النتائج الاولى من الدراسة التي صدرت في عام 2016. قد وضعت بالفعل بعض المفاهيم الخاطئة حول السجائر الالكترونية – vaping لأعطائها سمعة سيئة. حيث ركز الباحثون تحليلهم على مجموعة مختارة من 1600 مدخن. ليس لديهم خطط للإقلاع عن التدخين ولم يكونوا يستخدمون السجائر الإلكترونية. عندما بدأت الدراسة ، وجدوا أن أولئك الذين استمروا في استخدام الفيب يوميًا هم الذين تمكنوا من الإقلاع عن التدخين.
النتائج
تعتبر نتائج هذه الدراسة نقلة نوعية. لأن البيانات تشير إلى أن الفيب قد يساعد بشكل فعلي المدخنين الذين لم يفكروا بجدية في الإقلاع. بينما تركز معظم الدراسات الأخرى حصريًا على الأشخاص الذين يبحثون عن وسيلة للإقلاع عن التدخين. ولكن هذه الدراسة تشير إلى أننا قد نفقد اثر السجائر الالكترونية الايجابي. من خلال عدم التفكير في هذه المجموعة من المدخنين ممن لديهم نية محدودة للإقلاع عن التدخين.
أفادت الدراسة أن حوالي 6٪ فقط من جميع المدخنين المشمولين في التجربة أقلعوا عن التدخين تمامًا. لكن المعدلات كانت أعلى بشكل ملحوظ بين أولئك الذين يدخنون السجائر بكثرة وبشكل يومي ، حيث وصلت الى 28٪.
اضافت كارين كاسزا ” تظهر التجارب السريرية دليلًا قويًا على أن السجائر الالكترونية يمكن أن تساعد الناس في الإقلاع عن التدخين. حيث ان نتائج جميع الدراسات السكانية السابقة كانت تجمع بين جميع انواع المدخنين”