الغرض هو غرض تثقيفي. بإستخدام كل الوسائل المتاحة لنقل الفكرة للمدخنين الذين يودون الإقلاع ومواكبة الجديد في هذه الصناعة. ووضع وجهة نظر بخصوص كيفية الاستخدام ونسب الملائمة لكل شخص من واقع التجارب .

ومع مرور الوقت تطورت أهدافي لضم أكبر عدد ممكن من المدخنين كي يخوضوا التجربة ويستمتعوا بصحتهم ما تبقى من عمرهم دون تدخين.

كيف ترى سوق الفيب في مصر قانونيا واقتصاديا؟

لا أستطيع التكهن بما يحدث داخل أروقة التشريعات والقوانين. ولكن ما أستطيع قوله هو أن مصر تحتاج إلى إنهاء ماتبقى من إجراءات التقنين بأسرع ما يمكن. لأني أستطيع الجزم بأن مصر تستطيع بسهولة أن تأخذ الريادة في مجال تصنيع هذه المنتجات وتسويقها لكل أنحاء العالم. لما لها من مميزات جغرافية ومن حيث الإمكانيات العقلية والأيدي العاملة. وبالنسبة لصناعة المحتوى ليس هناك من القيود ما يستحق الذكر

كيف تقيم وعي المستهلك المصري بمنتجات الفيب

يتميز المستهلك المصري بالوعي والمعرفة. ويتقصى جيداً ويختار الأكثر مناسبة له قبل أن يقدم على أي قرار سواءاً بالشراء أو الاستخدام. ومع ازدياد عدد المدخنين المتوقفين عن التدخين باستخدام الفيب فإن نسبة الوعي تزداد بشكل طردي.

انطباعاتك حول معرض دبي للفيب و فيب اكسبو مصر؟

في كل المجالات المعارض دائما ذات أهمية وخصوصاً في مجال الفيب .. حيث أنها تعتبر صناعة ناشئة ودائمة التطور. فأن انعقاد تلك المعارض يزيد الترابط بين المصنعين لإطلاعهم على منتجات بعضهم البعض ومشاركة الأفكار والمشاريع. ويربط المستخدم بالمُنتَج والمُنتِج حيث يبقيه على اطلاع بالجديد. وتمثل المعارض فرصة جيدة للتجار للتسابق على توفير المنتجات الجيدة والحديثة والأفضل للمستخدمين، فالمعارض بكل الأحوال هي وسيلة معرفة وانتشار للمجال والصناعة.

مالذي يخطط له الـ Onz في المستقبل؟

سأبذل قصارى جهدي للحفاظ على رسالة هذه القناة مستمرة بإذن الله. طالما كان الناس في حاجة إلى المعلومة أو الإطلاع ومشاركة الآراء. ( حيث أن قسم التعليقات لبعض الفيديوهات في القناة هو مادة نقاش رائعة من السادة المشاهدين. يضعون فيها التجارب الشخصية ذات الأهمية والقيمة فهي فعلاً تستحق الإطّلاع )

وفيما يخص التطوير والتوسع فقد قررت مؤخراً عمل قناة جديدة متنوعة المحتوى. بدلاً من أن أُدرج المحتوى الجديد في نفس القناة إستناداً على ركنين أساسيين. الأول : هو احترام المشاهد الذي اشترك بالفعل في قناتي الخاصة بالفيب لأنه يرغب في مشاهدة هذا المحتوى وعدم افتراض أنه قد يرغب في مشاهدة محتوى آخر. وثانياً : لإبقاء المشاهد الجديد أو (المبخر) الجديد يحصل على تركيز أفضل من خلال مشاهدة محتوى متخصص بالتجربة التي يود أن يخوضها ( تجربة التوقف عن التدخين )

وهذه القناة الجديدة تحتوي في لحظة هذا الحوار على فيديو واحد ولكن أنا بصدد تحضير مجموعة من المحتوى الجديد والمميز لها قريباً بإذن الله. وهو ما أحاول فعله بالتوازي مع إنتاج محتوى قناة الفيب ( وهو أمر ليس سهلاً إن كان فريق الإنتاج يتكون من شخص واحد)

موقع Vaping Post وخصوصاً النسخة العربية يعتبر من المواقع الشاملة المهتمة بالفيب ويتميز بالاحترافية في تناول الموضوعات بشكل مستقل بعيداً عن الاقتباس من مواقع أخرى ويميزه التنوع في اختياره للموضوعات من مراجعات ومناقشات وتغطيات وأراه من المواقع الرائعة التي تستحق الزيارة والمتابعة من حين لآخر لكل من هو مهتم بهذه الصناعة

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