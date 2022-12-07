اشتهرت الشركة الصينية Hellvape بتانكات التقطير Dead Rabbit المشهورة على مستوى العالم. يوجد منه العديد من الإصدارات ، باستثناء نوع واحد وهو تانكات التقطير التي تعمل بكويل واحد. شركة Hellvape ، تقدم لنا اليوم تانك تقطير مثالي يعمل بكويل واحد. تانك سيفرض نفسه في هذا النطاق التنافسي.

تانك مخصص للفيب المباشر

تانك Dead Rabbit Solo عبارة عن تانك تقطير يعمل بكويل واحد بقطر 22 ملم. كعادتها ، اهتمت Hellvape بهذا المنتج للغاية. حجرة البخار الصغيرة تعمل على تركيز النكهات. تانك مصمم للفيب المباشر – DL ، مجهز بنظام تدفق الهواء الذي يجعله متميز جدا بذلك. مما لا شك فيه أنه سيسعد عشاق الكويل الواحد والباحثين عن النكهات.

المواصفات التقنية

القطر 22 ملم الارتفاع 28 ملم الوزن 31,5 غرام متوافق مع اجهزة الـ BF نعم صعوبة الاستخدام بسيط عدد الكويلات كويل واحد فتحات تدفق الهواء من الجوانب نطاق الاستخدام حسب قيمة الكويل المبسم – Drip Tip 810 مع امكانية تحويله الى 510 الخامات المستخدمة الفولاذ المقاوم للصدأ و البلاستيك المقاوم للحرارة

محتويات العلبة :

قطع غيار

برغي مخصص لأجهزة الـ BF

كويلات

ادوات

دليل المستخدم

تصميم مدروس

مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ، و تانك Dead Rabbit Solo RDA متوفر بسبعة ألوان. في الاعلى نجد المبسم – drip tip المصنوع من البلاستيك المقاوم للحرارة بحجم 810 (يتوفر قطعة تحوله إلى 510 في العلبة مع قطع الغيار). كالعادة ، تعتني Hellvape بالتشطيبات النهائية. في الجزء العلوي من الغطاء ، النقوش الصغيرة الموزعة بانسجام تجعل دوران حلقة ضبط تدفق الهواء سهل للغاية.

على الجانب نجد الشعار الذي تشتهر به الشركة المصنعة وهو الأرنب ​​في المنتصف بين فتحات دخول الهواء ، الشعار منقوش بحرفية عالية.

نظام تدفق الهواء عبارة عن ثلاثة فتحات طولية على كل جانب. كل فتحة تحتوي على 5 ثقوب بقطر 1.2 ملم ، مما يعني وجود 15 ثقب في كل جانب. عند ادارة الغطاء العلوي ، نقوم بسد الثقوب واحدة تلو الأخرى ، حتى يتم تدريجيًا غلق الفتحات الطولية الثلاثة من أعلى إلى أسفل. هذا النظام دقيق للغاية مما يجعل من السهل الانتقال من الفيب المباشر – DL المفتوح إلى المقيد دون المرور بالفيب غير المباشر – MTL.

من الداخل ، حجرة البخار المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ تكون ضيقة. مما يسهل ذلك توجيه الهواء الداخل الى الكويل بشكل مثالي. يمنح هذا التصميم نكهات مثالية. لم ننجح في تفكيك هذه القطع بالكامل لغرض التنظيف.

من الاسفل ، نجد النقوش الكلاسيكية مثل اسم المنتج واسم الشركة المصنعة والرقم التسلسلي والرسوم التوضيحية المعتادة. يبرز الموصل 510 بدرجة كافية للاستخدام التانك في المودات الميكانيكية الهجينة. يوجد في العلبة قطع غيار وبرغي مخصص للمودات التي تعمل بنظام التغذية السفلية – BF.

لوحة بناء سهلة الاستخدام

لوحة البناء الموجودة في تانك Dead Rabbit Solo RDA لم تأتي بتقنية جديدة ، لكنها مدروسة جيدًا. الاعمدة الموجودة في المنتصف قريبة نسبيًا من بعضهما البعض. وهذا لا يشكل أي مشكلة بل على العكس يسمح باستخدام كويلات كبيرة جدًا. الاعمدة مرتفعة قليلا من قاع الخزان. هذا قد يعيق امتصاص السائل الإلكتروني عند استخدامه مع مودات التغذية السفلية.

البراغي المرفقة من النوع التقليدي ولكن يأتي مع التانك ايضا براغي من نوع BTR اي تحتاج إلى مفك سداسي خاص. الخزان عميق (5.5 ملم) و يتسع لكمية كبيرة من القطن. تضمن الحلقات المطاطية اتصالاً مثاليًا بين أجزاء التانك. هناك شقان يمنعان دورانه و يسمحان بوضع فتحات الهواء أمام الكويل بشكل مباشر.

لا تشكل عملية تركيب الكويلات أي صعوبة. ما عليك سوى قص نهايات الكويل بالطول المناسب باستخدام دليل القطع المرفق وإدخالها في الأعمدة. توصي Hellvape بأن يكون ارتفاع ارجل الكويل 5 ملم. نجد هذا الطول مثاليًا للكويلات بقطر 3 ملم. بالنسبة للكويلات بقطر 3.5 ملم ، يكون نفضل ان يكون اقصر اي يجب ان يكون 4 ملم. بالنسبة لتركيب القطن ، لا شيء معقد أيضًا. يجب ترك طول 30 ملم على كل جانب من جوانب الكويل. يتم ادخال كل جهة في قاع الخزان على جانبي الكويل.

بالنسبة لتجربة الفيب ، فإن أداء تانك Dead Rabbit Solo RDA ممتاز. اختبرناه مع كويل alien 6 × 30/38 مصنوع من Ni90 بمقاومة 0.14 أوم. يسمح التنوع في خيارات تدفق الهواء ، بالحفاظ دائمًا على بخار كثيف جدًا ودافئ والاهم انه مليء بالنكهة.

حتى عند تجربة كويل بقطر 3.5 وبقوة 70 واط ، تبقى النكهة مثالية. حجمه الصغير لا يمنع ابدا استخدام الكويلات الكبيرة و الطاقة العالية.

نظام تدفق الهواء ، متعدد الاستخدامات ، يجعل هذا التانك في منافسة مع تانكات من فئات أعلى بكثير.