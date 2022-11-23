في 18 نوفمبر 2022 ، أقيم المنتدى الصناعي لمنظمة UKVIA في لندن – المملكة المتحدة. فازت العلامة التجارية FEELM التابعة لمجموعة SMOORE – وهي أكبر شركة لتصنيع السجائر الإلكترونية في العالم ، بجائزة أفضل ابتكار في صناعة أجهزة الفيب وجائزة الاجهزة المستدامة كذلك.

تعتبر UKVIA واحدة من أكثر المنظمات التجارية والصناعية نفوذاً في العالم في قطاع الفيب. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم مسابقة منذ إنشائها في عام 2016. وتتكون المسابقة من ثلاث جلسات للتقييم : العرض عبر الإنترنت ، ومراجعات وآراء الجمهور ، وأخيرا رأي الخبراء. فازت شركة FEELM Max بعد جولات من التقييم شارك فيها أكثر من 300 شخص من الجمهور و 10 خبراء.

أفضل ابتكار في صناعة السجائر الإلكترونية

في التنافس على جائزة الابتكار في صناعة أجهزة الفيب. قدمت FEELM مساهمات كثيرة في ابتكار وتطوير الفيب ، من ضمنها كويل السيراميك الاول في العالم لفئة اجهزة الاستخدام الواحد.

قدمت FEELM Max مجموعة من الابتكارات الخارقة ، منها تقنية اجهزة الـ puffs وتقنيات متعددة في نظام عمل الكويلات. حيث جعلت اجهزة الـ puffs تستهلك نفس كمية السائل الإلكتروني ، لكن بعدد سحبات أكثر بـ 25٪. استطاعت FEELM Max كذلك أن تقدم من خلال أجهزتها افضل نكهة. توصيل 95٪ من النكهة بالإضافة إلى بخار أكثر سلاسة – ومن دون الحرق جاف – بفضل تقنية التحكم في التيار وتقنيات قفل النكهة الحاصلة على براءة اختراع. لا يقتصر دور FEELM Max على تعزيز تجربة الفيب فحسب ، بل إنها تتفوق أيضًا على منتجات الاستخدام الأخرى في الحد من الضرر بنسبة 50٪ تقريبًا.

للمضي في طريق الابتكار ، أنشأت FEELM أول مختبر اختبار قياسي في الصين إلى جانب 14 مختبرًا موجودة الآن على مستوى العالم ، ليتمكن عملائنا مواكبة اللوائح والقوانين الصارمة في قطاع الفيب. هذا لإثبات عزمنا على الابتكار والتكنولوجيا ، ومواصلة تقديم منتجات ذات جودة عالية للمستهلك.

جائزة أجهزة الفيب المستدامة

تم منح جائزة أجهزة الفيب المستدامة تقديراً لتميز شركة FEELM في ثلاثة مجالات رئيسية: إنشاء تقنيات ومنتجات متقدمة ومستدامة ، استخدام طرق التسويق المسؤولة واحترام البيئة.

يعود الفضل إلى FEELM في طرح أول جهاز صديق للبيئة من فئة اجهزة الاستخدام الواحد في العالم عام 2019. في عام 2022 ، أول كويل سيراميكي يمكن التخلص منه في العالم.

تم إنشاء سلسلة “FEELM GREEN” بناءً عليها. هذه السلسلة هي الحلول الرئيسية لحماية البيئة من FEELM Max ، وقد تم تقديم سلسلة “product is packaging” في المعرض الأوروبي الذي تخصص في التانكات ، الذي أثار اهتمام كبير في القطاع الصناعي. بالإضافة إلى ذلك ، ابتكرت شركة FEELM هذا العام جهاز صديق للبيئة وخالٍ من النيكوتين.

تم الاشارة أيضًا الى موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها ، والجهد الذي تبذله الشركة في تقييد أولئك الذين هم تحت السن القانوني ومنعهم من الوصول إلى أي معلومات حول منتجات الفيب. تجري FEELM استبيانات بشكل منتظم حول رضا المستهلك ومن ثم استخدام هذه البيانات لتحسين تجربة العملاء.

أعلنت شركة FEELM عن إطلاقها لمشروع الحد من الكربون (CDP) ، والتزامها بتحقيق ذلك بحلول عام 2050 ، واعتماد المصانع الآلية وانظمة إدارة الطاقة بهدف تقليل انبعاثات الكربون مع زيادة كفاءة استهلاك الطاقة.

