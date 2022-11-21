يعد Dr Vapes من أشهر مصنعي السوائل الإلكترونية في المملكة المتحدة والعالم ، ويشتهر بتقديم السوائل الإلكترونية ذات النكهات الجريئة واللذيذة في ذات الوقت.

نقدم لكم اليوم مراجعة نكهة Lotus Cheesecake عبارة عن كعكة الجبن الكريمي او التشيز كيك مع بسكويت اللوتس بالكراميل. النكهة مستوحاة من نكهة بسكويت اللوتس الذي نعرفه ونحبه جميعًا ، مع لمسات الكراميل الناعمة والحلوة التي تذوب جميعها داخل كعكة الجبن بالفانيليا الطازجة ، هذا المزيج هو حلم محبي نكهات المعجنات.

من الشهيق الأول ستحصل على خليط النكهات في فمك ، ليعطيك احساسا بأنك تأكل قطعة من التشيز كيك مع بسكويت اللوتس. سيتبادر إلى ذهنك مباشرة ان النكهة حلوة جدا ، بسبب كمية النكهات الحلوة. ولكن لا ، Dr Vapes استطاعت الموازنة بين النكهات بشكل رائع.

متوفر في عبوات مختلفة تبدأ من 10 مل و50 و100 لتصل إلى 120 مل. مع خيارات خيارات مختلفة من النيكوتين العادي وأملاح النيكوتين – Salt ، لديك كامل الحرية في تخصيص تجربة الفيب لتناسب احتياجاتك.

المكونات:

الجلسرين النباتي (78٪)

بروبيلين جلايكول مع نكهة (22٪)

النيكوتين