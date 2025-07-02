في الوقت الذي تحتدم فيه النقاشات العالمية حول تقليل أضرار التبغ، تُظهر البيانات والأبحاث الحديثة انقسامًا متزايدًا: الحاجة الملحة للتمييز بين الأضرار المثبتة علميًا للتبغ القابل للاحتراق، وبين الملف الصحي الأقل خطورة بشكل واضح للبدائل النيكوتينية الآمنة مثل السجائر الإلكترونية. في آسيا، يتجلى هذا الانقسام بوضوح في تايلاند، حيث يطالب خبراء الصحة العامة والمدافعون والباحثون السلطات التشريعية بتحديث السياسات التي تتجاهل فرقًا جوهريًا قد تكون له تبعات تتعلق بالحياة أو الموت.

ووفقًا لأرقام نُشرت في صحيفة بانكوك بوست في وقت سابق من هذا العام، تودي أمراض التدخين بحياة نحو 71,000 شخص سنويًا في تايلاند – أي بمعدل 47 وفاة يوميًا. وعلى الرغم من هذه الحصيلة المروعة، لا تزال منتجات التبغ التقليدية متاحة بسهولة، بينما تبقى السجائر الإلكترونية محظورة. هذا التناقض أثار انتقادات حادة من قبل نشطاء الصحة العامة، بمن فيهم أعضاء “تحالف آسيا والمحيط الهادئ للمدافعين عن تقليل أضرار التبغ” (CAPHRA).

لماذا يشكّل حظر السجائر الإلكترونية مشكلة كبيرة؟

أظهرت دراسات عديدة، من بينها دراسة خضعت لمراجعة علمية في عام 2021، أن استخدام السجائر الإلكترونية يوميًا يزيد من احتمالية إقلاع المدخن عن التدخين بنسبة تصل إلى ثمانية أضعاف مقارنة بوسائل الإقلاع الأخرى. هذه النتائج تتماشى مع الفلسفة المعتمدة في عدة دول مثل المملكة المتحدة والسويد ونيوزيلندا، حيث يتم تنظيم السجائر الإلكترونية بدلًا من حظرها.

وفي هذا السياق، شدّد الناشط نيكلوس لوكاس على التأثير غير المتكافئ للتدخين في العالم. فمنذ إطلاق السجائر الإلكترونية قبل نحو عشرين عامًا، توفي أكثر من 100 مليون شخص بسبب أمراض مرتبطة بالتدخين، بينما لم يُسجّل سوى أقل من 100 وفاة مرتبطة بشكل مباشر باستخدام السجائر الإلكترونية – أي نسبة وفاة تبلغ 1 إلى 10 ملايين، وهي مفارقة لا يمكن تجاهلها في سياسات الصحة العامة.

وفي المقابل، أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة “جمعية القلب الأمريكية” (Journal of the American Heart Association) نتائج واعدة حول الفوائد الصحية المحتملة للسجائر الإلكترونية لدى بعض الفئات الهشة. فقد وجدت دراسة قادها باحثون من جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس (UCLA) أن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة (HIV) – الذين يُعدّون أكثر عرضة للتدخين بمعدل 2 إلى 3 مرات مقارنة بباقي السكان – قد يواجهون مخاطر قلبية أقل عند استخدام السجائر الإلكترونية مقارنة بالتبغ التقليدي. وباستخدام نموذج مخبري لتراكم اللويحات الشريانية، لاحظ الباحثون أن السجائر التقليدية تُحدث تغييرات بيولوجية ضارة واضحة، بينما كانت تأثيرات السجائر الإلكترونية طفيفة للغاية.

في المقابل، أبدت دراسات أخرى مخاوفها. فقد أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة مؤخرًا بأن 10٪ من طلاب المدارس الثانوية استخدموا السجائر الإلكترونية خلال الشهر الماضي (2023)، مما أثار القلق بشأن تعرّض اليافعين لهذه المنتجات.

وفي دراسة شملت 4,695 مستخدمًا، أفاد 79٪ منهم تقريبًا بظهور آثار صحية سلبية في غضون ست ساعات من الاستخدام، شملت أعراضًا مثل القلق، السعال، وتسارع ضربات القلب.

هستيريا اجهزة الفيب ذات الاستخدام الواحد

الادعاءات الأكثر إثارة للجدل جاءت مؤخرًا من دراسة نُشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام، تناولت أشهر علامات الفيب ذات الاستخدام الواحد، مثل Esco Bar و Flum Pebble و ELF Bar. وقد زعمت الدراسة أن هذه الأجهزة تحتوي على مستويات مرتفعة جدًا من المعادن السامة، مثل الرصاص، النيكل، النحاس، والأنتيمون في السائل والبخار الناتج، والتي – بحسب الدراسة – تجاوزت في بعض الحالات المستويات المسجلة في السجائر التقليدية بمئات المرات. ورجّحت الدراسة أن هذا التلوث يعود إلى تآكل الملف المعدني واستخدام مواد غير آمنة في التصنيع.



“الهجمات الإعلامية التي تزعم أن السجائر الإلكترونية أكثر سمّية من التدخين مضللة وخاطئة. الدراسة التي أثارت الجدل ركزت على منتجين غير مقبولين فقط من أصل 7 منتجات تم اختبارها، وذلك بسبب استخدام مواد محظورة! المشكلة ليست في الفيب كمنتج، بل في الجودة التصنيعية للشركة المصنعة (Esco Bar).” د. Konstantinos Farsalinos، طبيب قلب وباحث في تقليل أضرار التبغ

لكن ردود الفعل من الخبراء كانت أكثر توازنًا. حيث أوضح د. فارسالينوس، أحد أبرز الباحثين في هذا المجال، أن منتجين فقط (أو ثلاثة في أسوأ تقدير) هما من تجاوزوا الحدود المقبولة. وفي تصريح لموقع Vaping Post، أشار إلى أن معظم الأجهزة الأخرى كانت ضمن الحدود الآمنة للاستنشاق كما تحددها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، عند استخدام متوسط يبلغ 5 غرامات من السائل يوميًا.

Study results (μg/kg liquid) ELF Bar Flavored ELF Bar Clear ELF Bar 0% Nicotine Flum Pebble Flavored Flum Pebble Clear Esco Bar Flavored Esco Bar Clear Cr 119.04 144.55 174.82 100.96 27.29 30.35 3.26 Ni 698.87 434.36 896.22 155.01 69.42 2648.55 889.09 Cu 9.75 21.41 26.5 23.95 51.87 7567.9 12271.1 Zn 482.52 73.78 164.07 60.36 113.11 24278.03 53028.12 Sb 0.69 2.87 53.81 352.87 398.66 255.86 152.65 Pb 5.76 7.11 9.56 7.79 18.22 5971.49 30048.96 PDE from inhalation medications

(REL for Zn), in μg/day Daily consumption (in grams) needed to exceed PDEs for inhalation medications Cr (3 μg/day) 25.2 20.8 17.2 29.7 109.9 98.8 920.2 Ni (6 μg/day) 8.6 13.8 6.7 38.7 86.4 2.3 6.7 Cu (30 μg/day) 3076.9 1401.2 1132.1 1252.6 578.4 4.0 2.4 Zn (REL – 33500 μg/day) 69427.2 454052.6 204181.1 555003.3 296171.9 1379.8 631.7 Sb (20 μg/day) 28985.5 6968.6 371.7 56.7 50.2 78.2 131.0 Pb (5 μg/day) 868.1 703.2 523.0 641.8 274.4 0.8 0.2

المصدر :

FDA, https://database.ich.org/sites/default/files/Q3D-R2_Guideline_Step4_2022_0308.pdf – Appendix 2

وأكد:



“المنتجان المثيران للقلق هما Esco Bar Flavored وEsco Bar Clear. أما بقية الأجهزة فجميعها تقع ضمن معايير سلامة أدوية الاستنشاق فيما يخص التعرض اليومي للمعادن”. د. Konstantinos Farsalinos، طبيب قلب وباحث في تقليل أضرار التبغ

فصل الحقائق عن الضجيج الاعلامي المضلل

ما نستخلصه من ذلك واضح: وجود بعض المنتجات الرديئة لا يعني أن كل منتجات الفيب ضارة أو سامة. من الخطأ العلمي والخطير أن نُدخل جميع الأجهزة الإلكترونية تحت مسمى واحد “منتجات خطرة”، دون التمييز بين الجيد والسيء منها.

هذا التمييز يصبح أكثر أهمية في دول مثل تايلاند، حيث تسود سياسات المنع والعقوبات، ما يدفع الكثير من المدخنين بعيدًا عن البدائل المنظمة والآمنة نحو الأسواق السوداء، حيث يغيب الرقابة وتتفشى المخاطر الحقيقية.

وعليه، يُدعى صناع القرار حول العالم إلى مواءمة السياسات الوطنية مع الأدلة العلمية والممارسات العالمية المثبتة. الطريق إلى الأمام لا يمر عبر التهويل والمنع، بل عبر تنظيم عقلاني، وفرض قيود عمرية صارمة، ومعايير جودة واضحة، وتسويق مسؤول يركّز على المدخنين البالغين ويساهم في إنقاذ الأرواح.

في عالم يُسجَّل فيه وفاة ملايين الأشخاص سنويًا بسبب التدخين، فإن الخطر الحقيقي لا يكمن في ما يُسمح به – بل في ما يُدان ويُحظر ظلماً.