الجائزة هي أيضًا اعتراف بخفض FEELM في انبعاثات الكربون لأكثر من 500 طن في الأشهر الستة الماضية ، وتهدف إلى خفض معدل الاحتباس الحراري وتحقيق حيادية الكربون في النطاق 1 والنطاق 2 بحلول عام 2050. وتعتزم الشركة تحقيق ذلك من خلال تحسين الطاقة والكفاءة وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة إلى 30٪ من إجمالي الاستهلاك العام بحلول عام 2030 ، وبناءً عليه تم تقديم فريق محترف لفحص الطاقة المتجددة ومراقبة إمكانية تحسين استهلاك الكربون. كما دخلت في شراكة مع شركة تنظيف تابعة لجهة خارجية لجمع النفايات غير الخطرة لإعادة تدويرها ، والتي ساعدت في عام 2020 على تقليل المواد البلاستيكية الموجودة في الاجهزة ذات الاستخدام الواحد بمقدار 100 طن – أي ما يعادل 4 ملايين زجاجة بلاستيكية ، بينما خفضت في عام 2021 استهلاكها للمياه بمقدار 9.4٪ على أساس سنوي.

قال Echo Liu ، مدير قسم أوروبا في FEELM:

“نحن سعداء لفوزنا بالجائزتين والتكريم والتقدير الذي منحته لنا UKVIA.”

“هناك عدد من العلامات التجارية الرائدة في قطاع الفيب تعمل بتقنية FEELM ، ويتم الآن تصدير أجهزة الفيب الخاصة بنا إلى أكثر من 50 دولة ومنطقة في العالم.”

“يمكن لـ FEELM تحقيق رؤيتها ” التبخير يجعل الحياة أفضل ” من خلال كونها مستدامة وبهذا تخلق قيمة للمجتمع والبيئة. كل يوم نقترب خطوة من تحقيق هذا الهدف من خلال إنشاء تقنيات ومنتجات متقدمة مستدامة ، واستخدام طرق التسويق المسؤول ، واحتضان مستقبل أكثر خضرة. ”

لمزيد من المعلومات أو للاستفسارات الصحفية ، يرجى الاتصال بنا عبر feelm@smooretech.com.

حول FEELM :

باعتبارها علامة تجارية رائدة في مجال التكنولوجيا تنتمي إلى مجموعة SMOORE ، فإن FEELM هي المجهز الرائد لأنظمة الفيب المغلقة في العالم. استنادًا إلى تقنية كويلات السيراميك الرائدة في العالم ، تجمع FEELM بين تقنية توصيل النكهة الأصلية للسوائل والتكنولوجيا المبتكرة ، لتوفير تجربة فيب مثالية.

حول SMOORE :

SMOORE هي شركة عالمية رائدة في تقديم حلول تقنية في قطاع الفيب ، بما في ذلك تصنيع أجهزة الفيب ، وقطع الفيب المستخدمة في منتجات HNB على أسس التصميم الاصلية للمنتجات ODM ، طرق البحث والتطوير المتقدمة ، وقدرة التصنيع القوية ، و مجموعة منتجات واسعة النطاق وقاعدة عملاء متنوعة.

وفقًا لـ Frost & Sullivan وهي شركة تهتم بالأبحاث التسويقية والاستشارات الإدارية ، SMOORE هي أكبر شركة مصنعة لأجهزة الفيب في العالم من حيث الإيرادات ، حيث تمثل 22.8 ٪ من إجمالي حصة السوق العالمية في عام 2021. حصتها في السوق العالمية أكبر من مجموع تلك الشركات المدرجة ضمن التصنيف 2 و 5.

حول UKVIA :

منظمة صناعة السجائر الإلكترونية في المملكة المتحدة (UKVIA) هي المنظمة التجارية الأولى في قطاع الفيب وتدعم وتطور وتروج لصناعة السجائر الإلكترونية وتبلغ قيمتها مليار جنيه إسترليني ، فهي الأكبر في قطاع السلع الاستهلاكية في المملكة المتحدة. رؤيتها هي عالم يتم فيه فهم الفوائد الصحية العامة المستندة على الأدلة العلمية لمنتجات الفيب. التي بإمكانها تغيير الحياة الصحية بشكل كامل وامكانية نشر تأثيرها الإيجابي للتقليل من خطر التدخين.