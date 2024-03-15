بود Zyon أحد الاجهزة الجديدة من الشركة المصنعة Innokin. مزود ببطارية مدمجة بقوة 1300 مللي أمبير في الساعة، ويعمل بكويلات PZP الجديدة. بود سهل الاستخدام للغاية، مما يجعله جهاز مناسب للمبتدئين في مجال الفيب.

جهاز مميز على الرغم من ..

بود Zyon

يعمل بود Zyon بكويلات PZP الجديدة. يوفر قوة تصل إلى 25 واط لنوعين من السحبات تتراوح من الفيب غير المباشر الضيق MTL إلى الفيب المباشر المقيد للغاية. سهل الاستخدام، وفعال على الرغم من وجود بعض النقاط التي لا تزال بحاجة إلى التطوير.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 29 * 100,2  ملم
وزن البود 85,5 غرام
الشحن USB-C
البطارية 1300 مللي أمبير
سعة التانك 4,5 مل
نطاق الاستخدام من 6 الى 25 واط

محتويات العلبة :

  • البود
  • قطع غيار
  • سلك USB-C
  • دليل المستخدم

بود Zyon .. نكهات رائعة

منفذ USB-C

في قاعدة بود Zyon، يتيح لك منفذ USB-C إعادة شحن البطارية المدمجة التي تأتي بسعة 1300 مللي أمبير في الساعة. البطارية ليست كبيرة جدًا ولاتعتبر من ضمن الأكبر في السوق على الرغم من حجم البود الكبير إلى حد ما. ومع ذلك، بود Zyon يعمل بكويلات تستهلك القليل من الطاقة وتسمح لك بأستخدام البود لفترة طويلة دون القلق كثيرًا بشأن مستوى البطارية.

تم دمج زر التشغيل مع الشاشة

تم دمج زر التشغيل مع الشاشة ليكون زر طويل. من السهل البحث وايجاد الزر دون الحاجة الى النظر الى الجهاز. يشغل الزر الجزء الأكبر، لتحصل شاشة العرض على الثلث الأخير فقط.

شاشة بود Zyon

الشاشة، على الرغم من صغر حجمها، لكنها بسطوع عالي وتعرض المعلومات الأساسية. يمكن لـ بود Zyon توفير ما يصل إلى 25 واط، وهو ما يتوافق مع الكويلات المتوفرة. يتم ضبط الطاقة بـ ضغطتين متتاليتين للدخول إلى القائمة ثم بضغطة واحدة لزيادة الطاقة بزيادة قدرها 0.5 واط مع كل ضغطة.

من اجل اختيار القيمة المناسبة، عليك الانتظار لمدة ثانيتين ليتم تأكيد القيمة المختارة. تعرض الشاشة مستوى البطارية بشريط على الجانب. غير معقد على الإطلاق، الأمر الذي يجعل بود Zyon مناسب جدا للمستخدم الجديد.

نظام تدفق الهواء – Airflow

التحكم بتدفق الهواء - Airflow

يتميز بود Zyon باحتوائه على نظام تدفق الهواء. عبر دوران الخرطوشة، يمكن التحكم بكمية الهواء الداخل إلى الكويل. حيث يمكنك اختيار بين فتحة واحدة إلى ستة فتحات للحصول على فيب مباشر مقيد او غير مباشر. النظام دقيق وثابت لا يتحرك من تلقاء نفسه خاصة عند وضع البود في الجيب أو في حقيبة.

حلقة في يتم تركيبها في أعلى الخرطوشة.

الخزان له حلقة في يتم تركيبها في أعلى الخرطوشة. قد تظنها هي المسؤولة عن ضبط تدفق الهواء، أو عملها هو تثبيت الخرطوشة في مكانها. لكن في الحقيقة قطع المغناطيس هي التي تثبت الخزان في مكانه. لم نفهم بالضبط وظيفة هذه الحلقة، فهي مجرد ديكور.

مكان تثبيت الكويل

عملية تثبيت الكويل في بود Zyon بسيطة للغاية. يتم تثبيته في مكانه من خلال الحلقات المطاطية التي تضمن ايضا العزل ومن التسرب بشكل كامل. ملء الخزان يتم من الأسفل، عن طريق رفع غطاء السيليكون. منفذ التعبئة كبير بما يكفي لمعظم أطراف زجاجات السوائل الإلكترونية. وسعة الخزان هي 4.5 مل.

الكويلات المرفقة

يأتي مع بود Zyon اثنان من الكويلات . الأول من نوع PZP بقيمة 0.6 أوم وهو مخصص للاستخدام بين 18 و 24 واط. أما الكويل الثاني فهو من نوع PZP ايضا لكن بقيمة 1.2 أوم مخصص للفيب بين 10 إلى 13 واط. تتيح لك هذه الكويلات الاختيار بين الفيب المباشر المقيد للغاية أو الفيب غير مباشر.

بالنسبة لتجربة الفيب، فهي ممتازة. تقوم الكويلات بعملها على أكمل وجه من خلال تقديم نكهات رائعة. سواء كنت من محبي الفيب المباشر او الغير مباشر، فإنك ستعجب بـ بود Zyon. ضبط تدفق الهواء يعمل بشكل دقيق جدا ليعطي أنماط فيب مختلفة.

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المميزات

      • سهولة الاستخدام
      • جودة الفيب والنكهات
      • نوعين من السحب (مباشر وغير مباشر)
      • زر التشغيل

العيوب

        • الحلقة الموجودة أعلى الخزان
        • عمر البطارية قصير مع كويل 0.6 أوم

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التقييم
الجودة مقابل السعر
جودة الفيب
جودة التصنيع
سهولة الاستخدام
تجربة المستخدم
الخلاصة
بود Zyon جهاز جيد جدا ويقدم نكهات ممتازة. سهل الاستخدام للغاية، دون التأثير على جودة الأداء. البطارية التي تبلغ سعتها 1300 مللي أمبير في الساعة والتي تعتبر قليلة خاصة عند تجاوز الـ 20 واط،. بالإضافة إلى الحلقة الموجودة أعلى الخرطوشة التي لا تحتوي على وظيفة حقيقية. منتج بسيط ومناسب جدا للمبتدئين في عالم الفيب.
4
المجموع النهائي
المقال السابقأسوأ الدراسات والأبحاث حول السجائر الإلكترونية
Ahmad AL-FARAJI
مؤسس النسخة العربية من موقع Vaping Post , كنت من المعجبين بقيمة المعلومات التي ينشرها هذا الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية. في بداية 2020 خطرت لي فكرة حول حاجة مستخدم الفيب العربي لمعلومات بهذه الجودة ولكن باللغة العربية. بصفتي مدخنًا سابقًا تمكن من ترك التدخين بفضل الفيب ، شعرت على الفور بالحاجة إلى نقل هذه المفاهيم للحد من مخاطر التدخين.
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review-zyon-innokinبود Zyon جهاز جيد جدا ويقدم نكهات ممتازة. سهل الاستخدام للغاية، دون التأثير على جودة الأداء. البطارية التي تبلغ سعتها 1300 مللي أمبير في الساعة والتي تعتبر قليلة خاصة عند تجاوز الـ 20 واط،. بالإضافة إلى الحلقة الموجودة أعلى الخرطوشة التي لا تحتوي على وظيفة حقيقية. منتج بسيط ومناسب جدا للمبتدئين في عالم الفيب.

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