اشتهرت شركة Dinner Lady في صناعة السوائل الإلكترونية، واشهرها نكهة Lemon Tart المحبوبة من قبل الكثير حول العالم. لكن العلامة التجارية تصنع اجهزة البود أيضًا، بود Fuyl جهاز صغير ويقدم اداء ممتاز. يعمل الجهاز بواسطة خراطيش مملوءة مسبقًا بسائل من صنع العلامة التجارية.

جهاز بود من شركة Dinner Lady!

قبل بضعة أشهر، تعرض أحد مخازن شركة Dinner Lady لحريق كبير. الأمر الذي لم يمنع العلامة التجارية من مواصلة صناعة منتجاتها من السوائل الإلكترونية الممتازة ومؤخرًا إطلاق جهاز البود الجديد (بود Fuyl). البود أوتوماتيكي بالكامل، هذا الجهاز الصغير لا يتطلب أي مهارة خاصة من أجل التمتع بتجربة فيب مثالية. بسيط وعملي، ومتوفر بنكهات كثيرة.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 68 * 36 * 19 ملم وزن البود 43 غرام الشحن USB-C البطارية 500 مللي أمبير سعة التانك 2 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

الخراطيش

دليل المستخدم

بود Fuyl .. جودة الأداء

نجد في قاعدة بود Fuyl، منفذ USB-C يسمح بالشحن السريع للبطارية المدمجة التي تأتي بسعة 500 مللي أمبير في الساعة. عمر البطارية ليس الأكثر في هذه الفئة ولكن يجب ألا ننسى حجم الجهاز الصغير. الذي يجعل من المستحيل إضافة بطارية بحجم أكبر. بالاضافة الى ان الخرطوشة تحتوي على كويل بمقاومة 1.03 أوم الذي لا يستهلك بدوره الكثير من الطاقة. بالاضافة الى وجود خاصية الفيب أثناء الشحن. يضيء مصباح LED صغير بجوار منفذ USB عند الشحن وأثناء الفيب. ملاحظة البود يأتي بدون سلك للشحن.

يتمتع بود Fuyl بتصميم هندسي أنيق للغاية. بدون ألوان براقة أو مصابيح LED تومض في كل مكان. زوايا ملساء تجعل البود مريح جدا اثناء الاستخدام. اسم الطراز والشركة المصنعة منقوش بشكل خفي في الجزء العلوي من البود. يتم إنتاج البخار بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق، ولا يحتوي على أي إعدادات.

يعمل بود Fuyl مع خراطيش مملوءة مسبقًا بالسائل الالكتروني. الجهاز موجه لمستخدمي الفيب الجدد أو لجميع من يبحث عن اجهزة توفر مستوى عالٍ من النيكوتين. تحتوي الخرطوشة على نسبة 20 ملجم/مل من النيكوتين وسعة الخزان هي 2 مل. عند نفاذ السائل من الخرطوشة، يجب استبدالها بأخرى جديدة، حيث لا يمكن إعادة ملء الخراطيش المستعملة. تتناسب الخرطوشة بشكل مثالي مع الفتحة المخصصة لها. لم يلاحظ أي حركة جانبية عند الاستخدام. يأتي بود Fuyl بكويلات ذات قيمة أومية عالية، ما يجعله مخصص للفيب غير المباشر.

يأتي بود Fuyl بالعديد من النكهات بما في ذلك نكهة تارت الليمون الأسطورية التي تعتبر سبب نجاح الشركة المصنعة. هناك أيضًا نكهات الفواكه والتبغ والمنثول. احببنا كثيرا نكهة مزيج الفانيليا التي تقدم نكهة دقيقة وحقيقية. مجموعة النكهات بأكملها مصممة بشكل جيد ومتوازن. الروائح دقيقة وبدون مبالغة. نجد أن بود Fuyl جهاز مثالي لأولئك الذين يرغبون في البدء في الفيب ببساطة دون الدخول في التعقيدات. ان كنت في صدد شراء جهاز بود جديد، يمكنك الرجوع إلى خياراتنا لـ أفضل اجهزة البود.