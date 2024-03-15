بود Zyon أحد الاجهزة الجديدة من الشركة المصنعة Innokin. مزود ببطارية مدمجة بقوة 1300 مللي أمبير في الساعة، ويعمل بكويلات PZP الجديدة. بود سهل الاستخدام للغاية، مما يجعله جهاز مناسب للمبتدئين في مجال الفيب.

جهاز مميز على الرغم من ..

يعمل بود Zyon بكويلات PZP الجديدة. يوفر قوة تصل إلى 25 واط لنوعين من السحبات تتراوح من الفيب غير المباشر الضيق MTL إلى الفيب المباشر المقيد للغاية. سهل الاستخدام، وفعال على الرغم من وجود بعض النقاط التي لا تزال بحاجة إلى التطوير.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 29 * 100,2 ملم وزن البود 85,5 غرام الشحن USB-C البطارية 1300 مللي أمبير سعة التانك 4,5 مل نطاق الاستخدام من 6 الى 25 واط

محتويات العلبة :

البود

قطع غيار

سلك USB-C

دليل المستخدم

بود Zyon .. نكهات رائعة

في قاعدة بود Zyon، يتيح لك منفذ USB-C إعادة شحن البطارية المدمجة التي تأتي بسعة 1300 مللي أمبير في الساعة. البطارية ليست كبيرة جدًا ولاتعتبر من ضمن الأكبر في السوق على الرغم من حجم البود الكبير إلى حد ما. ومع ذلك، بود Zyon يعمل بكويلات تستهلك القليل من الطاقة وتسمح لك بأستخدام البود لفترة طويلة دون القلق كثيرًا بشأن مستوى البطارية.

تم دمج زر التشغيل مع الشاشة ليكون زر طويل. من السهل البحث وايجاد الزر دون الحاجة الى النظر الى الجهاز. يشغل الزر الجزء الأكبر، لتحصل شاشة العرض على الثلث الأخير فقط.

الشاشة، على الرغم من صغر حجمها، لكنها بسطوع عالي وتعرض المعلومات الأساسية. يمكن لـ بود Zyon توفير ما يصل إلى 25 واط، وهو ما يتوافق مع الكويلات المتوفرة. يتم ضبط الطاقة بـ ضغطتين متتاليتين للدخول إلى القائمة ثم بضغطة واحدة لزيادة الطاقة بزيادة قدرها 0.5 واط مع كل ضغطة.

من اجل اختيار القيمة المناسبة، عليك الانتظار لمدة ثانيتين ليتم تأكيد القيمة المختارة. تعرض الشاشة مستوى البطارية بشريط على الجانب. غير معقد على الإطلاق، الأمر الذي يجعل بود Zyon مناسب جدا للمستخدم الجديد.

نظام تدفق الهواء – Airflow

يتميز بود Zyon باحتوائه على نظام تدفق الهواء. عبر دوران الخرطوشة، يمكن التحكم بكمية الهواء الداخل إلى الكويل. حيث يمكنك اختيار بين فتحة واحدة إلى ستة فتحات للحصول على فيب مباشر مقيد او غير مباشر. النظام دقيق وثابت لا يتحرك من تلقاء نفسه خاصة عند وضع البود في الجيب أو في حقيبة.

الخزان له حلقة في يتم تركيبها في أعلى الخرطوشة. قد تظنها هي المسؤولة عن ضبط تدفق الهواء، أو عملها هو تثبيت الخرطوشة في مكانها. لكن في الحقيقة قطع المغناطيس هي التي تثبت الخزان في مكانه. لم نفهم بالضبط وظيفة هذه الحلقة، فهي مجرد ديكور.

عملية تثبيت الكويل في بود Zyon بسيطة للغاية. يتم تثبيته في مكانه من خلال الحلقات المطاطية التي تضمن ايضا العزل ومن التسرب بشكل كامل. ملء الخزان يتم من الأسفل، عن طريق رفع غطاء السيليكون. منفذ التعبئة كبير بما يكفي لمعظم أطراف زجاجات السوائل الإلكترونية. وسعة الخزان هي 4.5 مل.

يأتي مع بود Zyon اثنان من الكويلات . الأول من نوع PZP بقيمة 0.6 أوم وهو مخصص للاستخدام بين 18 و 24 واط. أما الكويل الثاني فهو من نوع PZP ايضا لكن بقيمة 1.2 أوم مخصص للفيب بين 10 إلى 13 واط. تتيح لك هذه الكويلات الاختيار بين الفيب المباشر المقيد للغاية أو الفيب غير مباشر.

بالنسبة لتجربة الفيب، فهي ممتازة. تقوم الكويلات بعملها على أكمل وجه من خلال تقديم نكهات رائعة. سواء كنت من محبي الفيب المباشر او الغير مباشر، فإنك ستعجب بـ بود Zyon. ضبط تدفق الهواء يعمل بشكل دقيق جدا ليعطي أنماط فيب مختلفة.