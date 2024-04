من المفترض أن تتيح دراسة بدأت العام الماضي ملاحظة آثار استخدام السجائر الإلكترونية على الأشخاص الذين لم يدخنوا من قبل. وبهذا سنتمكن من التفرقة بين آثار استخدام السجائر الإلكترونية ومقارنتها بالآثار الضارة للتدخين بشكل فعلي ودقيق.

نحو إجابة لجميع الأسئلة الصحية حول السجائر الإلكترونية؟

من بين الأسئلة العديدة التي يثيرها استخدام السجائر الإلكترونية، التي تأتي آثارها على المدى الطويل في المقام الأول. ولكن كيف يمكننا دراستها دون الخلط بينها وبين اثار التدخين. علما أن الغالبية العظمى من مستخدمي السجائر الإلكترونية هم مدخنون سابقون وأن الآثار الموجودة في أجسادهم يمكن أن تكون نتيجة تدخينهم للسجائر في السابق؟

للإجابة على هذا السؤال، بدأت دراسة كبيرة، تسمى VERITAS، في مايو 2023. أجراها فريق دولي من الباحثين، ينتمي جزء منه إلى مركز الحد من المخاطر (CoEHAR)، و بمشاركة 500 شخص. تم اختيار المشاركين من ست مناطق حول العالم، جميعهم كانوا يستخدمون السجائر الإلكترونية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولم يستخدموا أي منتج تبغ مطلقًا، أو قاموا بتدخين أقل من 100 سيجارة في حياتهم.

“الهدف هو اختبار الفرضية القائلة بأن الاستخدام طويل الأمد للسجائر الإلكترونية لا يسبب أي ضرر للأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية ولم يدخنون التبغ مطلقًا”، كما هو موضح على الموقع الرسمي للبحث.

وكما يذكر البروفيسور ريكاردو بولوسا، مؤسس CoEHAR، انه قد خلصت الأبحاث السابقة التي أجريت على غير المدخنين في عام 2017 إلى أنه بعد 3.5 سنوات من استخدام السجائر الإلكترونية، لم يكن هناك أي تغيير كبير في أجسام المشاركين. من ناحية أخرى، تم إجراء هذه الدراسة على عينة صغيرة جدًا (9 أشخاص) وعلى الرغم من أن نتائجها كانت مشجعة للغاية، إلا أنه كان من المستحيل استخلاص أي نتيجة بسبب العدد الصغير جدًا من المشاركين.

وبالتالي فإن هذا البحث الجديد سيعمل أيضًا على تأكيد أو دحض نتائج هذا البحث السابق، وهذه المرة بعينة أكبر. “ولهذا السبب يعد مشروع VERITAS مشروعًا طموحًا وفريدًا من نوعه، سواء من حيث المنهجية أو حجم العينة. وبهذه الطريقة، يمكننا حقًا فتح حوار بناء مع سلطات الصحة العامة بناءً على بيانات حقيقية. ويضيف البروفيسور الايطالي أن مشاركة مستخدمي السجائر الإلكترونية من جميع أنحاء العالم سيمكننا من الحصول على “بيانات قيمة لتقييم عادات الاستهلاك في مناطق جغرافية مختلفة”.

ومن المتوقع ظهور نتائج الدراسة هذا الصيف.

المصادر :

1 Zamora Goicoechea J, Boughner A, Cirion Lee JJ, Mahajan A, Yeo K, Sproga M, Patel T, Saitta C, Russell C, Coughlan M, Caponnetto P, Polosa R. A Global Health Survey of People Who Vape but Never Smoked: Protocol for the VERITAS (Vaping Effects: Real-World International Surveillance) Study. JMIR Res Protoc 2024;13:e54236. doi: 10.2196/54236.

2 Riccardo Polosa, Fabio Cibella, Pasquale Caponnetto, Marilena Maglia, Umberto Prosperini, Cristina Russo, Donald Tashkin. Health impact of E-cigarettes: a prospective 3.5-year study of regular daily users who have never smoked. Scientific Reports | 7: 13825 | DOI:10.1038/s41598-017-14043-2.