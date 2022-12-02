لاقت منتجات FUTURE ترحيب واسع في معارض الفيب الأخيرة في جميع أنحاء أوروبا ، وهو ما يوضح التزام شركة FEELM بتوفير حلول صديق للبيئة في عالم الفيب.

تم تصميم “product as the package” الهيكل والعبوة ، بأستخدام الورق القابل لإعادة التدوير بدلاً من البلاستيك. يحتوي الجهاز نفسه في الغالب على مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك (PCR) أو مواد حيوية بدلاً من نظيراتها التقليدية ، مما يقلل من استخدام البلاستيك بنسبة 60٪ وانبعاثات الكربون بنسبة 52-58٪.

يشجع منتج FUTURE المستهلكين على الحفاظ البيئة ، حيث تم تصميم المنتج بطريقة يمكن تفكيكه وإعادة تدويره بكل سهولة. يمكن للمستخدمين فصل المكونات الداخلية للجهاز ، مثل البطارية والبلاستيك وخزان السائل ، وإعادة تدويرها بشكل منفصل.

السلسلة هي أحدث مفهوم للتصميم المستدام لدينا ، وتهدف إلى تسهيل تفكيك المنتجات والتخلص منها بطريقة مسؤولة من قبل المستهلكين ، لحل المشكلات البيئية الناتجة من القمامة. توتوم لو ، مدير فريق التصميم في شركة FEELM

أصبحت المسؤولية البيئية من أولويات الصناعة في السنوات الأخيرة. أظهرت دراسة أجرتها Material Focus أن ما يصل إلى 1.3 مليون جهاز ، وبالتالي ما يصل إلى 10 أطنان من الليثيوم ، يتم التخلص منها كل أسبوع. وهذا يعادل استخدام 1200 سيارة كهربائية. لذلك ، يعد إيجاد حل لذلك أمرًا حيويًا ، لا سيما وأن لوائح التخلص من البطاريات تبدو على وشك التغيير في السنوات القادمة. في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال ، ستحتاج اجهزة الفيب التي تستخدم لمرة واحدة إلى بطاريات قابلة للإزالة وسيبدأ هذا بحلول عام 2025 على أقرب تقدير ، وفقًا لمسودة تنظيم البطارية المعتمدة مؤخرًا.

يشير أحد خبراء الصناعة إلى أن الصناعة في حاجة ماسة للتحول إلى نموذج خطوط الإنتاج التي تركز على حماية البيئة. يجب أن تكون المواد الخام والتصاميم جميعها موحدة. تتحمل FEELM مسؤولية حماية البيئة في جميع مراحل الإنتاج ، وقد اتخذت مكانة رائدة في الصناعة فيما يتعلق بحماية البيئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات للمواد الصديقة للبيئة ، وإنشاء سلسلة إدارة شاملة تغرس فيها الأفكار البيئية.

تعتقد الشركة أيضًا أن البلدان بحاجة إلى تحسين طرق جمع وإعادة تدوير المعدات الإلكترونية ، وتسهيل عملية التخلص من السجائر الإلكترونية على المستهلكين بشكل صحيح ، بغض النظر عن الشركة المصنعة أو العلامة التجارية. وسترحب بأي مبادرة أخرى يمكنها توحيد الجمع المجاني لاجهزة الفيب التي يمكن التخلص منها في نقاط البيع ، بالإضافة إلى مبادرات التوعية وتثقيف المستهلكين حول أهمية إعادة تدوير أجهزتهم بشكل صحيح.

أجرى فريق ESG التابع لـ FEELM تحليل دورة الحياة الكاملة (LCA) لاجهزة الفيب التي تستخدم لمرة واحدة وأنشأ نموذجًا لتحليل البصمة الكربونية للمنتج لتحديد المصادر الرئيسية لانبعاثات الكربون ، مما يسمح بتقليل انبعاثات الكربون.

وناتج هذا العمل الدؤوب ، فازت FEELM مؤخرًا بـ “جائزة أفضل ابتكار” وتم الإشادة به في فئة “جائزة أجهزة الفيب المستدامة” في المؤتمر الأخير لجمعية صناعة السجائر الإلكترونية بالمملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ، تم تصنيف SMOORE ، الشركة الأم لـ FEELM ، كشركة رائدة عالميًا في صناعة السجائر الإلكترونية من قبل شركة Sustainalytics و MSCI.

حول SMOORE:

SMOORE هي شركة عالمية رائدة في تقديم حلول تقنية في مجال الفيب ، بما في ذلك تصنيع أجهزة الفيب ، ومكونات الفيب لمنتجات HNB على أساس ODM ، مع تقنية البحث والتطوير المتقدمة ، وقدرة التصنيع القوية ، ومجموعة منتجات واسعة النطاق وقاعدة عملاء متنوعة.

وفقًا لـ Frost & Sullivan ، تعد SMOORE أكبر شركة مصنعة لأجهزة الفيب في العالم من حيث الإيرادات ، حيث تمثل 18.9 ٪ من إجمالي حصة السوق العالمية ، في عام 2020. حصتها في السوق العالمية أكبر من مجموع تلك المدرجة من رقم 2 إلى رقم 5.