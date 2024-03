عنوان الدراسة: بخار السجائر الإلكترونية يحفز سرطان الرئة الغدي وتضخم الظهارة البولية في المثانة لدى الفئران – Moon-shong Tang et al – Proceedings of the National Academy of Sciences أكتوبر 2019، 201911321؛ https://doi.org/10.1073/pnas.1911321116

استنتاجات الدراسة: “لقد توصلنا إلى أن تعرض الفئران لبخار السجائر الإلكترونية يؤدي إلى سرطان الرئة وتضخم مجرى البول في المثانة”.

الملاحظات :

من المعروف علميًا أن نوع الفأر المستخدم في هذه التجربة يُصاب بالسرطان تلقائيًا.