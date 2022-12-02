يدمج التصنيع الذكي جيلًا جديدًا من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع تقنيات التصنيع الحديثة من أجل الوصول إلى ذكاء شامل في البحث والتطوير والتصميم والإنتاج والتوريد والخدمات. يقوم عدد متزايد من الشركات المصنعة المهمة بالتحول إلى المصانع الذكية تماشيا مع التقنية الحديثة ، مما يمكّن هذه الشركات من الوصول إلى العملاء بشكل مباشر ، والاستجابة لمتطلبات السوق بشكل أسرع ، وزيادة كفاءة الإنتاج ، باستخدام موارد أقل.

تبنت Geekvape مفهوم المصانع الذكية في وقت مبكر لزيادة كفاءتها الإنتاجية الأساسية. جمعت Geekvape الموارد اللازمة لإجراء أبحاث تكنولوجية إبداعية ومتطورة في السنوات الأخيرة ، إيذانًا ببدء عصر من النمو السريع. نتيجة لذلك ، أصبحت واحدة من الشركات الرائدة في قطاع السجائر الإلكترونية في جميع أنحاء العالم ، حيث تقوم بتصدير منتجات GEEKVAPE و GEEKBAR إلى أكثر من 70 دولة.

قامت شركة Geekvape ، وهي شركة تصنيع بارزة ورائدة في تقنيات السجائر الالكترونية ، بتطبيق طريقة إنتاج آلية ذكية تعتمد على تقنية المعلومات. استخدمت الشركة الإنتاج الخالي من الهدر وإدارة العمليات الموحدة من أجل إنشاء نموذج سلسلة إنتاج رائدة في الصناعة وتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها. يدمج نظام إدارة سلسلة التوريد في Geekvape الحركات الرأسمالية والتجارية والمعلوماتية مع التحركات اللوجستية. نظام فعال إلى حد كبير ، وتعمل على توسيع القدرة الإنتاجية وتحقيق تصنيع ذكي للمنتجات بفضل عملية تعبئة خط التجميع الأوتوماتيكية الكبيرة. بإمكانكم الاطلاع على التفاصيل هنا: https://fb.watch/h5qjcg_GsB/

وفقًا للتقارير ، فإن Geekvape بصدد بناء مدينة صناعية داخل منطقة Zhuhai National Hi-Tech Industrial Development District في مقاطعة Guangdong. يُقال إن هذه المدينة ، هي جهد تعاوني مع شركة التكنولوجيا QISITECH ، هي احدى الشركات المهمة والطموحة.

من المتوقع الانتهاء من المشروع بأكمله في غضون عامين. تغطي مشاركة QISITECH البحث والتطوير وتصنيع وتوزيع معدات الفيب ، جنبًا إلى جنب مع خط خاص للإنتاج التجريبي والتجميع وصولا لملء السوائل والتعبئة والتغليف.

ستكون المنطقة الصناعية الجديدة أكبر بأكثر من 15 مرة من موقع Zhuhai الحالي في Geekvape ، والذي تبلغ مساحته 14000 متر مربع ويحتوي على ثلاث ورش عمل قياسية وأكثر من 80 خط إنتاج.

قال ألين يانغ ، الرئيس التنفيذي لشركة GEEKVAPE: “ستوفر الرقمنة والتصنيع الذكي فوائد عظيمة ، ليس فقط من حيث حجم الإنتاج والكفاءات ، ولكن أيضًا في طمأنة المستهلكين في جميع أنحاء العالم إلى أن منتجاتنا مصنوعة وفقًا لمعايير الجودة العالية باستمرار ويمكن الاستمتاع بها بأمان”. .

“تقدم تقنية التغليف المتكاملة وتشفير QR ثلاثي المستويات مستوى أعلى مع إمكانية التتبع لمحاربة المنتجات المزيفة وغير المشروعة.”

تضمن هذه الشفافية لمعلومات المنتج ، المدعومة بالكشف التلقائي عبر الإنترنت ، مع نظام الإنذار والتحليل والتشخيص ، إمكانية تتبع المنتجات من خلال المعلومات المخزنة في كل دفعة.

رفع مفهوم المصانع الذكية القدرة التنافسية لشركة Geekvape Technology ، مما سمح لها بأن تصبح سباقة ورائدة في عالم السجائر الإلكترونية. بالإضافة إلى تزويد Geekvape بنتائج مالية إيجابية وتقديم تحسينات شاملة في احتواء التكلفة والجودة والكفاءة ، فهي تملك القدرة على الحفاظ على الطاقة والإنتاج الصديق للبيئة.