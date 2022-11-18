دينر ليدي هي واحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال الفيب ، تأسست عام 2016 ، واستمرت في التوسع. يمكنك العثور على نكهات شركة Dinner Lady في أكثر من 100 دولة في 6 قارات مختلفة.

اليوم ، سنلقي نظرة على واحدة من أكثر نكهات دينر ليدي شهرة. نكهة تارت او كعكة الليمون – Lemon Tart. هي بلا شك واحدة من أنجح نكهات دينر ليدي على الإطلاق. هذه النكهة هي ببساطة رائعة يجب أن يجربها عشاق الحلويات!

تتميز هذه النكهة بطعم الليمون الحقيقي الرائع ممزوجا معه الكريما او المرينغ والبسكويت الذي يضيف لمسته ليعطي هذا السائل نكهة المعجنات. عند الشهيق ، ستشعر بطعم الليمون الحامض. يتولى المرينغ الكريمي السيطرة بسرعة ليضيف المذاق السكري الحلو ، ليقلل من حموضة الليمون. أخيرًا ، لمسة البسكويت بالزبدة اللذيذ ، ستشعر بأنك تأكل تارت حقيقية بالليمون.

يتوفر السائل بالـ VG العالي (70VG و 30 PG) ، ويأتي أيضا بنسب متساوية من الجلسرين النباتي (VG) و الـ PG البروبيلين جلايكول – 50PG/50VG. جميع النكهات متوفرة ايضا بالنيكوتين العادي وبملح النيكوتين – Nic Salt.

إذا لم تكن قد جربت نكهات دينر ليدي بعد ، ستكون نكهة تارت الليمون هي البداية المثالية. أنا شخصياً أفضل نكهات الفواكه على نكهات الحلويات ، لكن مع هذه النكهة ، يمكنني بلا شك تذوقها طوال اليوم.