لسان الفيبر – Vaper’s tongue من المشاكل المزعجة التي تواجه مستخدمي الفيب ودائما ما تحدث بشكل مفاجئ وغير متوقع ، حيث تفقد القدرة على تذوق نكهة السائل الإلكتروني المفضل لديك. وقد تستمر هذه الحالة لبضع ساعات وقد تصل إلى أيام او أسابيع.

بدأت هذه المشكلة بالتزايد لدى مستخدمي الفيب ، و الاعراض متشابهة ، حيث يشعر المستخدم بوجود ما يشبه الطبقة على لسانه تمنع القدرة على التذوق.

تؤثر هذه المشكلة بشكل مباشر على احد العناصر المهمة في تجربة الفيب ، الا وهي النكهة. لا تقل أهمية النكهة عن النيكوتين في انجاح عملية الإقلاع عن التدخين ، لذلك وجدنا من المهم التكلم عن هذه المشكلة ومعرفة سبب حدوثها وكيفية علاجها.

لماذا لا تستطعم نكهة السائل الخاص بك

يوجد على سطح اللسان ما بين 2000 إلى 8000 من براعم التذوق، ولحسن الحظ فإنها تتجدد بشكل دوري كل عشرة أيام.

لكي تعمل حاسة التذوق لديك بشكل فعال، فأنت بحاجة إلى اللعاب للحفاظ على براعم التذوق وبالتالي لتعمل بشكل صحيح.

يتسبب الفيب في بعض الأحيان في جفاف الفم، وذلك وذلك كونه يتطلب الكثير من التنفس من الفم (استنشاق البخار)، الأمر الذي يؤدي إلى الجفاف.

عندما لا يكون هناك ما يكفي من اللعاب، فإن القدرة على التذوق تقل بشكل كبير.

يؤثر التدخين بشكل مباشر في حدوث مشاكل التذوق. إذا كنت قد أقلعت عن التدخين مؤخرًا، أو لازلت مدخنًا، هذا من الأسباب الرئيسية في ضعف قدرتك على التذوق.

اليك 10 طرق للتخلص من مشكلة لسان الفيبر أو ضياع النكهة

1- باعد بين السحبات

إذا كنت تستخدم سيجارتك الالكترونية بشكل كثيف ، سيضعف هذا براعم التذوق الموجودة على اللسان وبالتالي سيؤثر على قدرتك بالاحساس بنكهة السائل.

إحدى الطرق الفعالة لحل مشكلة الفيب المستمر هي رفع نصبة النيكوتين. وبالتالي ستعطي جسمك جرعة من النيكوتين تكفيه لفترة اطول وبهذا ستزداد الفترة بين كل سحبة.

إذا لم تكن مهتمًا بزيادة نسبة النيكوتين لديك، فما عليك سوى أخذ فترات راحة أطول بين السحبات كي تريح براعم التذوق لديك.

2- تغيير الكويل او القطن

من أكثر الأسباب الشائعة لضياع النكهة هو أن عمر الكويل قد انتهى. يعتمد عمر الكويل على عاملين رئيسيين هما السلك والقطن. تترك السوائل الالكترونية خاصة الحلوة منها رواسب على الكويل, حيث تعمل هذه الرواسب على زيادة سرعة تلف الكويل. تلف الكويل او القطن يؤدي بدوره الى تغير او ضياع النكهة.

ننصح بتغيير الكويل بشكل أسبوعي كحد ادنى, أما بالنسبة لتانكات البناء كالـ RDA و RTA يتم فيها تغيير الكويل والقطن كل ثلاث ايام.

3- تبديل النكهة

استخدام نفس النكهة لفترات طويلة ، اشهر او سنوات ربما ، سيجعل براعم التذوق لديك اقل حيوية مما كانت عليه في السابق.

حل هذه المشكلة بسيط جدا ، ماعليك سوى تبديل النكهة لفترة معينة (يوم أو يومين). على سبيل المثال، جرب نكهة القهوة أو التبغ إذا كنت معتادًا على الفواكه أو الحلوى، أو العكس.

4- جرب نكهة المنثول أو النكهات الباردة

حتى لو لم تكن من عشاق نكهات المنثول، فقد يكون هذا هو بالضبط ما تحتاجه الآن. لا يحتاج المنثول في الواقع إلى حاسة الشم أو التذوق حتى يتم إدراكه.

ينشط المنثول المستقبلات الحرارية، ولهذا يمكنك الشعور به في الحنجرة مباشرة. تعمل نكهة المنثول على إعادة ضبط درجة حساسية مستقبلات التذوق لديك.

5- شرب الماء

كما ذكرنا سابقا قلة الترطيب تزيد من مشكلة ضياع النكهة. لذلك ننصحك بزيادة استهلاكك للمياه، خاصة إذا كنت تستخدم السجائر الإلكترونية بشكل مكثف.

6- التقليل من شرب القهوة

يمكن للمشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة مثلا أن تزيد من مشكلة جفاف الفم. تساعد مادة الكافيين في عملية تخلص الجسم من السوائل سواء عن طريق التعرق أو التبول.

إذا كنت تعاني من جفاف الفم، فمن المستحسن الحد من استهلاك القهوة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

7- استخدم منتجات غسول الفم

المنتجات التي تحتوي على مادة البيوتين (والمنتجات المماثلة) هي وسائل مساعدة لتنظيف الفم ويمكنها علاج جفاف الفم.

تأتي هذه المنتجات بأشكال مختلفة بما في ذلك غسول الفم والبخاخ ومعجون الأسنان. على عكس منتجات تنظيف الفم الأخرى، لا يحتوي البيوتين على الكحول.

ومن المثير للاهتمام أن البيوتين يحتوب على الـ PG و VG، تمامًا مثل السوائل الإلكترونية.

8- تنظيف اللسان

ينسى الكثير تنظيف ألسنتهم عند تفريش الأسنان ، الحفاظ على لسانك نظيفًا هو طريقة أخرى لضمان حصولك على النكهة المثلى من السوائل الإلكترونية الخاصة بك. لذلك ، لا تنسى تنظيف لسانك بالفرشاة.

9- استخدم سوائل من دون نكهة

بأمكانك استخدام السوائل التي تحتوي على خليط الـ PG/VG فقط ، من دون النكهة او النيكوتين. الخليط لا يحتوي على نكهة معينة سوى القليل من المذاق الحلو وهذا بسبب الجلسرين النباتي – VG. تعتبر حيلة ذكية لإيقاف الفيب من دون إيقافه.

10- الإقلاع عن التدخين

يقتل التدخين المستقبلات و البراعم الذوقية في فمك لذلك الإقلاع عن التدخين سيكون مهما جدا لاستعادة قدرتك على التذوق.

إذا كنت قد أقلعت عن التدخين مؤخرًا، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تستعيد قدرتك على تذوق النكهات بشكل كامل. الأهم ألا تتوقف ابدا عن محاولة الإقلاع عن التدخين!

هل جربت كل الطرق ومازلت تعاني هذه المشكلة

إذا كنت لا تزال تعاني من لسان الفيبر أو ضياع النكهة ، وقد وقد قمت بتجربة جميع الطرق المذكورة أعلاه، هنا ننصحك باستشارة الطبيب في حال استمرت المشكلة.