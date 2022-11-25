نشرت VOOPOO ، وهي علامة تجارية رائدة في صناعة الفيب ، خبر إطلاق منتج جديد على موقعها الرسمي قبل أيام. في 28 نوفمبر ، ستصدر VOOPOO أحدث إصدار لها من أجهزة المود – MOD.

كعلامة تجارية رائدة بصناعة المودات ، تستمر VOOPOO منذ عام 2017 مع سلسلة DRAG الشهيرة ، التي تتميز في المظهر او التصميم المميز وتجربة استخدام ممتازة. أعلنت VOOPOO أنها ستطلق جهاز مود – MOD جديد ، والذي يعد بلا شك خبرًا رائعًا لقطاع صناعة السجائر الإلكترونية. الخير الذي لاقى الكثير من التعليقات الايجابية على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ، ليس من الصعب رؤية ترقب محبي VOOPOO للمنتج الجديد.

يعد الجهاز الاخير لشركة VOOPOO لعام 2022 ، مما أثار اهتمامًا شديدًا من قبل محبي العلامة التجارية ، حيث تنبأ البعض بأنه سيكون جهاز DRAG 4 الذي طال انتظاره.

من المعروف أن سلسلة DRAG هي من أكثر منتجات VOOPOO شهرة. هناك أربعة أجيال من اجهزة DRAG ، ولكل واحد منها ميزاته الفريدة ، ولهذا السبب أصبحت سلسلة DRAG من الأجهزة الرائجة.

يعتبر DRAG 1 أول الأجهزة التي دخلت السوق بمفهومه الفريد للتشغيل الفوري وسرعة الاستجابة. DRAG 2 ، مع وضع “Fit” المبتكر لإبراز النكهة . ثم الترقية إلى DRAG 3 الذي وصل إلى سرعة استجابة تصل الى0.001 ثانية من خلال تنظيم تدفق الهواء المبتكر بزاوية 360 درجة ، والذي فاز بالعديد من الجوائز. بعد مرور عام على إصدار DRAG 3 ، ظلت VOOPOO تتأخر في إطلاق Drag 4 ، ومن المفترض أنها تستجمع تقنياتها لتقديم جهاز يوفر تجربة فيب أسطورية.

هل المنتج الجديد DRAG 4؟ ما هي أبرز مميزات الجهاز؟ ماذا يعني نمط الاحماء؟ الجواب على كل هذه الأسئلة يوم 28 نوفمبر. دعنا ننتظر حتى 28 نوفمبر لنرى ماذا يخبأ لنا هذا المنتج الجديد.