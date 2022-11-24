نكهة Blast Berry هي مزيج رائع بين التوت الأسود والتوت الأحمر والفراولة والعنب. جميع هذه الفواكه ممزوجة بشكل مثالي لتجعل هذه النكهة بالتأكيد بين النكهات المفضلة. يوجد منه كذلك نسخة Frozen باردة (بالمنثول او النعناع).



إذا كنت تبحث عن نكهة صيفية للفواكه الطازجة من دون شك Blast Berry هو الخيار المثالي. استنشق مزيجًا من التوت الأحمر الحلو والتوت الأسود الحامض والفراولة اللذيذة. سيذكرك هذا السائل بمشروب فيمتو الشهير!

تقدم الشركة المصنعة مجموعة كبيرة من النكهات الاخرى ، كالبطيخ الأحمر والمانجا والعنب وحتى الفواكه الاستوائية. تتوفر النكهات بمستويات مختلفة من النيكوتين العادي 3, 6, 12, 18 ملي غرام. ومتوفر ايضا بأملاح النيكوتين SaltNic.

جميع سوائل الشركة المصنعة ذات VG عالي ، وهذا يعني بخار عالي الكثافة مع المحافظة على النكهة !!! وهذا ما تبرع فيه Sam’s Vapes.

حول شركة Sam’s Vapes :

Sam’s Vapes E-Juice هي شركة أمريكية متخصصة بصناعة السوائل إلكترونية ، تقدم مزيجًا فريدًا من النكهات اللذيذة. يتم اختبار جميع سوائل SamsVape الإلكترونية وإنتاجها وتعبئتها بدقة عالية و باستخدام مكونات USP (United States Pharmacopeia) لضمان تجربة فيب آمنة لجميع العملاء.

تأخذ SamsVape منتجاتها على محمل الجد ، يتقنون كيفية إنشاء نكهات ديناميكية متوازنة باستخدام أنقى المكونات ذات الجودة العالية.