يأتي بود Xlim Pro مع امكانية توفير طاقة تصل إلى 30 واط، وهو متوافق مع جميع خراطيش سلسلة Xlim. مع 20 تصميم مختلف، ستضمن ايجاد بود Xlim Pro المناسب لذوقك.

تصاميم متنوعة

تقدم شركة Oxva من خلال بود Xlim Pro جهاز بود تقليدي إلى حد ما، ولكنه يقدم خيارات واسعة من حيث التصميم الخارجي. الخشب أو الكربون أو القماش أو المعدن، وغيرها الكثير. مزود ببطارية مدمجة بقوة 1000 مللي أمبير في الساعة و خرطوشتين ذات نظام مغلق. جهاز بود سهل الاستخدام، ويوفر النكهات بشكل ممتاز.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 111 * 25 * 14,3 ملم وزن البود 66 غرام الشحن USB-C البطارية 1000 مللي أمبير سعة التانك 2 مل نطاق الاستخدام من 5 الى 30 واط

محتويات العلبة :

البود

الخراطيش

سلك USB-C

اكسسوارات

دليل المستخدم

بود Xlim Pro .. جودة الأداء

يوجد زر التشغيل على أحد جوانب بود Xlim Pro، الذي يعمل أيضًا على ضبط الطاقة. بالكاد يبرز من جسم البود وهو صامت تمامًا عند الضغط عليه. عند تشغيل الجهاز، يضيء شريط ضوئي ملون للإشارة إلى مستوى البطارية المتبقي.

على الجهة المقابلة من بود Xlim Pro، نجد زر التحكم بتدفق الهواء. عندما نفتح تدفق الهواء بشكل كامل، نحصل على فيب مباشر محدود للغاية، وهو مثالي مع خرطوشة الـ 0.6 أوم المرفقة. على العكس من ذلك، كلما اقتربت من إغلاق تدفق الهواء، كلما كان السحب أكثر إحكامًا (فيب غير مباشر). هذا الإعداد مناسب أكثر لخرطوشة 0.8 أوم.

في قاعدة بود Xlim Pro، يوجد منفذ USB-C يسمح بالشحن السريع للبطارية التي تبلغ سعتها 1000 مللي أمبير. حجم البطارية متناسق مع الكويلات داخل الخراطيش التي لا تستهلك الكثير من الطاقة. مع امكانية الفيب أثناء الشحن.

تتميز شاشة بود Xlim Pro بالسطوع العالي مهما كانت ظروف حتى تحت ضوء الشمس عند استخدامه في الخارج. توفر الشاشة معلومات أساسية مثل الطاقة وعدد السحبات وقيمة الكويل بالإضافة إلى مستوى البطارية. يوفر الجهاز امكانية القفل بعد سلسلة من الضغطات المتتالية لتجنب أي تشغيل عرضي.

بود Xlim Pro قادر على توفير من 5 إلى 30 واط. ويتم إنتاج البخار إما عن طريق الضغط على زر التشغيل او تلقائيا عن طريق الاستنشاق.

يأتي مع بود Xlim Pro خرطوشتين في العلبة. الأولى بقيمة 0.6 أوم وهي مخصصة للأستخدام بين 20 إلى 25 واط. أما الثانية فهي بقيمة 0.8 أوم مخصصة للأستخدام بين 12 و16 واط. الخراطيش ذات نظام مغلق، لذا يجب عليك التخلص منها بالكامل عند تلف الكويل.

مهما كانت الخرطوشة المختارة وقيمة المقاومة، فإن بود Xlim Pro يوفر نكهات رائعة. خلال اختباراتنا، وجدنا أداءً أفضل مع السوائل الإلكترونية بنكهات الفواكه. يعد بود Xlim Pro جهاز ممتاز وموثوق ويأتي بتصاميم متنوعة تناسب جميع الاذواق.