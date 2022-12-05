شنزن ، الصين ، 2 ديسمبر 2022 – تحت مفهوم فابوريسو تهتم – VAPORESSO Care, تم إطلاق حملة إعادة التدوير والاسترداد في الفترة التي تسبق موسم الأعياد لهذا العام ، VAPORESSO هي علامة تجارية رائدة عالميًا في قطاع الفيب. عززت التزامها تجاه البيئة والمجتمع ، وعززت المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) من خلال منح العملاء تجربة تسوق خاصة مع إنشاء طريقة بسيطة لتمكينهم من الحفاظ على البيئة.

تم إطلاق برنامج “إعادة التدوير للأرض الواحدة” التابع لشركة VAPORESSO Care في أكثر من 130 متجرًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، الأمر الذي يساعد على تقليل التأثير السلبي على البيئة وذلك عن طريق جمع أجهزة الفيب التي تستخدم لمرة واحدة واعادة تدويرها. لرفع مستوى الوعي بين عشاق ومستخدمي الفيب ، يشجع برنامج “Recycle for One Earth” ، الذي اطلقته VAPORESSO المزيد من الأشخاص على المشاركة في هذا النشاط وذلك عن طريق كسب مكافآت.

“Caring in Motion” من VAPORESSO Care ، في فرنسا يوجد 40 منفذًا مخصصًا لذلك. سيحصل العملاء على حزمة رعاية الشتاء. ستشترك VAPORESSO مع La Vape Du Cœur, وهي منظمة فرنسية غير حكومية تهدف إلى تقليل المخاطر على المدخنين. من خلال المستشفيات والمراكز الطبية الفرنسية ، ستوفر المنظمة أجهزة VAPORESSO للمدخنين البالغين الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين ولكنهم يواجهون صعوبات مالية.

في VAPORESSO ، نحن نهتم برعاية عملائنا. كما يقول شعار VAPORESSO CARE ، نحن نهتم بالعالم ونهتم بك سيمون لاي ، الرئيس التنفيذي لشركة VAPORESSO

لتوحيد الجهود وتحت شعار “VAPORESSO Care” ، تدعو VAPORESSO مالكي المتاجر للاشتراك في برنامج POWER SHOP وأن تصبح شريكًا في المشاريع المستقبلية. ستُمنح المنافذ التي تنضم إلى البرنامج شهادة وستُمنح ايضا فرصة لعرض علامتهم التجارية في درع VAPORESSO الخاص بتكريم عضويتهم.

حول شركة VAPORESSO

تم إنشاء VAPORESSO في عام 2015 وهي شركة قد كرست جهودها لإنشاء عالم خالٍ من التدخين مع رفع جودة الحياة لمستخدميها. استنادًا إلى ابتكاراتها المستمرة ورقابتها الصارمة للجودة والتزامها الكبير ، تقوم VAPORESSO بإنشاء منتجات يمكن أن تناسب جميع مستويات وانماط مستخدمي الفيب حول العالم.

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