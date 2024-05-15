إهمال جزء مهم من الحقيقة والتركيز على أشياء ثانوية، هذا ما عودتنا عليه منظمة الصحة العالمية. حيث نشرت المنظمة تقريرا يسلط الضوء على الزيادة في نسبة مستخدمي السجائر الإلكترونية. دون الاشارة الى أن هذه الزيادة يقابلها انخفاض كبير في نسبة المدخنين منهم.

المدخنين أقل ، مستخدمي الفيب اكثر

قبل بضعة أسابيع، نشرت منظمة الصحة العالمية (WHO) نتائج مسح السلوك الصحي لدى الشباب القاصرين في سن المدرسة. يتم إجراء هذا التقرير كل أربع سنوات، ويهدف إلى مراقبة استهلاك المواد المختلفة (التدخين والسجائر الإلكترونية والكحول والقنب) بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و13 و15 عامًا في 44 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى وكندا. يوضح هذا التقرير، الذي تأتي بياناته من المسح الذي تم إجراؤه خلال عامي 2021 و2022، أن استخدام أجهزة السجائر الإلكترونية قد تجاوز الآن استهلاك سجائر التبغ.

شريحة الأطفال بعمر 11 عامًا، من الذكور والاناث مجتمعين، أفاد 2% أنهم دخنوا سيجارة تبغ واحدة على الأقل خلال الثلاثين يومًا الماضية، وأفاد 2.5% أنهم دخنوا السجائر الإلكترونية.

بالنسبة لأولئك الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا، كان 5.5% يدخنون سجائر التبغ و9% يستخدمون السجائر الإلكترونية، في حين أن الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا 15% منهم يدخنون سيجارة تبغ واحدة على الأقل في الشهر الماضي، و19.5% يستخدمون السجائر الإلكترونية مرة واحدة على الأقل.

استخدام منتج أقل خطورة أمرًا جيدا

وكعادتها، لا تتردد منظمة الصحة العالمية في تقديم هذه الأرقام على أنها سيئة. وتشير إلى أنه ينبغي إعطاء اهتمام خاص بموضوع التدخين الإلكتروني وتوصي “بحظره أو تنظيمه بشكل صارم” لأن السجائر الإلكترونية “يتم تسويقها بشكل رئيسي للشباب”. وتضيف المنظمة أنه ينبغي بذل الجهود “لتقليل توفرها للشباب من خلال حظر الإعلانات والعروض الترويجية والنكهات”.

يشكل الانتشار المتزايد لاستخدام السجائر الإلكترونية مشكلة صحية عامة كبيرة بسبب المخاطر الصحية المحتملة التي تشكلها، خاصة بالنسبة للشباب. جزء من التقرير

نجد موقف معاداة التدخين الإلكتروني أيضًا في طريقة عرض الأرقام. إذا لم تتردد منظمة الصحة العالمية في الاستشهاد بالبيانات من المسح السابق من أجل تحديد الزيادة في عدد الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية بدقة. لكن في الوقت ذاته تراوغ في فيما يتعلق بأرقام التدخين وتكتفي بالإشارة إلى أنها لاحظت “انخفاضًا في نسبة التدخين خلال حياة المشتركين”.

لذلك توجب علينا الرجوع إلى المصادر المرفقة بالتقرير للحصول على أرقام دقيقة حتى يمكن مقارنتها. وعلى وجه الخصوص، اكتشفنا أن معدل التدخين بين الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا قد انخفض من 28% في عام 2018 إلى 25% في عام 2022، أي بانخفاض قدره 11% تقريبًا.

الأرقام التي يمكن أن تثبت أن عدداً متزايداً من الشباب يستهلكون النيكوتين من خلال السجائر الإلكترونية، وهو منتج معترف به من قبل جزء كبير من المجتمع العلمي بأنه أقل خطورة على الصحة من التدخين. بالنتيجة، فإن عدداً أقل منهم سيجربون سجائر التبغ ، ولو مرة واحدة فقط.

بمعنى آخر، فإن الشباب، خلال مرحلة تجربة المنتجات المختلفة، سوف يتجهون الآن نحو حل أقل خطورة على الصحة. بعكس ما كانوا عليه في السنوات السابقة. أخبار يجب أن ترحب بها المنظمة التي من المفترض أن تهتم بالصحة العامة، لكن تختار المنظمة الاتجاه المعاكس بدلا عن ذلك.