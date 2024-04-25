تقدم لنا شركة Vaporesso جهاز السحبة Coss Click الجديد، الذي يحتوي على خرطوشة ذات نظام مغلق بسعة 10 مل من السائل الإلكتروني. اسم الجهاز Click، وهذا لأنه يحتوي على نظام خاص لتحرير السائل ليصل الى الكويل عن طريق الضغط على زر.

جهاز السحبة Coss Click .. تصميم انسيابي

جهاز السحبة Coss Click يتمتع بتصميم جميل للغاية وله مظهر مصقول بشكل خاص. على الرغم من حجمه، فهو لا يزال خفيف الوزن ويشعرك بالراحة في يدك. يعمل بخرطوشة السائل الإلكتروني المنفصلة التي تحتوي على نكهات عالية الجودة، على عكس اجهزة الاستخدام الواحد الأخرى.

المواصفات التقنية

ابعاد الجهاز 99 * 68 * 22,5 ملم الوزن 76 غرام الشحن USB-C البطارية 600 مللي أمبير سعة التانك 10 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

جهاز السحبة Coss Click

خراطيش

دليل المستخدم

تشطيب على أعلى مستوى

قطعة الفم الموجودة في الجزء العلوي من جهاز السحبة Coss Click لها شكل مسطح. مريحة جدا اثناء الاستخدام ومتناسقة جدا مع نمط الفيب غير المباشر. بجوار المبسم يوجد الزر الكبير الذي عند الضغط عليه يتم توصيل السائل.

لكن، يتم استخدام هذا الزر فقط في المرة الأولى التي تستخدم فيها جهاز السحبة Coss Click، عندما تقوم بتحرير السائل حتى يتمكن من التدفق نحو الكويل والقطن. خلال اختباراتنا للنظام التلقائي لانتاج البخار، لم نلاحظ أي تأخير في الاستجابة حيث كانت فورية.

يوجد منفذ USB-C في قاعدة جهاز السحبة Coss Click مخصص لإعادة شحن الجهاز الذي يأتي ببطارية مدمجة سعة 600 مللي أمبير في الساعة. يعرض ضوء المؤشر عمر البطارية المتبقي. بجوار منفذ الشحن يتم تركيب خرطوشة السائل الإلكتروني.

يأتي جهاز السحبة Coss Click مزودًا بخرطوشة معبأة مسبقا بالسائل الإلكتروني. عندما تريد استخدام جهازك، ما عليك سوى إدخال خزان السائل الإلكتروني. بمجرد إدخاله بالكامل يمكنك الضغط على الزر حتى تسمع “نقرة”.

سترى بعد ذلك تدفق السائل الإلكتروني نحو الكويل. تفرغ الخرطوشة قليلاً لملء جميع المساحات الضرورية بالسائل الإلكتروني… هذا كل ما في الأمر، اصبح جهاز السحبة Coss Click جاهز للاستخدام!

الجهاز مصمم للفيب غير المباشر فقط. عندما يتم ثقب الرقاقة الموجودة على الخرطوشة، تمتلئ هذه المساحة بالسائل الإلكتروني وتكون مرئية دائمًا أثناء الاستخدام.

الخرطوشة المرفقة مع جهاز السحبة Coss Click شفافة تمامًا. عند استخدامه، يضيء مؤشر LED داخل الجهاز وخلف الخزان مباشرة لإظهار عمر البطارية المتبقي للجهاز. يتيح لك هذا رؤية الشحن وكذلك مستوى السائل الإلكتروني. يتم وضع علامة على النكهة المختارة على الزجاجة بالإضافة إلى السعة ومستوى النيكوتين (20 ملجم/مل في حالتنا). هناك ما يقرب من 15 نكهة مختلفة، لذلك ستجد ما يناسبك بكل تأكيد.

جهاز السحبة Coss Click جهاز ذو استخدام واحد رائع. النكهات ممتازة والسحب سلس للغاية. الضربة ممتازة . يستهلك الملف القليل جدًا من السائل الإلكتروني ويبدو أن ما تقوله الشركة المصنعة أنه يوفر 6000 دقيق للغاية.

جهاز السحبة Coss Click لا يظهر أي علامات تسرب ويستمر في تقديم نكهة عالية الجودة طوال فترة استخدام الجهاز، حتى عندما لا تستخدمه لعدة أيام.

المنتج مصنوع بشكل جيد للغاية مع لمسات نهائية ممتازة وجميلة. الجانب السلبي الوحيد بالنسبة لنا هو أنه يتعين عليك شراء واحدة جديدة لاختبار نكهة مختلفة. يعد نظام الخرطوشة ذكيًا وينبغي أن يصبح أكثر تعميماً على هذا النوع من المنتجات.