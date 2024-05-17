عمان، 14 مايو 2024 – أعلنت دائرة الجمارك الأردنية عن إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من السوائل الالكترونية او الجوس المستخدم في السجائر الإلكترونية عبر مركز جمرك العمري.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الدائرة بأن الكوادر الجمركية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، تمكنت من ضبط 1100 لتر من السائل معبأة في ثمانية براميل، ضمن شحنة مكونة من 66 برميلاً تم التصريح عنها بأنها تحتوي على زيت دوار الشمس.

خلق التوازن في سوق السجائر الإلكترونية في المملكة

أوضحت دائرة الجمارك أن الشحنة كانت مخبأة بمهارة، حيث تم إدراجها كزيت دوار الشمس في المستندات الرسمية. ومع ذلك، أثارت بعض الشكوك لدى فرق التفتيش التي قامت بمعاينة دقيقة للشحنة. بعد الفحص، تبين أن جزءاً كبيراً منها يحتوي على السائل المستخدم في السجائر الإلكترونية، وهو منتج يخضع لرقابة شديدة في المملكة الاردنية الهاشمية.

تم التحفظ على كامل الشحنة ووسيلة النقل تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد الناطق الإعلامي أن دائرة الجمارك الأردنية تتبع سياسة صارمة في التعامل مع المواد المهربة، وتقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها لضمان حماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين.

إحباط تهريب السوائل الإلكترونية له أهمية كبيرة جدا، حيث يشكل هذا المنتج جزءاً من سوق السجائر الإلكترونية الذي يشهد نمواً كبيراً في المملكة. تحتوي هذه السوائل على مواد كيميائية يجب أن تخضع للرقابة حيث يمكن أن تكون ضارة بالصحة ان تم استخدامها بطريقة خاطئة.

وبالتالي فإن تنظيم دخولها وتداولها يعد أمراً في غاية الاهمية. من خلال هذه العملية، تؤكد دائرة الجمارك الأردنية على دورها الحيوي في حماية المواطنين من استهلاك المنتجات غير المشروعة والمضرة.