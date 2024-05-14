اشتهرت شركة Dinner Lady في صناعة السوائل الإلكترونية، واشهرها نكهة Lemon Tart المحبوبة من قبل الكثير حول العالم. لكن العلامة التجارية تصنع اجهزة البود أيضًا، بود Fuyl جهاز صغير ويقدم اداء ممتاز. يعمل الجهاز بواسطة خراطيش مملوءة مسبقًا بسائل من صنع العلامة التجارية.

جهاز بود من شركة Dinner Lady!

بود Fuyl

قبل بضعة أشهر، تعرض أحد مخازن شركة Dinner Lady لحريق كبير. الأمر الذي لم يمنع العلامة التجارية من مواصلة صناعة منتجاتها من السوائل الإلكترونية الممتازة ومؤخرًا إطلاق جهاز البود الجديد (بود Fuyl). البود أوتوماتيكي بالكامل، هذا الجهاز الصغير لا يتطلب أي مهارة خاصة من أجل التمتع بتجربة فيب مثالية. بسيط وعملي، ومتوفر بنكهات كثيرة.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 68 * 36 * 19  ملم
وزن البود 43 غرام
الشحن USB-C
البطارية 500 مللي أمبير
سعة التانك 2 مل
نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

  • البود
  • الخراطيش
  • دليل المستخدم

بود Fuyl .. جودة الأداء

منفذ USB-C

نجد في قاعدة بود Fuyl، منفذ USB-C يسمح بالشحن السريع للبطارية المدمجة التي تأتي بسعة 500 مللي أمبير في الساعة. عمر البطارية ليس الأكثر في هذه الفئة ولكن يجب ألا ننسى حجم الجهاز الصغير. الذي يجعل من المستحيل إضافة بطارية بحجم أكبر. بالاضافة الى ان الخرطوشة تحتوي على كويل بمقاومة 1.03 أوم الذي لا يستهلك بدوره الكثير من الطاقة. بالاضافة الى وجود خاصية الفيب أثناء الشحن. يضيء مصباح LED صغير بجوار منفذ USB عند الشحن وأثناء الفيب. ملاحظة البود يأتي بدون سلك للشحن.

يتمتع بود Fuyl بتصميم هندسي

يتمتع بود Fuyl بتصميم هندسي أنيق للغاية. بدون ألوان براقة أو مصابيح LED تومض في كل مكان. زوايا ملساء تجعل البود مريح جدا اثناء الاستخدام. اسم الطراز والشركة المصنعة منقوش بشكل خفي في الجزء العلوي من البود. يتم إنتاج البخار بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق، ولا يحتوي على أي إعدادات.

خراطيش مملوءة مسبقًا بالسائل الالكتروني

يعمل بود Fuyl مع خراطيش مملوءة مسبقًا بالسائل الالكتروني. الجهاز موجه لمستخدمي الفيب الجدد أو لجميع من يبحث عن اجهزة توفر مستوى عالٍ من النيكوتين. تحتوي الخرطوشة على نسبة 20 ملجم/مل من النيكوتين وسعة الخزان هي 2 مل. عند نفاذ السائل من الخرطوشة، يجب استبدالها بأخرى جديدة، حيث لا يمكن إعادة ملء الخراطيش المستعملة. تتناسب الخرطوشة بشكل مثالي مع الفتحة المخصصة لها. لم يلاحظ أي حركة جانبية عند الاستخدام. يأتي بود Fuyl بكويلات ذات قيمة أومية عالية، ما يجعله مخصص للفيب غير المباشر.

جزء من النكهات المتوفرة

يأتي بود Fuyl بالعديد من النكهات بما في ذلك نكهة تارت الليمون الأسطورية التي تعتبر سبب نجاح الشركة المصنعة. هناك أيضًا نكهات الفواكه والتبغ والمنثول. احببنا كثيرا نكهة مزيج الفانيليا التي تقدم نكهة دقيقة وحقيقية. مجموعة النكهات بأكملها مصممة بشكل جيد ومتوازن. الروائح دقيقة وبدون مبالغة. نجد أن بود Fuyl جهاز مثالي لأولئك الذين يرغبون في البدء في الفيب ببساطة دون الدخول في التعقيدات. ان كنت في صدد شراء جهاز بود جديد، يمكنك الرجوع إلى خياراتنا لـ أفضل اجهزة البود.

اكتشف اختياراتنا لـ افضل انواع السجائر الإلكترونية لعام 2024

المميزات

  • الحجم والتصميم
  • جودة الفيب والنكهات
  • سهولة الاستخدام
  • السعر مقابل الجودة في الأداء

العيوب

  • خرطوشة تستخدم لمرة واحدة ولا يمكن إعادة تعبئتها

Advertisement

اشترك في النشرة الإخبارية

انضم إلى اكثر من 8000 مشترك في نشرة اخبار Vaping Post. لتبقى على اطلاع بجميع أخبار السجائر الالكترونية

التقييم
الجودة مقابل السعر
جودة الفيب
جودة التصنيع
سهولة الاستخدام
تجربة المستخدم
الخلاصة
بود Fuyl جهاز صغير وسهل الاستخدام للغاية. بدون اعدادات، ما عليك سوى وضع خرطوشة السائل الإلكتروني والاستمتاع. بفضل مستوى النيكوتين المرتفع، فإن بود Fuyl مخصص لمستخدمي الفيب الجدد الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين. النكهات ذات مستوى ممتاز. السحب لطيف وصامت ومناسب للفيب غير المباشر. نأسف كون الخراطيش تستخدم لمرة واحدة ولا يمكن إعادة تعبئته.
4.7
المجموع النهائي
المقال السابقمراجعة تانك Sure S من شركة BP Mods
Ahmad AL-FARAJI
مؤسس النسخة العربية من موقع Vaping Post , كنت من المعجبين بقيمة المعلومات التي ينشرها هذا الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية. في بداية 2020 خطرت لي فكرة حول حاجة مستخدم الفيب العربي لمعلومات بهذه الجودة ولكن باللغة العربية. بصفتي مدخنًا سابقًا تمكن من ترك التدخين بفضل الفيب ، شعرت على الفور بالحاجة إلى نقل هذه المفاهيم للحد من مخاطر التدخين.
Facebook Instagram Mail Twitter
review-fuyl-dinner-ladyبود Fuyl جهاز صغير وسهل الاستخدام للغاية. بدون اعدادات، ما عليك سوى وضع خرطوشة السائل الإلكتروني والاستمتاع. بفضل مستوى النيكوتين المرتفع، فإن بود Fuyl مخصص لمستخدمي الفيب الجدد الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين. النكهات ذات مستوى ممتاز. السحب لطيف وصامت ومناسب للفيب غير المباشر. نأسف كون الخراطيش تستخدم لمرة واحدة ولا يمكن إعادة تعبئته.

مقالات ذات صلةالمزيد من المقالات لهذا الكاتب

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments