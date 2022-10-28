تحت عنوان, “دور النيكوتين والنكهات في السجائر الإلكترونية لدى مستخدمي السجائر والسجائر الإلكترونية,” فحصت الدراسة ما مجموعه 1624 دراسة.

خلص فريق من الباحثين إلى أنه على الرغم من أن تنوع النكهات ونسب النيكوتين العالية قد يساء استخدامها ، إلا أنها فعالة أيضًا في جذب الراغبين في ترك السجائر والاتجاه نحو بدائل النيكوتين الأكثر أمانًا.

في حين ، هدفت العديد من الدراسات السابقة إلى تسليط الضوء على تأثير خصائص المنتجات بمعنى التركيز على الاختلافات بين تدخين التبغ واستخدام السجائر الإلكترونية فقط.

فضل المشاركون في الدراسة نكهات بعيدة عن التبغ وأجهزة ذات النظام المفتوح

وجدت الدراسة التي تحمل عنوان, “تأثير النكهات ومستويات النيكوتين ونوع الاجهزة والسعر على خيارات منتجات التبغ والنيكوتين لدى مستخدمي السجائر الإلكترونية البالغين,” أنه في المتوسط ​​، يفضل المشاركون نكهات بعيدة عن طعم التبغ والمنثول او النعناع ، و يفضلون أجهزة النظام المفتوح (اجهزة المود والبود التي يمكن تخصيصها) ، ومستوى مرتفع من النيكوتين ، اكثر من مستويات النيكوتين المنخفضة.

ومع ذلك ، أضاف الباحثون ، تباينت هذه التفضيلات حسب اسلوب التدخين ، والتركيبة السكانية ، ونوع نكهة الفيب التي يستخدمها المشاركون في المقام الأول. ذكرت أيضًا أن الاختلافات بخصوص نوع المنتجات والاجهزة كانت أكبر من الاختلافات حول النكهات أو مستويات النيكوتين.